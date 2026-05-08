Exodus, XO Cash adlı stablecoini ile AI destekli ödemeleri başlattı

Kripto cüzdan sağlayıcısı Exodus, Solana blokzinciri üzerinde geliştirdiği yeni stablecoin ürünü XO Cash’i ve ona bağlı yazılım geliştirme araç setini tanıttı. Platform, yapay zeka tabanlı yazılımların ve otomasyon sistemlerinin, özel anahtarları doğrudan erişmeden hızlı ve güvenli şekilde ödeme yapabilmesini sağlamak için tasarlandı.

XO Cash’in özellikleri

Cuma günü yapılan açıklamada, XO Cash sisteminin MoonPay işbirliği ile geliştirildiği belirtildi. Yazılım paketi, geliştiricilere temsilci cüzdanlar (AI agent cüzdanları) oluşturma, harcama limitleri tanımlama ve Visa ödeme altyapısına bağlı sanal banka kartları sunma imkanı veriyor. Exodus Pay ile tamamen entegre çalışan XO Cash, özel anahtarların kullanıcının kontrolünde kalmasını sağlarken AI tabanlı uygulamaların veya acentelerin cüzdana erişip işlem başlatmasına izin veriyor.

Geliştiriciler ve kullanıcılar, AI cüzdanlarını Exodus Pay bakiyeleriyle finanse edebiliyor. Ayrıca, işlemlere üst sınır koymak, belirli satıcılarda kullanılmasına izin vermek ve günlük harcama limitleri getirmek de mümkün. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödeme işlemleri Monavate ve MoonPay altyapısıyla Visa üzerinden yürütülüyor. Satın alma sırasında ödemeler, anında USD Coin (USDC) veya Tether (USDT) gibi stablecoin’lere dönüştürülüyor.

Exodus, “XO Cash işlemleri komisyonsuz ilerliyor ve yüksek frekanslı otomatik ödemeler için optimize edildi,” bilgisini paylaştı. Stablecoin ve geliştirici dokümantasyonu ise Perşembe günü XOCash.com üzerinde erişime açıldı.

AI tabanlı finansal altyapıya geçiş hızlanıyor

Kripto sektöründe son aylarda, yapay zeka ile çalışan otomasyon sistemlerinin stablecoin kullanarak ödeme yapabilmesi önemli bir trend haline gelmiş durumda. Kısa süre önce Anchorage Bank, yapay zeka yazılımlarına hem geleneksel hem de kripto ödeme altyapısı sunan “agentic banking” platformunu hayata geçirdi. Bu platform, sistemlere belirli harcama ve uyum kuralları kapsamında fonlara erişim sağlıyor.

Ödeme sistemleri tarafında ise Visa kripto birimi, API anahtarlarını ifşa etmeden aynı gün ödeme olanağı sunan Visa CLI komut satırı aracını kullanıma sundu. Stripe tarafından desteklenen Tempo firması da zincir üstü otomatik işlemler için blokzincir tabanlı bir ödeme protokolünü duyurdu.

Ayrıca, Amazon Web Services ile Coinbase işbirliği sayesinde, CoinBase’in x402 ödeme protokolü Amazon Bedrock AgentCore’a entegre edildi. Bu sistemle birlikte AI yazılımları, Solana ve Base blokzincirlerinde USDC ile doğrudan özel anahtar kullanmadan ödeme yapabiliyor.

Yapay zeka odaklı dönüşüm sektörde yeniden yapılanmayı hızlandırıyor

Sektörde AI tabanlı uygulamalara geçiş, işten çıkarmalar ve organizasyonel değişikliklerin de önünü açtı. Bu hafta Coinbase, işgücünün yaklaşık yüzde 14’ünü küçülteceğini açıklayarak daha küçük ve AI’ya odaklı ekiplerle çalışmaya yöneleceğini duyurdu. Ödeme şirketi Block ise Şubat ayında personelini yaklaşık yüzde 40 azaltacağını, böylece şirketin AI araçlarını daha geniş çapta kullanacağını belirtti.

Otomasyon ve yapay zeka uyarlamaları, yalnızca istihdamda değil, kripto işlemlerinde de yeni güvenlik ve hız standartlarını gündeme getiriyor. Kripto ödeme teknolojilerini hızlıca adapte eden firmalar, AI destekli yeni nesil çözümlerle rekabet avantajı yakalamaya çalışıyor.