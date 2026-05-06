Bitcoin üç ay sonra ilk kez 81 bin doları aştı, savaş endişesi azalınca petrol sert düştü

Küresel piyasalarda Çarşamba günü önemli hareketlilik yaşandı. ABD ve İran arasında ilerleme kaydedildiğine dair işaretler, jeopolitik risklerin azalacağı beklentisiyle başta petrol olmak üzere emtia ve kripto paralarda sert fiyatlamaları beraberinde getirdi. Özellikle Bitcoin hızlı bir yükseliş kaydederken, Brent petrol fiyatında dikkat çekici bir düşüş görüldü. ABD borsaları rekor seviyelere çıktı. Yatırımcılar, Körfez’de tansiyonun düşebileceğine yönelik iyimserlikle, risk iştahını artırdı.

ABD-İran görüşmelerinden umut verici sinyaller

Piyasalardaki iyileşmede, ABD ve İran’ın ön anlaşmaya yaklaşması etkili oldu. İki ülkenin ilk aşamada çatışmaları sonlandıracak ve 30 günlük ayrıntılı müzakerelere zemin hazırlayacak 14 maddelik bir çerçeve metin üzerinde büyük ölçüde uzlaştığı bildirildi. İran yönetimi, Çarşamba günü ABD’nin yeni teklifini incelediklerini ve arabulucu olan Pakistan aracılığıyla kısa süre içinde yanıt ileteceklerini açıkladı. Taslakta, öncelikle çatışmalara son verilmesi, ardından Hürmüz Boğazı’nın açılması, ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve nükleer programda belirli kısıtlamalar yapılması öngörüldü.

ABD adına açıklamaları Steve Witkoff ve Jared Kushner yürütüyor. Pakistan ise görüşmeleri kolaylaştırıcı ülke olarak öne çıktı. Bir Pakistanlı yetkili, “Bunu çok yakında sonuçlandıracağız, sona yaklaştık” değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, son 24 saatte İran’la “oldukça iyi görüşmeler” yapıldığını kaydederken, Tahran’ın anlaşmak istediğine inandıklarını da ifade etti. Ancak Trump, İran’ın uzlaşmaması halinde “bombardımanın, daha önceki dönemden daha yoğun ve şiddetli olacağını” belirterek uyarıda bulundu.

Piyasada güçlü fiyat hareketleri

Jeopolitik gerilimin azalabileceği beklentisi, piyasada birden fazla varlık sınıfında ani ve sert dalgalanmalara yol açtı. Çatışma sürecinde yükselen Brent petrol, bir gün içinde yüzde 11 değer kaybederek 98 dolar seviyesine geriledi. Buna karşılık S&P 500 endeksi 0,85 yükselerek 7.366,25 ile rekor kırdı. Altın fiyatlarında ise gevşeme görüldü; tahvil getirileri de aşağı yönlü hareket etti.

Bitcoin hızlı yükselerek üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin 81.000 dolar barajını geçti. Savaşın başlangıcından bu yana Bitcoin’de yüzde 25 civarında artış gözlenirken, S&P 500’de bu oran yüzde 8’de kaldı. Altın ise yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti.

Bitget Research baş analisti Ryan Lee, altının gerilemesinin makro göstergelerden kaynaklandığını, artık Bitcoin ve benzeri dijital varlıkların “güvenli liman” algısında altınla birlikte anılmaya başladığını belirtti.

Geçmişte de benzer diplomatik yumuşamalar sırasında, petrol fiyatlarının İran’ın piyasaya dönüşü beklentisiyle gerilediği, altının ise güvenlik endişelerinin azalmasıyla zayıfladığı biliniyor. Ancak o dönem Bitcoin’in küresel olaylarla yüksek korelasyona sahip olmadığı, günümüzde ise kurumsal yatırımcıların ağırlığı ve Bitcoin ETF’lerinin piyasadaki iletişim gücünü artırdığı aktarılıyor.

İhtiyatlı tutum ve şüpheler devam ediyor

Tüm bu olumlu hava ve yükselen piyasa beklentilerine rağmen, hem ABD hem de İran tarafında şüphecilik sürüyor. İranlı milletvekili Ebrahim Rezaei, üzerinde uzlaşıldığı iddia edilen ön metnin, “gerçeklikten çok ABD’nin istek listesine benzediğini” söyleyerek eleştiride bulundu. Ayrıca İran’ın, Amerikan tavizleri yetersiz kalırsa askeri hamleye hazır olduğu şeklinde mesaj verdi.

ABD kanadında ise, önerilen paketin İran’ın füze programı, bölgedeki vekil gruplara desteği ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokları gibi önemli talepleri karşılamadığı değerlendirildi.

Washington Institute uzmanı Grant Rumley, BBC’ye verdiği demeçte, geçmişte de benzer anlaşmalarda “son dakikada müzakerelerin defalarca farklı nedenlerle çöktüğünü” hatırlattı.

Trump da benzer biçimde, PBS’ye verdiği açıklamada İran’la anlaşmaya daha önce de bu kadar yaklaşıldığını, fakat nihai sonucun yine de belirsiz olduğunu vurguladı.

Kısa vadede, dikkatler İran’ın sunacağı resmi cevaba çevrildi. Eğer her iki taraf da ön anlaşmaya onay verirse, yaptırımlar, Hürmüz Boğazı’ndan geçişler ve nükleer kısıtlamalar gibi birçok konunun detaylı şekilde masaya yatırılacağı 30 günlük yeni müzakere süreci başlayacak. Piyasalarda ise özellikle petrol ve Bitcoin, en hızlı tepki veren barometreler olarak izlenmeye devam edecek.