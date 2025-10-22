Kripto Para Fon Yönetiminde Yeni Sayfa: FalconX, 21Shares İçin Harekete Geçti



Kripto para piyasasında kurumsal yatırımların hız kazandığı dönemde dikkat çekici bir birleşme gündeme geldi. The Wall Street Journal‘ın aktardığına göre kurumsal kripto para ticaret şirketi FalconX, ETF yöneticisi 21Shares’i satın alma kararı aldı. Şirket yöneticileri birleşmenin ardından oluşturulacak yeni yapının türev ürünler ve yapılandırılmış fonlara odaklanan yenilikçi kripto para yatırım araçları geliştireceğini açıkladı. Satın alım nakit ve hisse senedi yoluyla finanse edilecek ancak anlaşmanın finansal ayrıntıları paylaşılmadı.

FalconX’in Büyüme Stratejisi

2018 yılında Raghu Yarlagadda‘nın kurduğu FalconX, bugüne kadar 2 trilyon doların üzerinde kripto para işlemine aracılık etti. Şirket 2.000’den fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor ve küresel ölçekte önemli bir likidite sağlayıcısı konumuna ulaşmış durumda. FalconX, 2022 yılında 150 milyon dolarlık risk sermayesi yatırımı toplayarak 8 milyar dolar değerleme seviyesine ulaşmıştı. Yarlagadda, birleşme sonrasında şirketin sermaye piyasalarına daha yakın konumlanacağını ve halka arz seçeneğini değerlendirdiklerini ifade etti.

21Shares’i satın alma planı FalconX’in sadece ticaret altyapısı sunan bir platform olmanın ötesine taşıyarak, yatırım ürünleri ve fon yönetimi alanına adım atma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket kurumsal yatırımcıların arasında kripto para talebindeki artışa türev ürünler aracılığıyla daha sofistike çözümler sunmayı hedefliyor.

21Shares’in ETF Deneyimi Yeni Dönemin Temeli Olacak

21Shares, 2018 yılında kurularak Avrupa’nın en hızlı büyüyen kripto para yönetim şirketlerinden biri haline geldi. Şirket, 55 borsada işlem gören borsa yatırım ürününe sahip ve Eylül ayı itibarıyla yönetilen varlıkları 11 milyar doları aşıyor. En dikkat çekici başarısı ise Cathie Wood’un ARK Investment Management şirketiyle ortaklaşa geliştirdiği ilk spot Bitcoin $109,411.71 ETF’lerinden birini 2024’te ABD’de piyasaya sürmesi oldu.

FalconX’in satın alımı 21Shares’in düzenleyici tecrübesi ve ETF bilgi birikimini kendi kurumsal ticaret gücüyle birleştirme potansiyeli taşıyor. Böylece iki şirketin birleşimi kripto paraların finans sektöründe hem ürün çeşitliliğini artırması hem de geleneksel finans ile kripto para piyasası arasındaki köprüyü güçlendirmesi bekleniyor.