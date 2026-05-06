BITCOIN (BTC)

Bitcoin 81.359 dolara ulaştıktan sonra kritik destek seviyelerini koruyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin kısa sürede 81.359 dolara ulaştı ve kritik desteklerini korumaya odaklandı.
  • 📊 74.917 doların üzerinde kalındıkça güçlü yükseliş potansiyeli gündemde ve yukarıda 90.000 dolar hedefi öne çıkıyor.
  • 💡 Destek bölgesine olası bir geri çekilme, asıl yön arayışını belirleyecek; $BTC ’de yükselen kanal dikkatle takip ediliyor.
Bitcoin, 81.359 dolar seviyesine kadar yükseldiği kısa vadeli grafiklerde yukarı yönlü hareket etmeye devam etti. 4 saatlik BTC/USD grafiğini paylaşan Man of Bitcoin, fiyatın yükselen bir kanal içinde ilerlemeyi sürdürdüğünü, ancak kısa vadeli dalga yapısının şu an için kesin bir yön göstermediğini aktardı.

Man of Bitcoin’in analizine göre, ana destek seviyesi olarak 74.917 dolar belirlenmiş durumda. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi, önemli bir geri çekilme yaşanmadan yükseliş hareketinin sürebileceğini gösteriyor.

Fibonacci ile Belirlenen Destek Alanı

Paylaşılan grafikte ayrıca 76.103 ile 77.709 dolar aralığında öne çıkan bir destek bölgesi dikkat çekiyor. Bu alan, Fibonacci geri çekilme seviyelerine göre oluşturulmuş; ilgili seviyeler arasında 0.5 noktası 77.709 dolarda, 0.618 seviyesi 77.042 dolarda ve 0.786 noktası ise 76.103 dolarda yer alıyor.

Analist, Bitcoin’in güçlenerek devam etmesinden önce, fiyatın bu destek bölgesine doğru bir geri çekilme yaşayabileceğine dikkat çekti. Geri çekilme yaşansa dahi fiyat, 74.917 doların altına inmediği sürece genel yükseliş yapısı geçerliliğini koruyacak.

Mevcut durumda fiyat, ana destek bölgesinin üzerinde seyrederken, yukarı yönlü güçlü bir kırılım bekleniyor. Ancak, 74.917 dolar altına inilirse yükseliş görünümü risk altına girebilir ve daha derin bir düzeltme ihtimali doğabilir.

Potansiyel Yukarı Yönlü Hedefler

Yükselen kanalın net biçimde çizildiği analizde, fiyatın bu kanalın üzerine çıkması halinde, ikinci dalganın dip seviyesini tamamladığı düşünülecek. Olası bir yukarı kırılımda, Bitcoin’in ilk etapta 87.000, devamında ise 90.000 dolar hedeflerine ilerleyebileceği belirtiliyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in güncel fiyatı 81.359 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyat kanalın üst bölümüne yaklaştıkça, piyasadaki iyimserliğin arttığı görülüyor. Ancak, keskin bir düşüş durumunda özellikle 74.917 dolar seviyesi kritik öneme sahip.

Bitcoin Dominansı Güçleniyor

Bitcoin’in toplam kripto para piyasası içindeki payı, BTC.D grafiğinde 61,21 seviyesine yükseldi. Analizi paylaşan Daan Crypto Trades, Bitcoin’in yıl açılışında 59,55 seviyesinde yer alan bu orandan itibaren güçlü bir ivme yakaladığını belirtti.

Son haftalarda BTC, altcoinlere göre daha iyi performans sergiliyor. Bitcoin’in pazar payı artarken, ALT/BTC paritelerinde zayıflama devam etti. Sıradaki direnç noktası ise 62,24 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyeye yapılan önceki temaslarda güçlü tepkiler görülmüştü; yakın zamanda yine bu bölgede hareketin yönü netleşebilir.

Ethereum’un BTC karşısında Şubat ayı dip seviyelerine yakın seyretmesi, genel piyasa dinamiklerini altcoinler aleyhine etkiliyor. Ethereum’un payı baskılanınca Bitcoin’in piyasa hakimiyeti yükselmiş oldu. Dominans 62,24 üzerine çıkarsa Bitcoin’in üstünlüğü artabilir; aksi durumda altcoinler yeniden ivmelenme şansı bulabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

