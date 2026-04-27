Solana kurumsal girişlerle 31,8 milyon dolar akış yakaladı

Solana, geçen hafta dijital varlık yatırım fonlarına 1,2 milyar dolar tutarında yeni para girişiyle kripto piyasasında yeniden ilgi odağı oldu. Bu güçlü seviye, pozitif girişlerde üst üste dördüncü haftayı ve kripto sektörüne yönelik beklentilerdeki iyileşmeyi gösterdi.

Kısa Vadede Sıkışan Fiyat Hareketi

Solana, iki haftalık çıkış dönemine son vererek net 31,8 milyon dolarlık para girişiyle dikkat çekti. Yıl başından bu yana gerçekleşen toplam girişler ise 247 milyon dolara ulaştı. Yatırım kuruluşlarının ilgisindeki belirgin artış, piyasanın güveninin güçlendiğine işaret ediyor. CryptoAppsy verilerine bakıldığında, Solana işlemleri haftanın büyük bölümünde 85 dolar civarında gerçekleşti.

Teknik açıdan bakıldığında, saatlik grafikte fiyatın simetrik bir üçgen formasyonunda dar bir hareket alanına sıkıştığı görüldü. Uzman isim Ali Martinez, bu formasyonun yaklaşık yüzde 10’luk yeni bir fiyat hareketine zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti. Direnç bölgesi 87 ile 89 dolar arasında toplanmış durumda; burada satıcılar birkaç kez yükseliş denemelerini bastırdı. Ancak 84 ila 85 dolar arası destek, kısa vadede alıcıların ön plana çıktığı bölge olarak öne çıktı.

Üçgenin yukarı yönlü kırılması halinde önce 94, ardından 96 dolara doğru bir hareket olabileceği tahmin ediliyor. Bu senaryo, formasyonun teknik hedefiyle de uyumlu. Ayrıca, olası yükseliş anında işlem hacminin genişlemesi halinde yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceği düşünülüyor.

Diğer taraftan, destek bölgesinin kaybedilmesi halinde ise fiyatın 80 dolara kadar çekilme olasılığı devam ediyor. Analistler, kısa vadede fiyat hareketinin daha fazla dalgalanıp dalgalanmayacağına ve bunun hangi yöne olacağına dair gözlemlerini sürdürüyor.

Uzun Vadeli Görünüm: Cup and Handle Formasyonu

Kısa vadede hareketli bir dönem yaşanırken, orta ve uzun vadeli grafiklerde oluşan devam formasyonları da dikkat çekiyor. Analist JAVON MARKS, Solana’nın fincan ve kulp benzeri bir yapıda fiyatlandığını ve fiyatın halen kulpun destek seviyelerinde tutunduğunu belirtti.

Bu analizde 80 ile 85 dolar bölgesi kilit alım alanı olarak öne çıktı. Yatırımcıların bu aralıkta pozisyonlarını koruduğu, alıcıların ise zayıf dönemlere rağmen piyasada kalmaya devam ettiği gözlendi. Ayrıca, kulp formasyonundaki aşağı yönlü hareketlerin ani ve sert değil, daha fazla yatay seyirde gerçekleşmesi piyasanın kontrolünü kaybetmediğine işaret etti.

Daha uzun vadeli hedeflerde ise 110 ve 185 dolar seviyeleri önemli dirençler olarak öne çıktı. En kritik kırılım ise 250 ile 300 dolar arasında bekleniyor. Analistlere göre, fiyat bu bölgeyi geçerse teknik formasyonun ölçümüne uygun şekilde Solana’da 500 dolar hedefi gündeme gelebilir. Ancak, böylesi bir fiyat hareketi için öncelikle mevcut desteklerin korunması ve ara dirençlerin geri kazanılması kritik önem taşıyor.

Uzmanlar, “Mevcuttaki sıkışma sona erdiğinde, Solana’nın önemli bir yön hareketi gerçekleştirebilir. Kısa vadede 80-96 dolar arası seviyeler belirleyici olurken, daha uzun vadede 110 dolar üzeri kapanışlar yeni hedefleri gündeme getirebilir” öngörüsünde bulundu.