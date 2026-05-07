Solana (SOL)

Solana fiyatı $90 desteğinde tutunmaya çalışıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana 90 dolar desteğinde kritik bir sınav veriyor.
  • SOL, hem yükselen trend çizgisi hem de 80-95 dolar aralığında kalmaya çalıştı.
  • $SOL ’da güçlenme için ilk hedef 115 doların geçilmesi olarak öne çıktı.
  • 🔎 Asıl belirleyici seviye ise 90 dolar desteğinin kaybedilip kaybedilmeyeceği olacak.
Solana, son dönemde fiyat hareketlerinde kritik bir destek bölgesinin üzerinde kalmaya odaklandı. Grafiklerde, SOL’un hem yükselen bir trend çizgisinde hem de 80 ila 95 dolar aralığındaki temel destek bölgesinde tutunduğu görülüyor. Yatırımcılar ise güçlü bir toparlanma için 115 dolar seviyesinin geri kazanılmasını yakından izliyor. 260 dolar seviyesi ise daha üst hedef olarak belirtiliyor ancak bunun için önemli dirençlerin aşılması gerekecek.

Yükselen trend çizgisi savunuluyor

Son fiyat hareketlerinde Solana, günlük SOL/USDT grafiğinde belirgin bir yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmaya devam etti. Analist CryptoJack’in sosyal medyada paylaştığı grafiğe göre, alıcılar bu destek çizgisinde birden fazla kez hamle yaptı. Grafikte, SOL’un her destek temasında yeni bir dip yaptığı ve ardından tekrar yükselmeye başladığı dikkat çekiyor. Son dönemde de fiyat bu trend çizgisinden sıçrayarak üst bantlara doğru yöneldi.

CryptoJack’in değerlendirmesine göre, yükselen trend çizgisi üzerinde kalındığı sürece Solana’da kısa vadeli pozitif görünüm sürüyor:

Yükselen trend çizgisinin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, bu yapı bozulmadan dirençlerin test edilmesine olanak tanır ve yukarı ivme kazanabilir.

Ancak bu görünüm netleşmiş değil. SOL’un yukarı hareketi teyit etmesi, yeni bir düşüşün yaşanmaması için gün kapanışlarında trend çizgisi altına sarkmaması gerekecek. Zira bu destek kaybedilirse düzeltme riski artabilir. Son mum çubuklarında ise fiyatın bir miktar tereddüt ettiği, alıcıların momentumu net biçimde yakalayamadığı gözlemleniyor.

Kısa vadede kritik nokta, yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmak. Bu seviye altına inilirse, fiyat yapısı zayıflayabilir ve daha derin bir geri çekilme gündeme gelebilir.

$90 bandında kritik destek sürdürülüyor

Solana fiyatı, günlük grafikte 90 dolar bandında yatay bir seyir izliyor. Don tarafından paylaşılan analizde, SOL’un son 100 mumda bu seviyede taban oluşturmaya çalıştığı görülüyor. Fiyatın son aylarda 80 ila 95 dolar arasında dalgalanması, bu bölgedeki taban arayışını öne çıkarıyor.

Grafikte öne çıkan 80-95 dolar aralığı, geçmiş döngülerde de önemli bir tepki bölgesi olmuştu. Bu nedenle mevcut fiyat aralığı, Solana açısından potansiyel yeni bir hareketin başlangıcı olabilecek konumda.

Analizde ayrıca fiyatın üzerinde 115 dolar seviyesinde hareketli ortalamanın olduğu ve burada güçlü bir dirençle karşılaşılacağı belirtiliyor. SOL’un net bir toparlanma için ilk aşamada bu sınırı aşması şart. Ardından, yeni dirençlerin üzerinde güç kazanması gerekiyor. Yukarı yönlü hedef ise 260 dolar olarak işaret edilmiş durumda; ancak fiyatın buraya ulaşmasından önce birçok engelin aşılması gerekecek.

Şu anki tabloda odak noktası 90 dolar desteği. Bu bölge üzerindeki hareket taban yapısının güçlenmesini sağlarken, aşağıya kırılması durumunda satıcı baskısı artabilir ve daha derin bir geri çekilme yaşanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

