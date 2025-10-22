Solana İçin Son Dönemin En Müjdeli Haberi: Onay Alan 3. Kripto Para Oldu



Hong Kong, kripto para piyasasında yeni bir döneme giriyor. Şehrin menkul kıymet düzenleyicisi Solana (SOL) için ilk spot ETF’e onay verdi. ETF, Çin Varlık Yönetimi (Hong Kong) tarafından yönetilecek ve 27 Ekim’de işlemlere açılacak. Böylece Solana, Bitcoin $109,411.71 ve Ethereum $3,887.23’un ardından Hong Kong’da spot ETF onayı alan üçüncü kripto para oldu.

Solana ETF’’i Bireysel Yatırımcıları Hedefliyor

Hong Kong Ekonomi Times’ın haberine ve Blockchain gazetecisi Wu Blockchain‘in doğruladığına göre spot Solana ETF’inin her işlem birimi 100 hisseden oluşacak ve yaklaşık 100 dolar ile yatırım yapılabilecek.

ETF’in OSL Borsası üzerinde listeleneceği, saklama ve takas hizmetlerinin ise OSL Digital Securities tarafından sağlanacağı bildirildi. Fon yönetim ücreti yüzde 0,99 olarak belirlenirken, saklama ve idari giderlerin toplamı fonun net aktif değerinin yüzde 1’ini aşmayacak. Böylece tahmini yıllık toplam gider oranı yüzde 1,99 seviyesinde olacak. ETF’in yatırımcılara stake geliri üzerinden temettü dağıtması beklenmiyor.

Çin Varlık Yönetimi (Hong Kong) şu anda Bitcoin ve Ethereum için spot ETF’leri de yönetiyor. Solana ETF’iyle birlikte kurum Asya’da ilk kez SOL coin tabanlı ETF sunmuş olacak. Gelişme bölgenin kripto paralar için düzenlenmiş bir merkez olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Küresel Solana ETF Onayları Hız Kazandı

Solana ETF onayları yalnızca Asya ile sınırlı değil. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu ayın başında 21Shares’in spot Solana ETF’ine onay verdi. Söz konusu ETF SOL’un spot fiyatına doğrudan yatırım imkanı veriyor ve gelecekte staking özelliğinin de ETF’e entegre edilmesi planlanıyor. Analistler kurumsal talebin artması durumunda Solana’nın fiyatının 300 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Öte yandan VanEck, Bitwise, Grayscale, Canary Capital, Franklin Templeton, Fidelity ve CoinShares gibi büyük ihraççılar da spot Solana ETF başvurularına onay aldı. Yakın zamanda bu ürünlerin de onaylanarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. CryptoAppsy verilerine göre Solana’nın piyasa değeri 100.8 milyar dolarda ve bu piyasa değeri onu Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB ve XRP’nin ardından en büyük altıncı kripto para konumuna yerleştiriyor.