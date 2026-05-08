STRC 23 gün sonra tekrar 100 dolara yükseldi BTC alımı sembolik kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 STRC 23 günlük aradan sonra 100 doları tekrar gördü, Bitcoin alımı sadece 1,17 BTC ile sınırlı kaldı.
  • ☁️ Michael Saylor ve Peter Schiff arasındaki tartışma yeniden alevlendi, STRC modeliyle ilgili ağır eleştiriler öne çıktı.
  • 🟡 Şirketin %11,5 getiri iddiası risk yaratıyor, BTC kazancı bu oranı karşılamazsa satış baskısı artabilir.
  • ⚡ Kritik durum: Tüm gözler $BTC 'nin güçlü yükseliş potansiyeline çevrildi, STRC stratejisinin devamı buna bağlı.
23 günlük aradan sonra STRC yeniden 100 dolarlık fiyatına ulaşarak, Strategy şirketine Bitcoin alımlarını sürdürme olanağı sağladı. Ancak firmadan gelen verilere göre, bu geri dönüşün ardından sadece 1,17 BTC’lik bir alım gerçekleşti ve bunun hacmi oldukça düşük tutuldu. Bu, özellikle nisan ortasından bu yana şirketin STRC üzerinden yaptığı ilk Bitcoin işlemi olarak kayda geçti.

Michael Saylor ve Peter Schiff tartışması yeniden alevlendi

Bu gelişmelerin ardından, kripto para dünyasının iki tanınmış ismi Michael Saylor ve Peter Schiff arasında yeni bir tartışma başladı. MicroStrategy’nin kurucusu Saylor, kendi ekosistemini hava taşımacılığına benzeterek STRC’yi bir yolcu uçağına, Bitcoin’i savaş jetine, MicroStrategy’nin hisselerini ise roket olarak tanımladı. Buna karşılık Peter Schiff, geçmişte olduğu gibi olumsuz bir bakış açısı sergileyerek bu üçlünün eninde sonunda “düşüp yanacağını” iddia etti.

Peter Schiff, uzun süredir kripto para piyasasına şüpheyle yaklaşan ve altın yatırımcısı olarak bilinen bir isim. Daha önce de STRC modelini “bariz bir saadet zinciri” olarak nitelendirmiş ve sistemin yalnızca temettü ödemeleri ile sürdürüldüğünü savunmuştu. Schiff’e göre, Saylor’un şirketi bir süre sonra temettü ödemelerini askıya almak pahasına STRC’yi çökertebilir; ciddi Bitcoin satışına girişmeden bunu tercih edeceğini düşünüyor.

Peter Schiff’in bu kez eleştirilerinin sosyal medyada popülist söylemlerden çok daha hesaplı ve mantıklı bir yaklaşıma dayandığı dikkat çekti.

STRC’nin getiri oranı ve borç kısıtı tartışmaları

Şirketin yatırımcılarına sunduğu yıllık %11,5’lik getiri vaadi ise tartışmanın kritik noktalarından biri oldu. Eğer Bitcoin’in yıllık fiyat artışı bu oranın altında kalırsa, Michael Saylor’un uzun süredir uyguladığı BTC biriktirme stratejisinin sürdürülebilirliği ciddi şekilde sorgulanacak.

Bu durumda, firma yeni Bitcoin alımı yapamayacağı gibi, var olan BTC’leri teminat olarak göstererek ya da doğrudan satarak yatırımcılara kupon ödeme yoluna gitmek zorunda kalabilir. Nitekim şirketin 2026 ilk çeyrek mali raporunda, varlıklarının yeniden değerlenmesinden kaynaklanan 12,5 milyar dolarlık net zarar yazdığı açıklandı. Rapor sırasında hem Michael Saylor hem de CEO Phong Le, BTC satışına şirketin yararına olacak ise her an hazır olduklarını da vurguladı.

STRC ile yeni sermaye toplamanın maliyeti yükseldi

Mayıs 2026 itibarıyla, Strategy’nin karşılaştığı temel sorunlardan biri, yeni sermaye bulmanın maliyetinin Bitcoin’in sağladığı reel getiriyi aşması oldu. Yani, STRC’nin 100 dolarda kalmaya devam etmesi ve şirketin Bitcoin birikim stratejisini sürdürebilmesi artık yalnızca piyasanın yukarı yönlü potansiyeline ve BTC fiyatındaki güçlü artışlara bağlı.

Bundan sonraki süreçte, şirketin BTC alımlarının arkasındaki motivasyonun inanç ve uzun vadeli stratejiden çok, Bitcoin’in kısa vadede göstereceği performansa dayandığı değerlendirmesi öne çıkıyor.

