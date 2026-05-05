Bitcoin (BTC) grafiğinde ezberlemeniz gereken 3 seviye ve Solana’yı bekleyenler

BTC 81 bin doları aşsa da henüz bunun sahte bir yükseliş olup olmadığı belli değil. Aylardır yatırımcılar birçok negatif gelişmenin neticesi olarak yükselişlerin hızla tersine döndüğünü gördü. Üstelik önümüzde ABD ara seçimleri gibi başka önemli olaylar da var ve bunlar Bitcoin’in pek de lehine değil. 3 önemli seviyeyi adeta ezberlemeniz gerekiyor.

Bitcoin 3 önemli seviye

1 yıllık MA gerçekten düşüşün sona erdiği ve yükseliş döneminin başladığının teyit edildiği bölge olacak. On-Chain Mind bugünkü değerlendirmesinde 3 kilit veriye dikkat çekerek yatırımcıları temkinli olmaya davet etti. Bitcoin şu anda çok katmanlı bir direnç duvarıyla karşı karşıya ve şimdilik sadece 78 bin dolardaki kısa vadeli yatırımcı maliyeti kazanıldı. Nitekim bugün STH borsa transferlerinin arttığını yani kısa vadecilerin satış modunu açtığını yazmıştık.

Kısa Vadeli Yatırımcıların Gerçekleşen Fiyatı (son dönemde satın alanlar için başabaş noktası ve klasik ayı piyasası rallisi katili) 78.000 dolar.

200 günlük hareketli ortalama (finans dünyasında en çok takip edilen trend çizgisi) 83.000 dolarda.

Yıllık MA (boğa piyasasının nihai teyidi) 90 bin dolarda.

“Şu anda alt seviyeleri test ediyoruz. Tarihsel olarak, tam da bu kesişim noktası birçok ralliyi sona erdirmiştir. Yıllık MA’nın üzerinde net bir kabul, durumu tersine çeviren şeydir.” – On-Chain Mind

Michael Poppe ise yükselişe rağmen olası düzeltmelere karşı uyarıyor. Fakat aşırı iyimserliğiyle tanınan analist 93 bin dolara kadar ara düzeltmelere rağmen yükselişin süreceğine inanıyor.

“En azından $86-88K’ya kadar alan var ve büyük olasılıkla $91-93K’ya kadar.”

Solana (SOL)

Drift Protocol hacklendikten sonra SOL Coin için tablo daha da karamsar hale gelmişti. Ancak BTC yükselişi olumlu. Tüm olumsuzluklara rağmen 3 aydır %10’luk aralıkta dalgalanan Solana (SOL) yakında büyük bir hareket başlatabilir. En azından DaanCrypto dar aralıktaki hareketin bir noktada kırılmaya yol açacağını savunuyor.

“SOL, son 3 aydır yaklaşık %10’luk bir aralıkta sıkışmış durumda. Yıllardır görülen en düşük volatilite. Bu durum, er ya da geç büyük bir hareketin yaşanmasına neden olacak. Hareketin hangi yönde olacağı ise tamamen hangi tarafın önce kırılacağına bağlı. Bana sorarsanız, bu hareketin tersine oynamak için uygun bir fırsat olmayacak. Bu sıkışıklığın kırılmasının ardından muhtemelen en az %20-30’luk bir yükseliş göreceğiz.”