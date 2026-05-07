7 Mayıs kripto para piyasaları son durum ve beklentiler

Hürmüz Boğazında petrol akışına yeniden imkan tanınmasını sağlayacak anlaşma için ilk adım atıldı. İran henüz negatif açıklamalarla süreci boğmaya kalkmadığından yatırımcılar bu sefer umutlu. Bitcoin (BTC) 81 bin doların üzerinde alıcı buluyor. Petrol ise düşüşte. Peki son durum ne? Bugün için beklentiler ne yönde?

Piyasalar son durum

ABD ile İran arasında anlaşma olacağına dair inancın artmasıyla ABD hazine tahvilleri güçlendi. Yatırımcılar yazı hazırlandığı sırada gelen devam eden işsizlik başvurularına odaklanmıştı ancak 1,799M beklentisine karşın 1,766M açıklandı yani Fed’in eli istihdam görevi için halen rahat. Dolayısıyla faiz indirimlerine daha uzun süre ara verip artan enflasyona karşı temkinli kalmaya devam edebilir.

Yatırımcıların ABD-İran barış görüşmelerinde ilerleme olasılıklarını değerlendirmesiyle dolar kurunda önemli bir değişiklik görülmezken, Japonya’nın en üst düzey para otoritesinin spekülatif hareketlere karşı çıkmaya hazır olduğunu belirtmesinin ardından yen istikrar kazandı.

Donald Trump, enerji maliyetlerini artıran ve siyasi konumuna zarar veren bu anlaşmazlıktan bir çıkış yolu arıyor. Tam bu yüzden ateşkesi süresiz olarak uzattı ve şimdi İran’ın iç siyasetine kabul ettirebileceği bir anlaşma oluşturmaya çalışıyorlar. 4 haftada bitecek denilen sürecin 2 ayı geçmesi Trump için zorlayıcı olduğundan en kötünün geride kaldığına inanların sayısı günden güne artıyor.

Kripto paralarda beklentiler

17:00’da Avrupa Merkez Bankasından Lane açıklamalar yapacak. 18:00’da NY Fed’in 1 yıllık enflasyon beklentileri açıklanacak. 20.00’da Fed’den Kashkari ve 21:05’te Hammack açıklamalar yapacak. Bu sırada Trump, Brezilya Federatif Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek ve ikili toplantıyla öğle yemeğine katılacak.

22:30’da Fed’in ikinci isminin açıklamaları olacak. Williams, Hudson Valley Pattern for Progress’te bölgesel ekonomik öngörüler üzerine moderatörlü bir panele katılacak.

BTC şimdilik 83 bin doları aşamasa da 81 bin doları koruyabilir bu olumlu. Petrol 96 dolara civarında ve Nisan ayındaki kazançlarını sıfırlamaya istekli görünüyor. ABD-İran anlaşmasına dair göreceğimiz lehte açıklamalar bu düşüşü hızlandırırken kripto paraları destekleyebilir.