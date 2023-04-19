Yakından takip edilen ünlü kripto para analisti Kaleo, bir kez daha Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerin geri kalanının en azından gelecek yıla kadar yeni zirvelere ulaşamayacakları konusunda yatırımcıları uyarırken, bir altcoin'in BTC karşısında güç gösterdiğini söyledi.

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Yakından takip edilen ünlü kripto para analisti Kaleo, bir kez daha Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin geri kalanının en azından gelecek yıla kadar yeni zirvelere ulaşamayacakları konusunda yatırımcıları uyarırken, bir altcoin’in BTC karşısında güç gösterdiğini söyledi.

Kısa ve Orta Vadede Bitcoin ve Altcon’lerin Rekor Tazelemesini Beklemiyor

Anonim kripto para analisti Kaleo, birçok kripto para yatırımcısının bin dolarlık mumların gürültüsünde kaybolduğunu ve Bitcoin, altcoinler ve NFT’ler için büyük resmi kaçırdığını belirterek şunları söyledi:

2022’nin Temmuz ayında paylaştığım yol haritası, Aralık ayı civarlarında yüksek zaman dilimi direncinin kırılmasıydı. Nitekim 2023’e gelinmesiyle birlikte Ocak ayının başında öngörüm gerçekleşti. 2023’ün başında 40 bin dolar hatta 50 bin dolara varan hızlı, abartılı bir yükseliş beklediğimi söylemiştim. Öte yandan 2024’in bahar ayına kadar güçlü bir NFT rallisini de tetikleyecek bir altcoin sezonunun yaşanmasını ise beklemiyorum. 2024’ün sonuna, 2025’in başına kadar Bitcoin’in rekor tazelemesini beklemiyorum. Peki tüm bunların ardından olacakları izlemek için yeterince sabırlı mısınız?

Kaleo, Bitcoin’in bir süre için daha rekor tazelemesini beklemiyor olsa da 40 bin doların bir mıknatıs gibi çalışarak fiyatı kendine çekmesini beklediğini belirterek “Fiyatta 40 bin doların görülmesiyle elimdeki BTC‘leri satacağım ve 2023’ün sonuna, 2024’ün başına kadar riskten almaktan uzak duracağım. O andan sonra da altcoin’ler ve NFT’ler için gaza basıp yeni alımlar yapacağım.” dedi.

“Dogecoin, Bitcoin Karşısında Güç Gösteriyor”

Analist ayrıca en büyük köpek temalı altcoin Dogecoin‘in (DOGE) Bitcoin’e karşı güç gösterdiğini düşündüğünü belirterek “Dogecoin etkileyici bir güç gösterisi yaptı. DOGE/BTC işlem çiftinin direncin üzerine çıktığını görmemiz artık an meselesi.” dedi.

Dogecoin bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 3,76 düşüşle 0,08928 dolardan işlem görürken DOGE/BTC işlem çifti yüzde 1,17 düşüşle 0.000003043 BTC seviyesinde bulunuyor.