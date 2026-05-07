XRP’de 1,41 dolar seviyesinde sıkışma devam ediyor yeni hedef 1,80 dolar gündemde

XRP, son günlerde fiyat hareketinin dar bir bantta sıkışmasıyla birlikte yatırımcıların yeniden odak noktası haline geldi. Çoklu zaman dilimlerinde sıkışan fiyat yapısı, kripto para piyasasında yeni bir yönün belirleneceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre, bu daralma genellikle büyük fiyat dalgalanmalarından önce görülüyor.

Piyasa Dinamikleri ve Teknik Görünüm

Kripto para analisti ChartNerd’in değerlendirmelerine göre XRP, birkaç aydır süren düşük oynaklık döneminin getirdiği birikim aşamasında bulunuyor. Özellikle haftalık grafikte 20 ve 55 günlük üssel hareketli ortalamaların hala fiyatın üzerinde bulunması, mevcut seviyelerin kuvvetli bir direnç noktası oluşturduğunu gösteriyor. Bu seviyelerin aşılması durumunda, XRP fiyatında belirgin bir hareketlenme bekleniyor.

Dikkatler, özellikle 1,80 dolar bandına çevrilmiş durumda. Bu bölgenin aşılması halinde alıcıların etkisinin artması ve yükselişin daha uzun vadeli bir ivmeye ulaşması mümkün olabilir. Teknik göstergeler pozitif sinyaller verse de, henüz kesin bir yükseliş trendinden söz etmek için erken olduğu aktarılıyor.

Piyasa analistlerince vurgulanan bir diğer önemli nokta, sıkışmanın genellikle ani bir hareketin habercisi olması ve fiyatın kısa süreli yönlere sert tepki verebilme ihtimali.

Likidite verileri de, kısa vadede fiyat hareketlerini çekecek bölgelerin oluştuğunu gösteriyor. Bu tür yoğunluklar genellikle fiyatı belli aralıklara hızlıca taşıyabiliyor ve piyasada beklenen hareketten önce kısa süreli dalgalanmalara neden olabiliyor.

Kritik Seviyeler ve Olası Hedefler

CoinCodex tarafından aktarılan verilere göre XRP şu an 1,41 dolardan işlem görüyor. Son bir haftada yüzde 2,99 yükselen fiyat, alıcı ilgisinin kademeli olarak geri döndüğüne işaret ediyor. CryptoAppsy verilerine göre de XRP’nin güncel fiyatı 1,41 dolar seviyesinde seyrediyor.

Bu artışın görece ölçülü olması, piyasada spekülatif alımlar yerine, direnç altında birikim yaşandığını düşündürüyor. Yatırımcılar üzerinde baskı oluşturan mevcut bandın hacimle birlikte aşılması, hareketin hız kazanmasını sağlayabilir. Özellikle son haftalarda oluşan boğa flaması formasyonu, teknik olarak yeni bir yukarı yönlü hareketin habercisi sayılıyor.

1,60 dolar bölgesi, ilk önemli direnç noktalarından birini oluşturuyor. Yukarı yönlü ivmenin devam etmesi halinde, daha üst seviyelerin de gündeme gelmesi olası. Yine de 70 günlük fiyat aralığındaki sürüncemeli seyir, alıcı ve satıcıların henüz üstünlüğü tam olarak ele geçiremediğine işaret ediyor.

Piyasada Belirsizlik Sürüyor

Fiyat sıkışması geniş çaplı bir hareketin yakın olabileceğini düşündürse de, yön ancak yeterli işlem hacmi ve güçlü direnç bölgelerinin aşılması ile netlik kazanacak. Teknik sinyallerde pozitiflik artsa da, önemli bölgelere geçilmeden yükselişin kesinleştiğini söylemek mümkün görünmüyor.

Şu aşamada XRP, belirleyici bir katalizör bekleyişini sürdürüyor. Fiyatın mevcut sıkışık yapısından bir kırılım gerçekleşmediği sürece, bandın içinde dalgalanma ihtimali devam ediyor. Hem teknik hem likidite dinamiklerinin yakından izlenmesi, yatırımcılar açısından belirleyici olabilir.