110 Yıllık Perakende Devi Bealls Kripto Para Kabul Etmeye Başladı

ABD’nin köklü perakende zincirlerinden Bealls, dijital ödeme şirketi Flexa ile yaptığı iş birliği kapsamında mağazalarında kripto para ödemelerini kabul etmeye başladı. 1915’te Florida’da kurulan şirket, 110. yılını kutladığı dönemde attığı bu adımla perakende sektöründe dijital dönüşümün öncülerinden biri haline geldi. Artık Bealls, Bealls Florida ve Home Centric mağazalarında ziyaretçiler 99’dan fazla kripto para ile ödeme yapabiliyor.

Bealls ve Flexa Ortaklığıyla Dijital Dönüşüm

Bealls, Flexa Payments sistemini entegre ederek Bitcoin $109,411.71, Ethereum $3,887.23 gibi önde gelen kripto paralardan USDC gibi stablecoin’lere ve popüler memecoin’lere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki kripto paraları kabul ediyor. Sistem, 300’den fazla dijital cüzdan uygulamasıyla uyumlu çalışıyor ve işlemleri saniyeler içinde tamamlıyor. Flexa’nın sunduğu bu altyapı mevcut kasa sistemleriyle doğrudan entegre olarak hem kullanıcı deneyimini iyileştiriyor hem de ödeme sürecinde hız ve güvenliği bir arada sunuyor.

Flexa Kurucu Ortağı Trevor Filter, Bealls’in yüzyılı aşan tarihine atıfta bulunarak “Bealls’in 110 yıllık perakende mirası olağanüstü. Böylesine kalıcı bir markanın dünyanın en önemli ödeme teknolojisi dönüşümünü benimsemesi şaşırtıcı değil” ifadelerini kullandı. Filter, Bealls ile uzun süredir devam eden iş birliklerinin yeni bir aşamaya taşındığını da not etti.

Kripto Para Ödemelerinin Yaygınlaşmasında Yeni Bir Dönüm Noktası

Bealls CEO’su Matt Beall, kripto paraların gelecekte küresel ticaretin merkezinde yer alacağını vurgulayarak, “Kripto paralar dünyanın nasıl işlem yaptığını yeniden şekillendirecek. Biz de bu dönüşümün ön saflarında yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi. Şirket, daha önce çevrim içi alışveriş ve mağaza içi kiosk sistemlerine yaptığı yatırımlarla dijitalleşme sürecinde öne çıkmıştı.

2025 itibarıyla yaklaşık 65 milyon Amerikalının, yani yetişkin nüfusun yüzde 28’inin kripto para sahibi olduğu tahmin ediliyor. Sadece bu veri Bealls’in attığı adımın yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda sosyoekonomik bir stratejiye de dayandığını gösteriyor. Perakende devi kripto para ödemeleri kabul eden ilk ulusal zincirlerden biri olarak sektörün geleceğine yön verebilir.