Solana 85 dolar civarını koruyor analistler üst dirençte 145 dolar hedefi işaret etti

Solana son dönemde 85 dolar civarında seyrediyor ve grafikte kısa vadeli taban denemeleri öne çıkıyor. Fiyatın, 80 ila 85 dolar aralığındaki destek bölgesinin üzerinde kalması, satıcı baskısının büyük ölçüde azaldığına işaret ediyor. Piyasa verileri, kasım ve ocak ayındaki zirvelerden sonra gerçekleşen sert düşüşle Solana’nın yatay bir seyir izlemeye başladığını gösteriyor.

85 dolar civarında güç arayışı

Analistler, şu anda Solana’nın günlük grafikte iki defa yuvarlak destek tepkisi verdiğini belirtiyor. İlki şubat ayında, ikincisi ise nisan başında yaşandı. Bu durum, fiyatın daha düşük seviyelerde uzun süre tutunamayacağına işaret etti.

Ancak orta ve uzun vadeli göstergeler bakımından fiyat henüz 115-120 dolar aralığındaki hareketli ortalamanın altında seyrediyor. Bu yapı, genel trendde basıncın devam ettiğini gösteriyor. Grafik izleme araçlarında ise 135-145 dolar bölgesindeki yeşil kutu, bir sonraki dikkat çekici hedef bölge olarak göze çarpıyor.

Solana’nın bu bölgeye ulaşabilmesi için öncelikle 90-100 dolar aralığındaki dirençten net bir şekilde çıkış yapması gerekiyor. Mart ayında fiyat bu bölgede defalarca reddedilmişti. Direnç geçilemediği takdirde, fiyatın dar bir bantta 80-90 dolar aralığında sıkışık kalması bekleniyor.

Çizgide kırılım ve üçgen yapı

Başka bir analizde, Solana’nın fiyatı 84,13 dolar seviyesinde yer alırken, hareketin daralan bir üçgen yapısına iyice sıkıştığı belirtiliyor. Bu oluşumda fiyat, 70 ile 97 dolar arasında daha yüksek dipler ve alçalan tepeler ile dar bir aralıkta sıkışıyor.

Satıcılar her hamlede fiyatı kısmaya devam ediyor ancak alıcılar da her seferinde fiyatı yukarı çekmekte ısrarcı. Analist Ray, Solana’nın çok yakında 100 doların üzerine çıkabileceğini düşünüyor. Bu beklenti fiyatın üst trend çizgisinin, yani 85-90 dolar bandının net şekilde aşılarak kapanışlar yapılmasına bağlı.

Bu bölgeden yukarı bir kırılım gerçekleşirse, öncelikle mart zirvesi olan 97 dolar, daha sonra ise 100 dolar seviyesinin güçlü bir şekilde geri alınması gerekiyor. Grafiklerde ayrıca 125 dolar seviyesi de üst hedef olarak etiketlenmiş durumda.

Ray, fiyatın üçgenin üst tarafındaki trend çizgisini aşması halinde, yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceğine dikkat çekiyor. Ancak destek çizgisinin kaybedilmesi, fiyatın tekrar 70-75 dolar bandına inmesini gündeme getirebilir.

Yukarı ve aşağı yönlü kritik senaryolar

Mevcut tabloda Solana, kısa vadede taban oluşturup yeni bir yukarı hareket başlatma çabasında. Ancak fiyat hareketinin hangi yönde devam edeceğini, 85-90 dolar bölgesinde gerçekleşecek kırılım belirleyecek. Eğer fiyat bu bandı yukarıya doğru net biçimde aşarsa, 97, 100 ve 125 dolara kadar kısa vadeli yükselişler görülebilir.

Buna karşılık, fiyat 80-82 dolar bölgesindeki alt çizgiyi kaybederse, yeniden 70-75 dolar aralığına geri çekilme riski gündeme gelecek. Sonuç olarak, Solana’da yön arayışı sürerken, piyasada alıcıların baskınlaşabilmesi için kritik direnç seviyelerinin aşılması önem taşıyor. CryptoAppsy verilerine göre Solana, özetlenen bu teknik gelişmeler sırasında 85,04 dolar ve 84,13 dolar seviyelerinden işlem görüyor.