XRP 1,41 dolarda sıkıştı volatilite öncesi kritik kırılım bekleniyor

XRP son günlerde, önemli teknik ve zincir üstü göstergelerin kesişmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Analistler, fiyatın uzun süredir devam eden düşen direnç çizgisinin hemen altında dalgalanmasının ardından, piyasanın gerginliğinin artmasını bir kırılım olasılığıyla ilişkilendiriyor. Yaklaşık 300 gündür devam eden dar bant içindeki hareket, XRP’nin simetrik üçgen görünümüne yaklaşmasını sağladı. Teknik olarak bu yapı, piyasanın bir süreliğine dengede kaldığını ancak bu dengenin aniden bozulabileceğini gösteriyor.

Piyasada kritik denge ve karar aşaması

Fiyatın bu kadar uzun süre aynı aralıkta seyretmesi, alıcılar ve satıcılar arasında geçici bir denge olduğu anlamına geliyor. Ancak geçmişte, böylesi bir sıkışmanın ardından volatilitenin hızla tekrar artması bekleniyordu. CryptoAppsy verilerine göre XRP şu anda 1,41 dolardan işlem görüyor ve bu seviye, önemli bir karar noktasının hemen öncesinde yer alıyor.

Analistler, XRP’nin mevcut fiyat bandından çıkıp yukarı yönlü bir atak mı başlatacağı yoksa dirençten bir kez daha geri çevrilip yatay seyrini sürdüreceği sorusunun piyasadaki en önemli gündemlerden biri olduğunu vurguluyor. Her iki durumda da yaklaşan kırılımın, XRP’de bir sonraki büyük fiyat hareketine yön vereceği tahmin ediliyor.

Zincir üstü veriler ve büyük yatırımcı hareketleri

XRP’nin 70 gündür süren dar fiyat aralığı, kripto para piyasasına hâkim olan “önce sıkışma, sonra sert hareket” eğilimiyle örtüşüyor. Likiditenin birikmesi ve yatırımcıların pozisyonlarını güncellemesi, genellikle ani fiyat hareketlerinin işareti oluyor.

Son dönemde zincir üstünde gözlemlenen hareketlenmeler ise dikkat çekici. XRP borsalardan çekilme miktarında artış olması, genellikle büyük yatırımcıların elindeki tokenları uzun vadeli saklama cüzdanlarına aktarması anlamına geliyor. Bu gelişme, satış baskısının azaldığı ve yatırımcıların kısa vadede pozisyonlarını koruma eğiliminde olduğuna işaret ediyor.

Son veriler, XRP’nin borsalardan taşınmasında yükseliş olduğunu ve bunun büyük yatırımcılar arasında yeni bir birikim dönemi başlatabileceğini düşündürüyor.

Tarihte, fiyat sıkışmalarıyla birlikte borsa bakiyelerinde yaşanan bu tür düşüşler, piyasa ilgisinin azaldığından çok, yüzey altında yeni bir güvenin oluştuğuna işaret etmişti. Bu kez de büyük yatırımcıların, ani bir hareketten önce konumlarını sessizce ayarladığı öne sürülüyor.

Kırılım beklentisi güçleniyor

Tüm bu teknik ve zincir üstü veriler, piyasada kritik bir dönemece girildiğini gösteriyor. XRP’de fiyat daralırken, volatilitenin de aşırı düştüğü gözlemleniyor. Analistler, yatırımcıların şu an pozisyonlarını koruduğunu, henüz yön konusunda belirgin bir ibare oluşmadığını aktarıyor.

Şu anda piyasada bir bekleyiş havası var; ancak sıkışmanın derinleşmesi ve likiditenin bir noktada tek bir yöne yoğunlaşmasıyla, XRP’nin yakın zamanda belirgin ve keskin bir hareket sergilemesi bekleniyor. Bu hareketin yönü, üçgen yapının hangi tarafından kırılacağına bağlı olacak ve gerçekleştiği anda piyasada önemli bir dalgalanma yaratabilir.