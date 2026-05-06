Stablecoin piyasasında Tether ve Circle’ın payı büyüyor rekabet azaldı

Kripto para sektöründe stabilcoinlerin hızlı yükselişi tartışılmaya devam ediyor. Miami’deki Consensus etkinliğinde konuşan Bridge şirketinin para transferlerinden sorumlu ismi Ben O’Neill, piyasanın Tether ile Circle gibi iki büyük oyuncunun kontrolüne girmesinin çeşitli sorunlara yol açtığını belirtti. O’Neill’e göre, bu şirketlerin baskınlığı sektörde farklı ihtiyaçlar için uygun çözümler geliştirilememesine neden oluyor.

Tether ve Circle’ın Pazardaki Yeri

Tether’in USDT’si, yaklaşık 189,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle şu anda en büyük stabilcoin konumunda bulunuyor. Öte yandan, 2018’de Coinbase iş birliğiyle kurulan ve özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında etkili olan Circle’in USDC’si ise 71 milyar dolar civarında bir büyüklüğe sahip. O’Neill, Tether’in 2014’te Realcoin adıyla piyasaya sürdüğünü ve özellikle Çin’in ihracat ticaretinde önemli bir rol oynadığını, ABD finans sistemiyle bağı olmayan arka planda bir dolar ekonomisi oluşturduğuna dikkat çekti. Circle’ın ise kuruluşundan bu yana daha çok ABD regülasyonuyla uyumlu ve DeFi’ye yönelen bir yapıda hizmet verdiği biliniyor.

O’Neill’in açıklamalarında yer verdiğine göre, Stripe gibi büyük ödeme şirketlerinin bakış açısından mevcut iki dev stabilcoin çözümünün de kendince ciddi eksikleri olduğu görülüyor.

Ödeme Şirketlerinin Karşılaştığı Zorluklar

O’Neill, sektörde bir ödeme şirketi olarak öngörülebilirliğe ihtiyaç duyduklarını ve mevcut sistemlerin bu gereksinimi karşılamakta zorlandığını belirtti. Tether’in yaktığı token başına yüksek ücret talep ettiğini, açık piyasada işlem yapmanın ise öngörülemez sonuçlara yol açtığını aktardı. Diğer yandan Circle’ın ana gelir modelinin yönetilen varlık miktarı olduğunu ve bu nedenle zaman içinde yakma (burn) ücretlerini kademeli olarak artırdığını ifade etti.

O’Neill, “Bir ödeme şirketi olarak işler nasıl yürüyecek bilmek istiyorum. Tether, token yaktığınızda yüzde 0,1 komisyon istiyor; bu çok yüksek bir maliyet. Açık piyasada işlem yapmak ise bana hiçbir garanti sağlamıyor. Circle cephesinde ise, özellikle büyük hacimli işlemlerde toplu yakma ücreti ciddi bir maliyet oluşturuyor,” diyerek karşılaştıkları sıkıntılara dikkat çekti.

Bu noktada özellikle Visa veya Stripe gibi küresel ödeme şirketlerinin trilyon dolarlık işlemleri stabilcoinle gerçekleştirmesi gerektiğinde bu yakma ücretlerinin ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti.

Rekabetin Azalmasının Olası Sonuçları

Mevcut şartlarda, stabilcoin kullanımının işlerliği ve yaygınlaşması için pazarın daha geniş ve çeşitli oyunculara ihtiyacı olduğu vurgulandı. O’Neill’e göre, belirli kullanım alanlarına özel çözümler üreten yeni stabilcoin projeleri önümüzdeki yıllarda hızla piyasaya çıkmalı. Bunun yanı sıra, piyasadaki stabilcoinler arası geçişin daha verimli sağlanabilmesi için modern bir takas merkezi sisteminin de geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Son olarak O’Neill, rekabetin yetersiz kalmasının hem komisyonların artmasına hem de kullanıcıların ödül gelirlerinden daha az pay almasına yol açabileceğini sözlerine ekledi. Bu durumun, stabilcoinleri giderek gerçek paraya benzemekten uzaklaştıracağını savundu.

O’Neill, “Daha çok rekabet şart. Yoksa piyasaya egemen iki firma, ücretleri artırmaya ve ödülü paylaşmamaya devam eder. Token yakmayı kullanıcılar için daha da zorlaştırırlar ve paranın işlevi her adımda azalır,” ifadelerini kullandı.