Wall Street’den Bitcoin’e yeni yön: Loudmouth, kurumsal etkileri değerlendirdi

Kripto para dünyasında Loudmouth takma adıyla tanınan Adam Patterson, Consensus Miami zirvesinde kripto piyasalarına dair dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. Neredeyse bir milyon takipçili Instagram hesabıyla geniş bir kitleye ulaşan Loudmouth, sektörde dışarıdan gelenlerin sesi olarak öne çıkıyor. Kendisinin geçmişi teknoloji ve piyasa gözlemiyle şekillenirken, 2017’den bu yana kripto alanında aktif.

Wall Street’in etkisi ve Bitcoin’in değişimi

Patterson, Bitcoin’in son döngülerde önceki hareketlerini tekrarlamamasının en büyük sebebinin kurumsal finansın etkisi olduğunu düşünüyor. Büyük finans kuruluşlarının piyasayı şekillendirdiğini vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Elbette etkiliyorlar ve zaten etkilediler. Bu nedenle önceki döngülerle aynı seyri göremedik. Ama bu kadar büyük kurumsal paranın girişi için bir bedel olduğu açık. Birkaç adım önde kalmak ve yeni yollar bulmak gerekecek; çünkü Bitcoin’in izin gerektirmeyen yapısını ve gücünü insanlara yeniden kazandırmak önemli.”

Ona göre Bitcoin’in temel ilkeleri olan güven, merkeziyetsizlik ve sabit arz kültürü, günümüzde biraz sarsılmış görünüyor. Ancak Loudmouth, bu dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ve topluluk olarak çözüm yaratmanın gerektiğini belirtiyor.

Kripto topluluğunda yeni bağlar, yeni fırsatlar

Loudmouth, kripto para yolculuğunda asıl kazancın sadece finansal olmadığını, aynı zamanda insanlara kendilerini bulabilecekleri yeni bir topluluk sunduğunu aktarıyor. Pandemi sürecinde çevrim içi toplulukların hızlı büyüdüğünü, gerçek buluşmalar ve etkinliklerle bu bağların daha da güçlendiğini söylüyor. Ona göre kriptoda klasik eğitim ve geçmişi olmayan kişiler bile, yaratıcılıkları ve bakış açıları sayesinde değer katabiliyor.

Kendisinin ifadesiyle kripto dünyası, çeşitli insanlardan oluşan renkli ve hareketli bir topluluk; “gezgin bir sirk” gibi farklı alanlarda çalışan birçok kişinin bir araya gelmesini sağlıyor. Hem inancının hem de motivasyonunun yüksek olduğunu da şu sözlerle ifade ediyor:

“İnsanlarda yeniye dair büyük bir açlık ve şekillendirilebilirlik var, öğrenmeye ve denemeye her zaman açıklar. Nasıl fayda sağlayabileceklerini keşfetmek istiyorlar.”

Gayrimenkul tokenizasyonu ve geleceğin vizyonu

Patterson’a göre önümüzdeki dönemin asıl büyük hamlesi gayrimenkulün blokzincir üzerinde yeniden tanımlanması olacak. Dünyada en çok sermayenin bu alanda olduğunun altını çiziyor. Gayrimenkulün dijital varlıklara bölünmesiyle, klasik tapu işlemlerinin ve ortaklıkların akıllı sözleşmeler üzerinden, çok daha şeffaf biçimde yürütülebileceğini savunuyor.

Bu sistem sayesinde bireyler, birbirini tanımadan aynı mülkte pay sahibi olabilecek, işlemler zincir üzerinde şeffaflıkla takip edilebilecek. Ayrıca çıkarları gizlilikten yana olanların bu tür açıklıkları hoş karşılamayacağını açıkça belirtiyor. Ancak buna rağmen “Bizi durduramayacaklar.” diyerek topluluğun önünde engel görmediğini ekliyor.

Kendi takipçilerine bakıldığında, farklı sektörlerden oluşan ve modadan finansa, farklı ilgi alanlarından oluşan geniş bir izleyici kitlesi göze çarpıyor. Patterson, kitlelerin kriptoya yaklaşımında pozitif bir merak ve öğrenme isteği gözlemlediğini özellikle vurguluyor.

Loudmouth, finansal sistemin risklerine de değinerek yalnızca kriptonun değil, her finansal aracın belli riskler içerdiğini hatırlatıyor. Paranın banka gibi üçüncü taraflara emanet edilmesinin mutlak bir güven getirmediğini savunuyor. Kendi deneyimine göre kişisel varlıkların kontrolünü elinde tutmak daha güvenli olabilir.

Son olarak, blockchain’in geleceğine dair umutlu bir tablo çizen Loudmouth; sağlık kayıtlarından tapulara, sigorta poliçelerinden araç belgelerine kadar pek çok önemli bilginin ileride zincir üzerinde tutulacağını öngörüyor. Ona göre amaç, eski sistemleri tamamen yok etmek değil; yeni teknolojiyi, mevcut altyapıyı daha hızlı, şeffaf ve güvenli yapmak için entegre etmek.