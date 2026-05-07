Core Scientific ilk çeyrekte 347,2 milyon dolar zarar açıkladı hisse fiyatı sert düştü

Kripto para madenciliği alanında faaliyet gösteren Core Scientific, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. ABD merkezli şirket, özellikle genişleyen colocation (barındırma) işinden elde ettiği gelirle toplamda önemli bir büyüme kaydetti. Buna karşın kendi bünyesinde yaptığı madencilik faaliyetlerinden elde edilen gelirde ciddi düşüş yaşandı.

Gelirlerde çarpıcı büyüme

Şirketin yayımladığı finansal rapora göre, 2026 yılının ilk üç ayında toplam gelir 115,2 milyon dolara çıktı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde ulaşılmış 79,5 milyon dolarlık gelire kıyasla önemli bir artış olarak dikkat çekiyor. Brüt kâr ise bir önceki yıl 8,2 milyon dolarken, bu yıl 30,1 milyon dolara yükseldi. Şirketin ana gelir kalemi olan colocation hizmetleri, bu dönemde yaklaşık 77,5 milyon dolar getiri sağladı ve büyüme ivmesini sürdürdü.

Ancak, şirketin asıl madencilik (self-mining) bölümünde gerileme görüldü. Core Scientific, bu alanda geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 67,2 milyon dolar gelir elde ederken, bu yılın aynı döneminde gelir 30,1 milyon dolara düştü.

Bitcoin üretiminde gerileme ve strateji değişikliği

Yönetim, self-mining gelirlerindeki daralmanın ana nedenleri arasında, dönemde Bitcoin üretiminde yüzde 45 oranında yaşanan azalma ile Bitcoin fiyatında yüzde 18’lik değer kaybını gösterdi. Ayrıca şirketin stratejik odağını colocation hizmetlerine kaydırdığı belirtildi.

Core Scientific, finansal açıdan bazı olumsuzluklarla da karşılaştı. 2026 ilk çeyrekte net zarar 347,2 milyon dolar olarak raporlandı. Oysa geçen yılın aynı döneminde şirket 576,3 milyon dolar net kâr açıklamıştı. Bu ani değişimin ana nedeni ise 266,5 milyon dolarlık nakit dışı değer düşüklüğü giderleri ve buna ek olarak 30,8 milyon dolarlık varant ve şarta bağlı hakların değer değişikliğinden kaynaklanan zarar oldu.

Polaris DS LLC satın alımı ve hisse hareketleri

Şirket kısa süre önce Oklahoma merkezli Bitcoin madencisi Polaris DS LLC’yi 421 milyon dolara satın alınacağını duyurdu. Bu hamle, Core Scientific’in mevcut güç kapasitesini artırmasını hedefliyor. Satın alım sonrası şirkete Oklahoma Gas & Electric üzerinden 440 megavat sözleşmeli elektrik erişimi sağlanacak. Böylelikle şirketin uzun vadeli altyapı olanaklarının güçlenmesi bekleniyor.

Core Scientific’in hisseleri, Polaris DS LLC’nin satın alımının açıklanmasıyla gün içi işlemlerde yüzde 11’e yakın prim yaptı. Ancak, finansal sonuçların paylaşılmasının ardından yatırımcı duyarlılığı olumsuz etkilendi. Şirket hisseleri mesai sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 7 oranında geriledi.

Şirketin CEO’su Adam Sullivan, firmanın önceliğinin altyapı yatırımlarını hızlandırmak ve farklı lokasyonlarda müşteri sözleşmelerine hazırlık yapmak olduğunu vurguladı. Sullivan, büyüme stratejisinin agresif yatırım ve kapasite artırmaya dayandığını ifade etti.

Adam Sullivan, çeşitli bölgelerde geliştirme sürecini hızlandırıp gelecekteki müşteri anlaşmalarına hazırlık amacıyla yatırım yaptıklarını, şirketin büyümesinin bu stratejik kararlar etrafında şekillendiğini aktardı.

Sonuç olarak, Core Scientific’in finansal sonuçları şirkete dair beklentileri değiştirdi. Colocation bölümündeki güçlü performansa rağmen madencilik gelirlerinde ve Bitcoin üretiminde yaşanan daralma, hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturdu.