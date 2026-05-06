Ethereum 2.400 dolar direncini haftalık bazda aşamadı yükseliş için kritik eşik

Ethereum hafta boyunca 2.400 dolar seviyesinin altında kalarak, yatırımcıların dikkatini bu önemli direnç noktasında topladı. Teknik analizde öne çıkan grafiklere göre, ETH fiyatı birkaç kez bu bölgeyi aşmayı denedi fakat her seferinde satış baskısıyla karşılaştı. Hem kısa vadeli hem de haftalık periyotta oluşan sıkışmalar, Ethereum’un bir sonraki hamlesi için kritik öneme sahip bir bölgeye yaklaştığını gösteriyor.

2.400 Dolar Direnci Yeniden Test Edildi

Piyasa analisti TedPillows tarafından paylaşılan 2 günlük ETH/USDT grafiğinde Ethereum’un 2.369 dolardan alıcı bulduğu görüldü. Son dönemde Bitcoin’in görece güçlü duruşuna rağmen Ethereum, 2.400 dolar civarında dirençle karşılaşmaya devam etti. Analist, bu seviyenin aşılmadığı sürece Ethereum tarafında belirgin bir güçlenmeden söz etmenin erken olduğunu belirtti.

ETH fiyatı, birkaç kez kırmızı direnç bölgesini aşmaya çalışsa da şimdiye dek net bir çıkış gerçekleşmiş değil. Bu alan henüz güçlü bir bölge olarak kalıyor.

Grafikte 2.400 ile 2.470 dolar arası Ethereum için yakın vadede en güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Analizlere göre bu bandın net biçimde aşılması halinde, önce 2.624 dolar, ardından 2.800 dolar civarı yeni hedefler olarak dikkat çekiyor.

Fakat yukarı yönlü hareketin gerçekleşmemesi halinde satış baskısının artması da mümkün. Analistlerin çizdiği yol haritalarına göre, aşağıda 2.140 ile 2.180 dolar bölgesi ilk güçlü destek konumu. Olası düşüşlerde, 1.780 dolara ve daha aşağıda 1.693 dolara kadar gerileme riski masada kalıyor.

Tüm bu senaryolara rağmen, şimdilik Ethereum fiyatı 2.140 ile 2.400 dolar aralığında dalgalanmayı sürdürüyor. Yatırımcılar yeni bir yön belirlenene kadar temkinli hareket ediyor.

Üçgen Formasyonunda Kırılma Beklentisi

Piyasa takipçilerinden Sky tarafından paylaşılan haftalık ETH/USD grafiğinde, Ethereum’un 2.378 dolardan işlem gördüğü ve fiyatın yatay direnç olan 2.400 doların hemen altında sıkıştığı belirtildi. Öte yandan, alttan destek sunan yükselen trend çizgisiyle beraber, ETH’de klasik bir üçgen formasyonu öne çıktı.

Sky, bu modelin Ethereum için önemli bir kırılma getirebileceğine dikkat çekiyor. Yükselen destek ve yatay direnç arasındaki fiyat hareketi, yakın vadede volatilitenin artabileceğinin sinyalini veriyor. Öne çıkan 2.400 dolar eşiği ise hâlen aşılmış değil. Analizlere göre bu seviyenin üzerinde haftalık kapanışlar, grafikte yapının tamamen değişmesine ve yukarı yönlü hedeflerin gündeme gelmesine yol açabilir.

Üçgen formasyonun kırılması durumunda, Ethereum birkaç hafta içinde 3.000 dolar seviyesini test edebilir; ancak modelin kesinleşmesi için henüz teyit alınmadı.

Grafikte izlenen bir sonraki majör direnç bandı 3.328 ile 3.965 dolar arasında yer alıyor. Ayrıca Fibonacci analizine göre 2.943 dolar da önemli bir ara seviye olarak ön plana çıkıyor. Ancak tüm bu yükseliş beklentisi için öncelikli şart, fiyatın 2.400 doları net biçimde aşmasında yatıyor.

Teknik göstergeler de ETH’nin önünde engeller bulunduğuna işaret ediyor. Özellikle 3.080 dolar seviyesindeki kırmızı hareketli ortalamaya yakın seyreden direnç, kısa vadeli yükselişlerde bile yeni satış baskısı oluşturabilir.

Sonuç olarak, Ethereum fiyatı hâlen 2.400 dolar seviyesi aşılamadığı için kararsız görünüyor ve ana yönün belirlenmesi adına yatırımcılar bu eşiğin aşılmasını bekliyor.