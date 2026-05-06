Solana üç aydır dar aralıkta sıkıştı yön arayışı öne çıktı

Solana fiyatı, son üç ay boyunca belirgin ve dar bir aralıkta işlem görmeyi sürdürüyor. Özellikle teknik analizciler, hem kısa hem de uzun vadeli grafiklerin benzer bir tablo çizdiğini ve bu sıkışmanın daha büyük bir hareketin habercisi olabileceğini aktarıyor. Kapalı hareket alanı, yatırımcıların yeni bir yön belirlemekte temkinli davrandığını gösteriyor.

Teknik Görünümde Sıkışma Dönemi

Solana’da son dönemde volatilite minimum seviyelere geriledi. Daan Crypto Trades tarafından paylaşılan üç günlük grafikte SOL, yılın ilk bölümündeki sert düşüşten sonra, yaklaşık 85 dolar bandında yatay şekilde yoluna devam ediyor. Fiyat, üç ay boyunca 78,85 ile 95-100 dolar aralığında sıkışmış durumda.

Analistler, fiyatın üç aydır yüzde 10’luk dar bir bantta hareket ettiğine dikkat çekiyor. Özellikle bu kadar uzun süreli bir durgunluk, kripto piyasasında alış ve satış baskısının birikmesine neden olabiliyor. Bu tür sıkışma dönemlerinin ardından genellikle hacimli ve yön belirleyici bir hareket geliyor.

Daan Crypto Trades, “Uzun süredir bu aralıkta seyrediyoruz ve fiyat son yılların en durgun seviyesinde. Bu sıkışmanın bozulduğu anda, yüzde 20 ila 30’luk bir hareket görülebilir” yorumunu paylaştı.

Bu senaryoya göre, Solana’nın 85 dolara yakın seyrinden yukarıya doğru yaşanacak bir kırılım, fiyatı önce 102, ardından 110 dolara taşıyabilir. Ancak aşağı yönde bir kopuş ise 68-64 dolar bantlarına kadar geri çekilme ihtimali yaratıyor. Şu ana kadar, grafiklerde direnç veya desteğin net şekilde kırıldığı bir işaret yer almıyor.

Haftalık Grafikte Güçlü Destek Testi ve Uzun Vadeli Hedefler

Diğer bir dikkat çeken analiz Crypto Patel tarafından paylaşıldı. Patel’in haftalık grafik yorumunda, Solana’nın uzun bir düşüş sonrası yeniden güçlü destek ve “alım bölgesi” olarak tanımlanan seviyelere yaklaştığı görülüyor. Bu bölge, geçtiğimiz döngüde büyük yükselişin başladığı noktalarla benzer bir konumda.

Haftalık grafikte önemli destek aralığı, 52 ile 72 dolar arasında bulunuyor. Bugünkü fiyat ise bu bandın üzerinde, yaklaşık 85 dolar civarında kalmaya devam ediyor. Bir üst teknik direnç, 101 dolar seviyesinde konumlanmış durumda.

Analize göre, Fibonacci geri çekilme seviyeleri de takip ediliyor. 0,618’lik seviye 52,11 dolarda, 0,5 seviyesi 72,55 dolarda ve 0,382 seviyesi ise 101 dolarda bulunuyor. Fiyat, yukarı yönlü bir kırılım yaparsa, ilk aşamada bu seviyelerin test edilmesi bekleniyor.

Crypto Patel, “Solana geçmişte buradan yukarı yönlü sert bir hareket başlatmıştı. Ancak yeni bir ralli için önce 101, sonra 135 ve 225 dolar dirençlerinin yukarı geçilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Teknik senaryoda, uzun vadede 500 ve 1.000 dolar seviyeleri grafik üzerinde potansiyel hedefler olarak işaretlenmiş durumda. Ancak Solana bu hedeflere ulaşmak için önce güncel dirençleri aşmalı. Fiyatın 52-72 dolar altına sarkması ise teknik görünümü olumsuz etkileyebilir.