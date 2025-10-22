Kripto Para

110 Yıllık Perakende Devi Bealls Kripto Para Kabul Etmeye Başladı

Özet

  • Bealls, 110. yılını kutladığı dönemde Flexa ile iş birliği yaparak 99’dan fazla kripto parayı mağazalarında ödeme aracı olarak kabul etmeye başladı.
  • Sistem, 300’ün üzerinde dijital cüzdanla uyumlu çalışarak saniyeler içinde işlem onayı sağlıyor.
  • Bealls’in bu adımı ABD’de kripto paraların yaygınlaşmasında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

ABD’nin köklü perakende zincirlerinden Bealls, dijital ödeme şirketi Flexa ile yaptığı iş birliği kapsamında mağazalarında kripto para ödemelerini kabul etmeye başladı. 1915’te Florida’da kurulan şirket, 110. yılını kutladığı dönemde attığı bu adımla perakende sektöründe dijital dönüşümün öncülerinden biri haline geldi. Artık Bealls, Bealls Florida ve Home Centric mağazalarında ziyaretçiler 99’dan fazla kripto para ile ödeme yapabiliyor.

İçindekiler
1 Bealls ve Flexa Ortaklığıyla Dijital Dönüşüm
2 Kripto Para Ödemelerinin Yaygınlaşmasında Yeni Bir Dönüm Noktası

Bealls ve Flexa Ortaklığıyla Dijital Dönüşüm

Bealls, Flexa Payments sistemini entegre ederek Bitcoin $109,411.71, Ethereum $3,887.23 gibi önde gelen kripto paralardan USDC gibi stablecoin’lere ve popüler memecoin’lere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki kripto paraları kabul ediyor. Sistem, 300’den fazla dijital cüzdan uygulamasıyla uyumlu çalışıyor ve işlemleri saniyeler içinde tamamlıyor. Flexa’nın sunduğu bu altyapı mevcut kasa sistemleriyle doğrudan entegre olarak hem kullanıcı deneyimini iyileştiriyor hem de ödeme sürecinde hız ve güvenliği bir arada sunuyor.

Flexa Kurucu Ortağı Trevor Filter, Bealls’in yüzyılı aşan tarihine atıfta bulunarak “Bealls’in 110 yıllık perakende mirası olağanüstü. Böylesine kalıcı bir markanın dünyanın en önemli ödeme teknolojisi dönüşümünü benimsemesi şaşırtıcı değil” ifadelerini kullandı. Filter, Bealls ile uzun süredir devam eden iş birliklerinin yeni bir aşamaya taşındığını da not etti.

Kripto Para Ödemelerinin Yaygınlaşmasında Yeni Bir Dönüm Noktası

Bealls CEO’su Matt Beall, kripto paraların gelecekte küresel ticaretin merkezinde yer alacağını vurgulayarak, “Kripto paralar dünyanın nasıl işlem yaptığını yeniden şekillendirecek. Biz de bu dönüşümün ön saflarında yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi. Şirket, daha önce çevrim içi alışveriş ve mağaza içi kiosk sistemlerine yaptığı yatırımlarla dijitalleşme sürecinde öne çıkmıştı.

2025 itibarıyla yaklaşık 65 milyon Amerikalının, yani yetişkin nüfusun yüzde 28’inin kripto para sahibi olduğu tahmin ediliyor. Sadece bu veri Bealls’in attığı adımın yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda sosyoekonomik bir stratejiye de dayandığını gösteriyor. Perakende devi kripto para ödemeleri kabul eden ilk ulusal zincirlerden biri olarak sektörün geleceğine yön verebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Kripto Paralarda Nefesler Tutuldu: XRP, ETH, SOL’de Bugün Saat 15.30’a Dikkat

Donald Trump’ın Changpeng Zhao’yu Affetmesiyle İlgili Olay İddia: Servet Transferi Yapılıyor

Son Dakika: ABD, Çin’e Ticaret Soruşması Başlatıyor, Madde 301 ve Kripto Paralara Etkisi

Analistten LINK, PEPE, WLD, BTC, AAVE Yorumu: İçlerinden Biri Herkesi Şaşırtabilir

Peter Schiff’in Yeni Altın Uygulamasına Changpeng Zhao’dan Sert Eleştiri: “Bana Güven Kardeşim”

Bitcoin, XRP, Ethereum, Solana, Cardano ve Diğer Kripto Paralar Durdu: Yatırımcılar Kırılım İçin Bekliyor

Kripto Para Piyasası a16z’in Raporunu Konuşuyor: Artık Olgunluk Çağında

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Solana İçin Son Dönemin En Müjdeli Haberi: Onay Alan 3. Kripto Para Oldu
Bir Sonraki Yazı Deneyimli Analist Brandt’tan Strategy İçin Kırmızı Bayrak: Bitcoin Fiyatı Yüzde 50 Düşebilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ve Kripto Paralarda Nefesler Tutuldu: XRP, ETH, SOL’de Bugün Saat 15.30’a Dikkat
Kripto Para
Donald Trump’ın Changpeng Zhao’yu Affetmesiyle İlgili Olay İddia: Servet Transferi Yapılıyor
Kripto Para
Satoshi Dönemi Bitcoin Madencisi 14 Yıl Sonra İlk Kez BTC Taşıdı
BITCOIN (BTC)
XRP İçin Son Zamanlardaki En Ciddi Sinyal Yandı: Yüzde 3 Azaldı
RIPPLE (XRP)

Lost your password?