RIPPLE (XRP)

Subway küresel ödemelerde Ripple altyapısına geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Subway küresel hazine yönetimini Ripple ile otomatiğe taşıdı.
  • Şirket ödeme süreçlerinin yüzde 90’ını otomatik hale getirdi, 400 bin işlemi merkezi sistemle yönetiyor.
  • Küresel bankacılıkta Ripple Treasury, blokzincir ile geleneksel ağlar arasında hızlı bağlantı sağlıyor.
  • ⚡ Ama asıl önemli olan, büyük şirketlerin $XRP ekosistemine kurumsal ölçekte entegrasyon sürecini hızlandırması.
Dünyanın en büyük restoran zincirlerinden Subway, 100’den fazla ülkede 37 bini aşkın şubesiyle faaliyet gösteriyor ve uzun süredir gelişmiş bir kurumsal hazine yönetimi sistemiyle çalışıyor. Son gelişmeyle birlikte Subway, artık operasyonlarında Ripple’ın sunduğu altyapıyı tercih etmeye başladı.

İçindekiler
1 Yıllara yayılan dönüşüm
2 Ripple ve GTreasury birleşmesi
3 Küresel finansal entegrasyon

Yıllara yayılan dönüşüm

Aslında ani gibi görünen bu geçiş, gerisinde yıllardır süren planlı bir finansal dönüşümü barındırıyor. Subway, 2019’da GTreasury ile iş birliğine gittiğinde, küresel ölçekteki finansal operasyonlarını merkezi bir yapıda yönetme hedefini belirlemişti. GTreasury’nin süreç içerisinde Ripple ile birleşmesi, Subway’in önceden kurduğu teknolojik altyapının yeni nesil bir ekosisteme taşınmasını sağladı.

Bu kapsamda, Subway global hazine operasyonlarını gerçek zamanlı para akışı kontrolü, otomasyon ve bankalar arası verimliliği artırma odaklı bir platform üzerinde toplamış durumda. Şirketin ulaştığı sonuçlar çarpıcı: Gerçek zamanlı nakit akışında yüzde 98 oranında şeffaflık sağlanırken, ödeme süreçlerinin yüzde 90’a yakını otomatik hale geldi.

Ripple ve GTreasury birleşmesi

2025’te Ripple, GTreasury’yi 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla bünyesine kattı. Bu satın almayla beraber, Ripple daha önce büyük küresel şirketlerde aktif olarak kullanılan, tam entegre bir hazine yönetim platformuna sahip oldu. Böylece sıfırdan yeni bir sistem kurmak yerine, halihazırda işleyen bir finansal altyapıya doğrudan erişim sağladı.

Bu süreçte Subway de kendi mali yapısını sadeleştirerek, operasyonel banka hesaplarının sayısını yaklaşık 450’den 350’ye düşürdü ve farklı bankalarla olan ilişkilerini tek merkezde topladı. Tüm bu adımlar, çok uluslu şirketlerin bankacılık işlemlerini ve çapraz hesap yönetimini daha bütünleşik hale getirme eğilimini yansıtıyor.

Küresel finansal entegrasyon

Ripple Treasury altyapısı bir yandan geleneksel bankacılık dünyasıyla blokzincir temelli ödeme ağları arasında köprü kuruyor. Teknik detaylar kamuya fazla açık olmasa da, sistemin SWIFT benzeri uluslararası ödeme altyapılarına entegrasyonunu kolaylaştıracak yönde geliştirildiği belirtiliyor.

Şirketin yılda yaklaşık 400 bin işlemi otomatik ve merkezi biçimde yönetmesi, küresel çapta likidite takibinin ve çoklu para birimi süreçlerinin tek merkezden denetlenmesini mümkün hale getiriyor. Buradaki esas amaç, finansal sürece yönelik manuel adımları azaltmak ve verimliliği artırmak.

Son dönemde dikkat çeken bir diğer gelişme de, büyük ölçekli kurumsal firmaların Ripple ile uyumlu hazine uygulamalarını test etmeye ve kullanım alanlarını genişletmeye başlaması. Böylece finansal inovasyon artık yalnızca bireysel kullanıcılar ya da piyasa spekülasyonu odaklı değil, doğrudan şirketler arası mali işleyişi hızlandırıcı bir boyut kazandı.

“Kurumsal hazine ortamlarında asıl değişim hype kavramının ötesinde verimlilik temelli, gerçek zamanlı ve otomatik yönetim modellerine kayıyor. Subway’in de dahil olduğu bu geçiş, hızlı bir değişimden ziyade yıllardır sessiz şekilde büyüyen bir dönüşümün hızlanması anlamına geliyor.”

Özetle, Subway’in örneğinde görüldüğü üzere kurumsal finansman çözümleri için blokzincir ekosistemiyle konvansiyonel bankacılık süreçlerinin birleşmesi, günlük operasyonlardan merkezi para yönetimine kadar birçok alanda etkili sonuçlar üretiyor. Bu gelişmenin benzer yapıda çok uluslu şirketler arasında yaygınlaşma potansiyeli bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

