7 Mayıs kripto para piyasaları son durum ve beklentiler

  • ABD ile İran arasında anlaşma olacağına dair inancın artmasıyla ABD hazine tahvilleri güçlendi.
  • Donald Trump, enerji maliyetlerini artıran ve siyasi konumuna zarar veren bu anlaşmazlıktan bir çıkış yolu arıyor. Bu sefer anlaşma olacağına dair inanç güçlü.
  • 22:30’da Fed’in ikinci isminin açıklamaları olacak. Williams, Hudson Valley Pattern for Progress'te bölgesel ekonomik öngörüler üzerine moderatörlü bir panele katılacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Hürmüz Boğazında petrol akışına yeniden imkan tanınmasını sağlayacak anlaşma için ilk adım atıldı. İran henüz negatif açıklamalarla süreci boğmaya kalkmadığından yatırımcılar bu sefer umutlu. Bitcoin (BTC) 81 bin doların üzerinde alıcı buluyor. Petrol ise düşüşte. Peki son durum ne? Bugün için beklentiler ne yönde?

Piyasalar son durum

ABD ile İran arasında anlaşma olacağına dair inancın artmasıyla ABD hazine tahvilleri güçlendi. Yatırımcılar yazı hazırlandığı sırada gelen devam eden işsizlik başvurularına odaklanmıştı ancak 1,799M beklentisine karşın 1,766M açıklandı yani Fed’in eli istihdam görevi için halen rahat. Dolayısıyla faiz indirimlerine daha uzun süre ara verip artan enflasyona karşı temkinli kalmaya devam edebilir.

Yatırımcıların ABD-İran barış görüşmelerinde ilerleme olasılıklarını değerlendirmesiyle dolar kurunda önemli bir değişiklik görülmezken, Japonya’nın en üst düzey para otoritesinin spekülatif hareketlere karşı çıkmaya hazır olduğunu belirtmesinin ardından yen istikrar kazandı.

Donald Trump, enerji maliyetlerini artıran ve siyasi konumuna zarar veren bu anlaşmazlıktan bir çıkış yolu arıyor. Tam bu yüzden ateşkesi süresiz olarak uzattı ve şimdi İran’ın iç siyasetine kabul ettirebileceği bir anlaşma oluşturmaya çalışıyorlar. 4 haftada bitecek denilen sürecin 2 ayı geçmesi Trump için zorlayıcı olduğundan en kötünün geride kaldığına inanların sayısı günden güne artıyor.

Kripto paralarda beklentiler

17:00’da Avrupa Merkez Bankasından Lane açıklamalar yapacak. 18:00’da NY Fed’in 1 yıllık enflasyon beklentileri açıklanacak. 20.00’da Fed’den Kashkari ve 21:05’te Hammack açıklamalar yapacak. Bu sırada Trump, Brezilya Federatif Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek ve ikili toplantıyla öğle yemeğine katılacak.

22:30’da Fed’in ikinci isminin açıklamaları olacak. Williams, Hudson Valley Pattern for Progress’te bölgesel ekonomik öngörüler üzerine moderatörlü bir panele katılacak.

BTC şimdilik 83 bin doları aşamasa da 81 bin doları koruyabilir bu olumlu. Petrol 96 dolara civarında ve Nisan ayındaki kazançlarını sıfırlamaya istekli görünüyor. ABD-İran anlaşmasına dair göreceğimiz lehte açıklamalar bu düşüşü hızlandırırken kripto paraları destekleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
