Ethereum fiyatı yeniden 2.400 doları geçemedi yükseliş için alım gücü yetersiz kaldı

Ethereum fiyatında kritik seviyeler ön plana çıkarken, kripto para piyasasında gözler ETH/USD çiftinde yaşanan dalgalanmalara çevrildi. Son veriler, fiyatın kısa vadede zayıf seyretmesine rağmen uzun vadede olumlu bir kurulum oluşturabileceğine işaret ediyor. Ethereum, 2.400 dolar seviyesini yine aşamamış durumda ve yakın zamanda yapılan teknik analizlerde direnç bölgesi önemini koruyor.

Fiyat 2.400 Dolar Direncine Takıldı

ETH fiyatı, son günlerdeki denemelerine rağmen 2.400 doların üzerinde tutunmakta başarısız oldu. Analist Ted’in paylaştığı günlük grafikler, Ethereum’un 2.336 dolara kadar gerilediğini ve 2.400 ile 2.430 dolar arasındaki direnç bölgesini bir süredir kıramadığını gösteriyor. Bu alan, nisan ayından bu yana kilit bir engel olarak çalışıyordu. Alıcılar fiyatı bu seviyenin üstüne taşıyamayınca, geçici yükselişler de kalıcı destek sağlayamadı.

Yükseliş hareketinin güç kazanabilmesi için Ethereum’da 2.430 doların üzerinde günlük kapanış gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse, sıradaki hedefler olarak 2.624 ve ardından 2.740 ile 2.800 dolar aralığı öne çıkıyor.

Ted’in aktardıklarına göre, kripto paranın spot piyasadaki talebinin halen zayıf kalması, son yükselişlerin ivme kazanmasını önlüyor. Bu durum, Ethereum’un direnç bölgesini aşmak yerine tekrar güç kaybetmesine yol açtı. Aynı grafikte, 2.160 ile 2.200 dolar aralığına işaret edilen destek alanı bulunuyor. Eğer ETH 2.400 doların üzerine çıkamazsa, satıcıların fiyatı bu desteğe çekmesi gündeme gelebilir. Daha güçlü bir düşüşte ise, 1.740 ile 1.800 dolar seviyelerinde yeni destek noktalarına dikkat çekiliyor.

Ethereum’da kısa vadeli düşüşler görülse de uzun vadeli grafikler, daha büyük çaplı bir yükseliş için zemin hazırlanabileceğine işaret ediyor.

Nisan ayında toparlanan fiyat hareketine rağmen, ETH büyük direnç seviyelerini henüz aşmış değil. 2.400 dolar seviyesi ise yeni yönde belirleyici konumda bulunuyor.

Uzun Vadede Yükseliş Sinyalleri ve 4.900 Dolar Hedefi

Haftalık bazda yapılan analizlerde, fiyatın halen 2.335 dolar seviyesine yakın olduğu paylaşıldı. Analist Ray’in yayımladığı uzun vadeli grafiklere göre, Ethereum’da yukarıya dönük bir formasyon oluşma olasılığı artıyor. Bu formasyon, yukarı yönlü bir ters omuz-baş-omuz modeli olarak öne çıkıyor. 2025’teki zirveden sonra ilk omuz, ardından daha düşük bir dipte baş ve şimdi yeni bir yükseliş hareketiyle sağ omuz oluşma aşamasında.

Ters omuz-baş-omuz modelinin tamamlanması, satış baskısının alım yönüne dönebileceğine işaret ediyor. Ancak, bu formasyonun geçerli olması için fiyatın mevcut yükselen ana trend çizgisinin üzerinde kalması ve belirlenen direnç bölgesini aşması gerekiyor.

Uzmanlar, ilk büyük hedefin 4.900 dolar seviyesi olduğunu belirtiyor. Bu fiyat, daha önce yaşanan zirveye karşılık geliyor ve Ethereum’un yeniden bu aralığa ulaşması, ana yükseliş bölgesinin geri alındığı anlamına gelecek. Ayrıca, daha ileri vadede 8.300 dolara kadar bir yükseliş öngörülse de, bunun için önce 4.900 doların net biçimde geçilmesi şart.

Fiyat yükselen trend çizgisinin üstünde kaldığı sürece, yapının pozitif görünümünü sürdürmesi bekleniyor. Ancak bu çizginin altına inilirse, yükseliş beklentisi zayıflayabilir. Burada kritik eşik olarak yine 4.900 dolar seviyesi öne çıkıyor.

Özetle, Ethereum fiyatının kısa vadede baskı altında kalmasına rağmen, teknik analizlerde orta ve uzun vadede yeniden yükseliş potansiyeli bulunuyor. Fiyat hareketinin yönünü ise 2.400 dolar ve 4.900 dolar sınırlarının belirlemesi bekleniyor.