BITCOIN (BTC)

Bitcoin günlük RSI 15 haftanın zirvesinde, 82.800 dolardan sonra destek seviyesi öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 82.800 dolara çıkarak günlük RSI’da 15 haftanın zirvesine ulaştı.
  • 🔍 Teknik göstergeler, kısa vadede BTC’de düzeltme riskinin arttığını gösteriyor.
  • ⚡ 78.000 doların altı kırılırsa 3,1 milyar dolarlık long pozisyon tasfiyesi yaşanabilir.
  • 💡 Destek ve direnç seviyeleri $BTC için yakın takipte olmalı.
COINTURK

Bitcoin’de son günlerde yaşanan güçlü yükseliş, analistlerin dikkatini kritik teknik göstergelere çevirdi. Son 36 günlük süreçte BTC fiyatı 60.000 dolardan başlayarak 82.800 dolara kadar yükseldi. Bu hareket, Bitcoin’in günlük Göreceli Güç Endeksi’ni (RSI) mart ayındaki 39 seviyesinden 70’e taşıdı ve son yaklaşık 15 haftanın en yüksek seviyesine ulaştırdı.

İçindekiler
1 Kritik teknik göstergeler ve analistlerin yorumları
2 Destek ve direnç alanları öne çıkıyor
3 Likidasyon riski ve olası senaryolar

Kritik teknik göstergeler ve analistlerin yorumları

RSI teknik analizde, trendin gücünü ölçen önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor. Analistler, RSI’deki yükselişin genellikle fiyat düzeltmelerinden önce geldiğini, Bitcoin’de de bu göstergenin 70 sınırını aşmasının önemli bir sinyal olarak değerlendirildiğini belirtti. Özellikle, son bir yıldaki dört kezlik benzer sinyalin tamamında kısa vadeli geri çekilme yaşandığı ifade ediliyor. Analist Crypto Tice, bunun seyrek görülen bir sinyal olduğunu vurgularken, Rekt Fencer da daha önceye dönük örneklere işaret ediyor ve bu yükselişi iki defa %35-%38 arasındaki düzeltmelerin izlediğini anımsatıyor.

Analist Jelle, “BTC’nin günlük RSI’ı aşırı alım bölgesine ulaştı ve tam da 200 günlük hareketli ortalamaya değdi” diyerek bu seviyelerin önemini vurguladı.

Ayrıca, piyasa değeri/gayri safi değer oranı (MVRV) da son dönemde “aşırı ısınma” bölgesine girdi. Bu oran, varlığın mevcut değerinin gerçek değere kıyasla pahalı olup olmadığını gösteriyor. CheckOnChain verilerine göre, MVRV’de görülen bu seviyeye en son Kasım 2024’te, Bitcoin’in %15’lik bir düzeltme sürecine girmesinden önce ulaşılmıştı. Analist FrankAFetter da kısa vadeli yatırımcıların Bollinger Bandında belirlenen aşırı seviyenin ilk kez Kasım 2024’ten bu yana test edildiğini aktardı.

Destek ve direnç alanları öne çıkıyor

Bitcoin’in mevcut teknik görünümü kritik destek ve direnç seviyelerini öne çıkarıyor. Şu anda 83.000 dolarda bulunan 200 günlük üstel hareketli ortalama güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkarken, 78.000 dolar bölgesi ise en önemli destek seviyelerinden biri haline geldi. Analist Jelle bu alanın, Bitcoin için ilk ana ilgi bölgesi olduğunu belirtti.

Buna ek olarak, Tradermayne isimli analist, kısa vadede 78.000–80.000 dolar arasındaki desteğin korunmasının alıcılar için önemli olduğunu vurguladı. Benzer şekilde Master of Crypto ise BTC’nin 78.500–79.100 dolar arasındaki bantta tutunduğunu belirterek, likidite yoğunlaşmasının özellikle bu noktada yaşandığını söyledi.

Yerleşmiş emirlerin hem alım hem satış tarafında yoğunlaştığına ve bu bölgelere yönelik olası fiyat hareketlerinin likidite birikimlerini devre dışı bırakabileceğine dikkat çekildi.

Likidasyon riski ve olası senaryolar

Bitcoin fiyatı 78.000 doların altına gerilerse, vadeli işlemler tarafında ciddi miktarda long pozisyonun tasfiye edilmesi gündeme gelebilir. Analistlere göre, bu olası kırılım 3,1 milyar dolar büyüklüğünde kaldıraçlı long pozisyonu likidasyonunu tetikleyebilir.

Yatırımcılar, özellikle aşırı alım bölgesine giren teknik göstergeler ve kritik destekte oluşan yoğunlaşma nedeniyle fiyatlarda kısa vadeli geri çekilmeye karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
