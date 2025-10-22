BITCOIN (BTC)

Deneyimli Analist Brandt’tan Strategy İçin Kırmızı Bayrak: Bitcoin Fiyatı Yüzde 50 Düşebilir

Özet

  • Peter Brandt, Bitcoin’in 1977 soya fasulyesi çöküşüne benzer bir fiyat yapısı oluştuğuna dikkat çekerek uyardı.
  • Deneyimli analist modelden hareketle olası bir yüzde 50 düşüşün Strategy’yi risk altına sokabileceğini söyledi.
  • Analistlerin görüşleri ayrışırken, piyasa döngüsünün zirveye yaklaştığına dair modeller yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Deneyimli yatırımcı ve analist Peter Brandt, Bitcoin $109,411.71‘in fiyat grafiğinde 1977’deki soya fasulyesi çöküşüne benzer bir formasyon oluştuğunu öne sürdü. Ünlü analist böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy’nin hisselerinin derin zararla sarsılabileceği uyarısında bulundu.

İçindekiler
1 Brandt’tan Bitcoin İçin Genişleyen Tepe Formasyonu Uyarısı
2 Bitcoin’de Döngü Zirvesine Yaklaşıldı mı?

Brandt’tan Bitcoin İçin Genişleyen Tepe Formasyonu Uyarısı

Peter Brandt, X hesabından yaptığı paylaşımda 1977 yılında soya fasulyesi piyasasında yaşanan sert çöküşe dikkat çekti. O dönemde grafikte genişleyen tepe formasyonu oluştuktan sonra fiyat yüzde 50’ye yakın düşmüştü. Brandt’e göre Bitcoin‘in grafiği de şu anda benzer bir yapıya bürünmüş durumda ve olası bir görüntü tekrarı Strategy’nin kaldıraçlı Bitcoin planını ağır bir sınavla karşı karşıya bırakabilir.

Peter Brandt ve Paylaştığı Bitcoin Grafiği

Brandt, yatırımcıların risk yönetiminde yaptığı temel hatalara da değindi ve “Sermayesinin yüzde 5’iyle işlem yapan herkes eninde sonunda kendi portföyünü yok eder. Bu sadece zaman meselesi.” ifadesini kullandı. Analist Bitcoin için iki zıt senaryonun masada olduğunu belirterek fiyatın 250.000 dolara yükselebileceği ya da 60.000 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini söyledi.

Aynı gönderiye yanıt veren TheMarketSniper isimli başka bir analist ise grafik benzerliğinin sonuç açısından yanıltıcı olabileceğini savundu. Brandt ise alışılmadık bir şekilde alçakgönüllü bir yanıt vererek “Haklı olabilirsin. Yükselirse long, düşerse short olmak isterim.” ifadesiyle karşıt görüşü kabul etti.

Brandt’in uyarısı 640.000 adetin üzerinden BTC’yi bilançosunda tutan Strategy için kritik önem taşıyor. Bitcoin’de olası yüzde 50’lik bir düşüş şirketin varlık değerinde dramatik bir erimeye yol açabilir ve yüksek borçla desteklenen stratejisini ciddi biçimde zorlayabilir.

Bitcoin’de Döngü Zirvesine Yaklaşıldı mı?

Piyasadaki farklı analizler Bitcoin’in olgun bir döngü evresine yaklaştığına işaret ediyor. Analist Crypto₿irb, Cycle Peak Countdown modeline göre mevcut döngünün yüzde 99,3’ünün tamamlandığını ve olası zirvenin birkaç gün içinde gelebileceğini iddia etti. Söz konusu model kurumsal yatırımcıların kar alımını ve Blockchain içi verilerdeki zayıflama sinyallerine dayanıyor.

Bitcoin Döngü Zirvesi

Aynı dönemde Binance kurucusu Changpeng Zhao, Bitcoin ile altın arasındaki klasik kıyaslamayı yeniden gündeme taşıdı. Zhao, “Tahminim, Bitcoin altını geçecek. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama bu olacak.” diyerek en büyük kripto paranın potansiyelini vurguladı. Uzmanlar altın fiyatlarında 2013’ten bu yana görülen en sert günlük düşüşün ardından sermaye akışının Bitcoin’e yöneldiğini bildiriyor.

Ömer Ergin
Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
