Bitcoin ve Ethereum için 2026 tahmini: 200 bin dolar ve 12 bin dolarlık zirve beklentisi

Fundstrat Global Advisors’ın kurucu ortağı Tom Lee, kripto para piyasası için iddialı tahminleriyle yeniden gündeme geldi. Kripto piyasaların 2024 yılına zorluklarla başlamasına rağmen Lee, Bitcoin ve Ethereum’da ciddi bir yükseliş öngörüyor. Yıl sonuna dair yeni hedeflerine göre Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 200 bin dolara, Ethereum’un ise 12 bin dolara ulaşmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Tom Lee kimdir ve beklentileri nedir?

Tom Lee, Wall Street kökenli bir finans stratejisti ve Fundstrat Global Advisors’ın kurucu ortağı olarak tanınıyor. Lee, geçmişte piyasa analizleriyle yaptığı çarpıcı tahminlerle adından sıkça söz ettirdi. Son açıklamalarına göre Lee, piyasadaki aşırı olumsuz havanın son bulacağını ve kurumsal yatırımcıların kripto paralara güç vereceğini öne sürdü. Ona göre, geçtiğimiz çeyrekte yaşanan büyük çıkışlar ve yatırımcıların piyasadan çekilmeleri, Bitcoin’de bir dip noktanın sinyalini verdi.

Lee’nin önceki yıllarda yaptığı bazı tahminler riskli bulunsa da, piyasadaki döngüsel değişimlerin ardından kriptolarda bahar havası yaşanacağına inanıyor. Özellikle 2026’ya dair paylaşılan fiyat tahminlerinde, piyasanın yeniden eski dinamizmine kavuşacağı yönünde görüş bildiriyor.

Piyasa rallisi için hangi gerekçeler öne sürülüyor?

Kripto paralardaki düşüş trendinin sona erdiğine inanan Lee, bu durumu; bireysel yatırımcıların pes ettiği ve satışların yoğunlaştığı dönemlerin genellikle yükselişin başlangıcı olduğuna dayandırıyor. Profesyonel yatırımcıların büyük miktarda alıma geçtiğine dikkat çeken Lee, tüm negatifliğin yerini fırsatlara bırakabileceğini düşünüyor. Özellikle “Mayısta sat ve uzak dur” şeklindeki klasik borsa kuralının, 2026’da geçerliliğini yitireceği iddiasında bulundu.

“Bitcoin’de insanların umudu tamamen kestiği dönemler, genellikle yeni bir fiyat rallisinin ilk işareti olur. Aşırı hayal kırıklığı, çoğu zaman güçlü yükselişlerin hemen öncesinde yaşanır.”

Tom Lee’nin uzun vadeli pozitif bakış açısı, son dönemde yalnızca destek görmedi. Zira kripto paralara şüpheyle yaklaşan isimler, Lee’nin tahminlerine mesafeli yaklaşıyor.

Eleştiriler ve karşıt görüşler

Tom Lee’nin iyimser tahminlerine, farklı görüşler de ses yükseltti. Özellikle Kanadalı milyarder ve madencilik sektöründe tanınmış bir isim olan Frank Giustra, sosyal medyada Lee’nin bu kadar pozitif yaklaşımını eleştirdi. Giustra’ya göre; Bitcoin ve benzeri dijital varlıklar, güvenli liman olma işlevini yerine getiremiyor. Uzun süredir değerli metallere olan ilgisiyle bilinen Giustra, piyasalardaki sistemik riskten ve enflasyondan korunmak için tek güvenilir yolun fiziksel altın ve diğer kıymetli madenler olduğunu savunuyor.

Fikir ayrılıkları, özellikle piyasanın geleceği konusunda yatırımcıların kararsız kaldığı dönemlere işaret ediyor. Bitcoin ve Ethereum gibi öncü kripto paralar, uzun süredir varlık sınıfı olarak tartışılıyor ve farklı bakış açıları yatırım kararları üzerinde etkili oluyor.

Sonuç olarak, Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının 2026’da rekor seviyelere çıkıp çıkmayacağı hem piyasada hem de uzmanlar arasında ciddi bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.