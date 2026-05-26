Bitcoin 82.800 dolardan döndü, Cowen’a göre dört yıllık döngü hâlâ geçerli

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 200 günlük ortalamadan döndü, 82.800 dolarda direnç gördü.
  • 📊 Dört yıllık döngüye göre Cowen, dip seviyeye henüz ulaşılmadığını savundu.
  • 🔎 Sykodelic, haziranda $BTC ’de 90.000 dolar hedefi verdi.
  • ⚡ En kritik seviye 200 günlük hareketli ortalama; altında baskı devam edebilir.
Kripto para piyasasında Bitcoin’in son dönemdeki yükselişi yatırımcıların dikkatini çekiyor. Into The Cryptoverse adlı analiz platformunun kurucusu Benjamin Cowen, Bitcoin’in hâlâ tarihi dört yıllık piyasa döngüsüne bağlı kalarak hareket ettiğini belirtti. Cowen, son yükselişlerin piyasada kesin bir dip görüldüğü anlamına gelmediğini vurguladı.

Cowen: “Dip henüz oluşmadı”

Cowen, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Bitcoin’in önceki boğa ve ayı piyasalarında da aynı döngüleri takip ettiğini, zirve ve diplerin genellikle dört yıllık takvimlerle uyumlu şekilde yaşandığını hatırlattı. Bitcoin’in geçen yılki yükselişinin, tarihsel olarak belirlenen bir tepeyle neredeyse mükemmel bir biçimde eşleştiğini söyledi.

Analistin açıklamalarına göre; Bitcoin’in önceki ayı piyasaları 2018 Aralık ve 2022 Kasım aylarında, yani ABD ara seçim yıllarının sonlarına doğru sona erdi. Cowen, mevcut piyasada son yaşanan yükselişin, bu tarihsel örneklere benzer biçimde, hâlâ döngü sınırları içinde olduğunu savundu. Bitcoin’in 82.800 dolara yükselmesi bazı yatırımcılarda satış baskısının hafiflediği izlenimini yaratsa da, Cowen bunun yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olmayabileceğine dikkat çekti.

“Bitcoin’in dört yıllık döngüsü hâlâ geçerli. Fiyat hareketi, önceki yıllarda olduğu gibi tepeden dibe kadar benzer bir zamanlamayla ilerliyor. Ayı piyasasının sonuna geldiğimizi düşünmek için henüz erken.”

Cowen ayrıca, Bitcoin’in 200 günlük basit hareketli ortalaması civarında dirençle karşılaştığını ve 2018 ile 2022 yıllarındaki benzer teknik seviyelerde de benzer bir reddedilme görüldüğünü ekledi.

Mini sözlük: 200 günlük basit hareketli ortalama (200SMA), bir varlığın son 200 gündeki ortalama kapanış fiyatının hesaplanmasıyla elde edilen teknik analiz göstergesidir. Genellikle uzun vadeli trendin yönünü belirlemek için kullanılır. Fiyat bu seviyeden reddedildiğinde önemli bir direnç olarak değerlendirilir.

Piyasada görüş ayrılığı devam ediyor

Bitcoin’in bundan sonraki yönü hakkında analistler arasında farklı görüşler öne çıkıyor. Cowen, yeni bir düşüş dalgası beklentisini sürdürerek, fiyatın haziran ayında 60 bin doların altını görebileceği uyarısında bulundu. Ona göre, şubat ayındaki 60.000 dolar seviyesi bazı yatırımcılarca dip olarak değerlendirilse de, döngüsel anlamda bu seviyenin tamamen güvenli olmadığı görüşünde.

Diğer taraftan, Sykodelic olarak bilinen bir başka kripto analisti ise daha iyimser bir senaryo çizdi. Sykodelic, Bitcoin’in haziran ayında 90.000 dolar sınırını test edebileceğini iddia etti ve mevcut konsolidasyonun yeni bir yükselişe yol açabileceğini savundu.

Bu fikir ayrılığı, yatırımcıların özellikle 200 günlük hareketli ortalama seviyesini yakından izlemesine neden oluyor. Eğer Bitcoin bu seviyeyi aşmayı başarırsa, yükseliş senaryoları güç kazanabilir. Aksi durumda Cowen’ın belirttiği gibi, piyasanın tarihi döngülerine benzer şekilde bir süre daha baskı altında kalacağı düşünülüyor.

AnalistKısa Vadeli BeklentiHedef Seviyeler
Benjamin CowenDüşüş60.000 dolar altı
SykodelicYükseliş90.000 dolar üstü

Bitcoin döngü tartışması sürüyor

Bitcoin’in fiyat döngüsü ve mevcut piyasa hareketleri özellikle kurumsal yatırımcılar ve büyük hacimli işlemlerle ilgilenenler tarafından yakından izleniyor. Analistler, fiyatın önemli hareketli ortalamalarda nasıl davrandığını ve 4 yıllık döngünün piyasaya hâlâ yön verip vermediğini değerlendirmeye devam ediyor.

“Bitcoin’in yükselişi traderlar arasında satış baskısının sona erdiği yorumlarına neden oldu fakat döngüsel bakış açısı, henüz nihai dip seviyenin görülmediğine işaret ediyor.”

Piyasada, olası yeni bir dip öncesinde Bitcoin’in güçlü destek ve direnç seviyelerinde nasıl reaksiyon göstereceği dikkatle takip ediliyor. Haziran ayı, hem Cowen’ın öngördüğü düşüş hem de Sykodelic’in işaret ettiği yükseliş senaryoları açısından belirleyici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
