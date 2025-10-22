Kripto Para

SEI, SUI, BNB, HBAR Dahil 35 Coin Listede: Kurumsallar Hangi Kripto Paraların Peşinde?

Özet

  • Kripto para ETP başvuruları 2024’ten bu yana 155’e ulaştı ve 35 farklı kripto parayı kapsar hale geldi.
  • En yoğun talep Solana, Bitcoin ve XRP'da söz konusu.
  • Uzmanlara göre kripto para ETP başvuru sayısı 2026’ya kadar 200’e ulaşarak kripto para piyasasının kurumsal olgunluğuna işaret edecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Kripto para piyasasına yönelik kurumsal ilgi tarihi zirvesine çıktı. Bloomberg’in yetkin ETF analisti Eric Balchunas’ın aktardığı verilere göre küresel çapta kripto para tabanlı borsa yatırım ürünü (ETP) başvurularının sayısı 155’e yükseldi. 35 farklı kripto parayı kapsayan bu başvuruların önümüzdeki 12 ay içinde 200’e çıkması bekleniyor. Artan başvurular geleneksel finans dünyasının kripto paraları giderek daha fazla tercih ettiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Kurumsal Talep Artarken ETP Yarışı Kızışıyor
2 Piyasa Olgunlaşsa da Riskler Sürüyor

Kurumsal Talep Artarken ETP Yarışı Kızışıyor

Wu Blockchain‘in aktardığı Balchunas’ın paylaştığı tabloya göre yatırımcı ilgisi en çok Solana (23), Bitcoin $109,411.71 (23) ve XRP (20) odaklı ETP’lere yoğunlaştı. Ethereum $3,887.23 ve birden fazla kripto parayı kapsayan sepet ETP’leri de çift haneli başvuru sayısına ulaştı. Bu eğilim yatırım akışının yalnızca Bitcoin’le sınırlı kalmadığını, alternatif kripto paralara da hızla yöneldiğini ortaya koyuyor. Solana’nın yüksek işlem hızı, XRP’nin sınır ötesi ödemelerdeki rolü gibi farklı kullanım alanları çeşitlenen yatırım stratejilerini destekliyor.

Eric Balchunas’un Tweet’i

Kripto para ETP başvurularındaki yükselişin arkasında üç temel etken bulunuyor. İlki birçok ülkede düzenlemelerin daha net hale gelmesi. İkincisi kurumsal yatırımcıların kripto paralara doğrudan sahip olmadan yatırım yapabilme isteği. Üçüncüsü ise varlık yönetim şirketleri arasındaki rekabet. Bu etmenlerin her biri trend haline gelen kripto paralar için ilk ürün onayını alarak piyasada avantaj kazanmak istiyor.

Piyasa Olgunlaşsa da Riskler Sürüyor

ETP sayısındaki artış hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için daha geniş bir yatırım seçeneği anlamına geliyor. Kripto para borsaları yerine aracı kurumlar üzerinden erişilebilen bu ürünler düzenlenmiş yapılarıyla portföy çeşitliliğini kolaylaştırıyor. Ancak her ürün aynı ölçüde güvenli veya likit değil. Yatırımcıların dayanak varlıkları ve risk seviyelerini iyi anlaması gerekiyor. Ayrıca birçok başvurunun henüz onay aşamasında olduğu unutulmamalı. Yetkililerin tutumu hangi ETP’lerin piyasaya gireceğini belirleyecek.

Rekabetin artmasıyla birlikte fon yönetim ücretlerinde de ciddi bir düşüş baskısı bekleniyor. 150’den fazla başvuru arasında öne çıkmak isteyen şirketlerin düşük maliyetli ürünlerle yatırımcı çekmeye çalışacak. Ancak onay almak kadar yatırımcı güvenini kazanmak da büyük önem taşıyor.

