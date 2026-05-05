Bitcoin (BTC) grafiğinde ezberlemeniz gereken 3 seviye ve Solana’yı bekleyenler

Bilmeniz Gerekenler

  • Kısa Vadeli Yatırımcıların Gerçekleşen Fiyatı (son dönemde satın alanlar için başabaş noktası ve klasik ayı piyasası rallisi katili) 78.000 dolarda. Bu seviye aşıldı ancak üzerinde haftalık kapanışlar görülmeli.
  • Boğa piyasasının teyidi 96 bin doların aşılmasıyla gerçekleşecek.
  • DaanCrypto yakında SOL Coin'in yüzde 20-30'luk bir hareket başlatmasını bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
BTC 81 bin doları aşsa da henüz bunun sahte bir yükseliş olup olmadığı belli değil. Aylardır yatırımcılar birçok negatif gelişmenin neticesi olarak yükselişlerin hızla tersine döndüğünü gördü. Üstelik önümüzde ABD ara seçimleri gibi başka önemli olaylar da var ve bunlar Bitcoin’in pek de lehine değil. 3 önemli seviyeyi adeta ezberlemeniz gerekiyor.

Bitcoin 3 önemli seviye

1 yıllık MA gerçekten düşüşün sona erdiği ve yükseliş döneminin başladığının teyit edildiği bölge olacak. On-Chain Mind bugünkü değerlendirmesinde 3 kilit veriye dikkat çekerek yatırımcıları temkinli olmaya davet etti. Bitcoin şu anda çok katmanlı bir direnç duvarıyla karşı karşıya ve şimdilik sadece 78 bin dolardaki kısa vadeli yatırımcı maliyeti kazanıldı. Nitekim bugün STH borsa transferlerinin arttığını yani kısa vadecilerin satış modunu açtığını yazmıştık.

  • Kısa Vadeli Yatırımcıların Gerçekleşen Fiyatı (son dönemde satın alanlar için başabaş noktası ve klasik ayı piyasası rallisi katili) 78.000 dolar.
  • 200 günlük hareketli ortalama (finans dünyasında en çok takip edilen trend çizgisi) 83.000 dolarda.
  • Yıllık MA (boğa piyasasının nihai teyidi) 90 bin dolarda.

“Şu anda alt seviyeleri test ediyoruz. Tarihsel olarak, tam da bu kesişim noktası birçok ralliyi sona erdirmiştir. Yıllık MA’nın üzerinde net bir kabul, durumu tersine çeviren şeydir.” – On-Chain Mind

Michael Poppe ise yükselişe rağmen olası düzeltmelere karşı uyarıyor. Fakat aşırı iyimserliğiyle tanınan analist 93 bin dolara kadar ara düzeltmelere rağmen yükselişin süreceğine inanıyor.

“En azından $86-88K’ya kadar alan var ve büyük olasılıkla $91-93K’ya kadar.”

Solana (SOL)

Drift Protocol hacklendikten sonra SOL Coin için tablo daha da karamsar hale gelmişti. Ancak BTC yükselişi olumlu. Tüm olumsuzluklara rağmen 3 aydır %10’luk aralıkta dalgalanan Solana (SOL) yakında büyük bir hareket başlatabilir. En azından DaanCrypto dar aralıktaki hareketin bir noktada kırılmaya yol açacağını savunuyor.

SOL, son 3 aydır yaklaşık %10’luk bir aralıkta sıkışmış durumda. Yıllardır görülen en düşük volatilite.

Bu durum, er ya da geç büyük bir hareketin yaşanmasına neden olacak. Hareketin hangi yönde olacağı ise tamamen hangi tarafın önce kırılacağına bağlı.

Bana sorarsanız, bu hareketin tersine oynamak için uygun bir fırsat olmayacak. Bu sıkışıklığın kırılmasının ardından muhtemelen en az %20-30’luk bir yükseliş göreceğiz.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
