Solana (SOL)

Solana İçin Son Dönemin En Müjdeli Haberi: Onay Alan 3. Kripto Para Oldu

Özet

  • Hong Kong, Çin Varlık Yönetimi’nin yönettiği ilk spot Solana ETF’sine onay verdi.
  • Spot Solana ETF'i için işlemler 27 Ekim’de başlayacak.
  • ETF, düşük yatırım eşiğiyle bireysel yatırımcılara açık olacak ve OSL Borsası üzerinden işlem görecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Hong Kong, kripto para piyasasında yeni bir döneme giriyor. Şehrin menkul kıymet düzenleyicisi Solana (SOL) için ilk spot ETF’e onay verdi. ETF, Çin Varlık Yönetimi (Hong Kong) tarafından yönetilecek ve 27 Ekim’de işlemlere açılacak. Böylece Solana, Bitcoin $109,411.71 ve Ethereum $3,887.23’un ardından Hong Kong’da spot ETF onayı alan üçüncü kripto para oldu.

İçindekiler
1 Solana ETF’’i Bireysel Yatırımcıları Hedefliyor
2 Küresel Solana ETF Onayları Hız Kazandı

Solana ETF’’i Bireysel Yatırımcıları Hedefliyor

Hong Kong Ekonomi Times’ın haberine ve Blockchain gazetecisi Wu Blockchain‘in doğruladığına göre spot Solana ETF’inin her işlem birimi 100 hisseden oluşacak ve yaklaşık 100 dolar ile yatırım yapılabilecek.

Wu Blockchain – Spot Solana ETF

ETF’in OSL Borsası üzerinde listeleneceği, saklama ve takas hizmetlerinin ise OSL Digital Securities tarafından sağlanacağı bildirildi. Fon yönetim ücreti yüzde 0,99 olarak belirlenirken, saklama ve idari giderlerin toplamı fonun net aktif değerinin yüzde 1’ini aşmayacak. Böylece tahmini yıllık toplam gider oranı yüzde 1,99 seviyesinde olacak. ETF’in yatırımcılara stake geliri üzerinden temettü dağıtması beklenmiyor.

Çin Varlık Yönetimi (Hong Kong) şu anda Bitcoin ve Ethereum için spot ETF’leri de yönetiyor. Solana ETF’iyle birlikte kurum Asya’da ilk kez SOL coin tabanlı ETF sunmuş olacak. Gelişme bölgenin kripto paralar için düzenlenmiş bir merkez olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Küresel Solana ETF Onayları Hız Kazandı

Solana ETF onayları yalnızca Asya ile sınırlı değil. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu ayın başında 21Shares’in spot Solana ETF’ine onay verdi. Söz konusu ETF SOL’un spot fiyatına doğrudan yatırım imkanı veriyor ve gelecekte staking özelliğinin de ETF’e entegre edilmesi planlanıyor. Analistler kurumsal talebin artması durumunda Solana’nın fiyatının 300 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Öte yandan VanEck, Bitwise, Grayscale, Canary Capital, Franklin Templeton, Fidelity ve CoinShares gibi büyük ihraççılar da spot Solana ETF başvurularına onay aldı. Yakın zamanda bu ürünlerin de onaylanarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. CryptoAppsy verilerine göre Solana’nın piyasa değeri 100.8 milyar dolarda ve bu piyasa değeri onu Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB ve XRP’nin ardından en büyük altıncı kripto para konumuna yerleştiriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Kripto Paralarda Nefesler Tutuldu: XRP, ETH, SOL’de Bugün Saat 15.30’a Dikkat

Solana, Cardano, Avalanche ve 20 Kripto Parayı Aynı Sepette Toplayan ETF İçin Onay Süreci Başladı

Bitcoin’de Kurumsallar Geri Döndü: 477.2 Milyon Dolar Getirdiler

Dev Borsadan Solana Kartı: Yüzde 10’a Varan SOL Coin Ödülü Dönemi Başladı

ADA, SOL ve Kripto Paralardaki En İyi Grafik

ABD Eyaletinden Solana, Ethereum, Arbitrum ve 4 Kripto Ağı İçin Önemli Hamle

Solana Kurucu Ortağı Kendi Aster’ini Yapıyor, İyi Airdrop Alabilirsiniz

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 10-11 Ekim Çöküşünde Büyük Kazanç Sağlayan Balina 234 Milyon Dolarla Geri Döndü
Bir Sonraki Yazı 110 Yıllık Perakende Devi Bealls Kripto Para Kabul Etmeye Başladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ve Kripto Paralarda Nefesler Tutuldu: XRP, ETH, SOL’de Bugün Saat 15.30’a Dikkat
Kripto Para
Donald Trump’ın Changpeng Zhao’yu Affetmesiyle İlgili Olay İddia: Servet Transferi Yapılıyor
Kripto Para
Satoshi Dönemi Bitcoin Madencisi 14 Yıl Sonra İlk Kez BTC Taşıdı
BITCOIN (BTC)
XRP İçin Son Zamanlardaki En Ciddi Sinyal Yandı: Yüzde 3 Azaldı
RIPPLE (XRP)

Lost your password?