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ABD’den gelen veriler kripto para piyasasına derin bir nefes aldırdı. Bu sayede lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saat içinde %2’nin, son 1 hafta içinde %22’nin ve son 1 ayda da %26’nın üzerinde artış kaydetmiş oldu. Peki, FTX olayından sonra gözle görülür bir toparlama yaşayan Solana’da (SOL) son durum ne?

Solana Kaç Dolar?

8,79 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 11. kripto para konumunda bulunana SOL, yazının kaleme alındığı sırada 23 dolar üzerinde işlem görüyor. Son 24 saat içinde yaklaşık olarak %2,5 artık yaşayan SOL’ün son 1 ayda kaydettiği artış %90 ile dikkatleri çekiyor. Ayrıca SOL’ün son 1 haftada da %46 artış yaşadığı ifade edilebilir. Piyasadaki toparlanma ve FTX olayının etkisinin bir nebze olsun dinmiş olmasının yanı sıra SOL token’daki artışın BONK meme token ile alakalı olduğu da düşünülüyor.

Bunlara ek olarak Solana Vakfı‘nın strateji ve iletişim başkanı Austin Federa, 2023 yılında Solana ağı için büyük bir gelişmenin ipuçlarını verdi ve üç aydan fazla bir süre durgun kaldıktan sonra bu durumunda SOL’un fiyatında büyük bir artışa yol açtığı ifade ediliyor. Dolayısıyla SOL fiyat artışı için birden fazla etken olduğu görülüyor.

Federa Bloomberg’e Cuma günü yaptığı açıklamada, vakfın 2023 yılında geliştiriciler için fırsatlar yaratmak üzere temellere yeniden yatırım yapmaya odaklanacağını belirtti ve topluluğun zaten bu yönde ilerlediğini sözlerine ekledi.

Kesinti ve Ağ Sorunları Çözülüyor Mu?

Yeni bir doğrulayıcı istemci inşa ederek ağın süreçlerini iyileştirmek için çalıştıklarını açıklayan Federa şu sözleri kullandı:

Bu en büyük yatırımlardan biri, ağı çalıştıran sistemin ikinci bir kopyası olan ikinci bir doğrulayıcı istemcidir. Bu, bir sistem çöktüğünde devreye girebilecek ikinci bir sistem olduğu anlamına geliyor.

Yeni istemci, son iki yıldır Solana‘yı rahatsız eden kesintileri ve istikrarsızlık sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olacak. Ayrıca, performansı artırmanın yanı sıra, insanların Web 2’deki benzerleri kadar verimli ürün ve hizmetler oluşturmalarına olanak tanıyan optimizasyonlar da sunacak.