Kayıt Banner
Ekonomi

Stablecoin piyasasında Tether ve Circle’ın payı büyüyor rekabet azaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 💡 USDT ve USDC’nin piyasa hakimiyeti, sektörde rekabeti azaltıyor.
  • 🌍 Tether, Çin dış ticaretinde gölge dolar ekonomisi kurarken Circle daha çok regülasyon ve DeFi tarafında öne çıkıyor.
  • 💳 Ödeme devleri yüksek yakma ücretlerinden rahatsız; yeni ve özel stabilcoin çözümleri bekleniyor.
  • ⚡ Ama asıl kritik olan, farklı kullanım alanları için daha esnek stabilcoin modellerinin piyasaya kazandırılması ihtiyacı.
COINTURK
COINTURK

Kripto para sektöründe stabilcoinlerin hızlı yükselişi tartışılmaya devam ediyor. Miami’deki Consensus etkinliğinde konuşan Bridge şirketinin para transferlerinden sorumlu ismi Ben O’Neill, piyasanın Tether ile Circle gibi iki büyük oyuncunun kontrolüne girmesinin çeşitli sorunlara yol açtığını belirtti. O’Neill’e göre, bu şirketlerin baskınlığı sektörde farklı ihtiyaçlar için uygun çözümler geliştirilememesine neden oluyor.

İçindekiler
1 Tether ve Circle’ın Pazardaki Yeri
2 Ödeme Şirketlerinin Karşılaştığı Zorluklar
3 Rekabetin Azalmasının Olası Sonuçları

Tether ve Circle’ın Pazardaki Yeri

Tether’in USDT’si, yaklaşık 189,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle şu anda en büyük stabilcoin konumunda bulunuyor. Öte yandan, 2018’de Coinbase iş birliğiyle kurulan ve özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında etkili olan Circle’in USDC’si ise 71 milyar dolar civarında bir büyüklüğe sahip. O’Neill, Tether’in 2014’te Realcoin adıyla piyasaya sürdüğünü ve özellikle Çin’in ihracat ticaretinde önemli bir rol oynadığını, ABD finans sistemiyle bağı olmayan arka planda bir dolar ekonomisi oluşturduğuna dikkat çekti. Circle’ın ise kuruluşundan bu yana daha çok ABD regülasyonuyla uyumlu ve DeFi’ye yönelen bir yapıda hizmet verdiği biliniyor.

O’Neill’in açıklamalarında yer verdiğine göre, Stripe gibi büyük ödeme şirketlerinin bakış açısından mevcut iki dev stabilcoin çözümünün de kendince ciddi eksikleri olduğu görülüyor.

Ödeme Şirketlerinin Karşılaştığı Zorluklar

O’Neill, sektörde bir ödeme şirketi olarak öngörülebilirliğe ihtiyaç duyduklarını ve mevcut sistemlerin bu gereksinimi karşılamakta zorlandığını belirtti. Tether’in yaktığı token başına yüksek ücret talep ettiğini, açık piyasada işlem yapmanın ise öngörülemez sonuçlara yol açtığını aktardı. Diğer yandan Circle’ın ana gelir modelinin yönetilen varlık miktarı olduğunu ve bu nedenle zaman içinde yakma (burn) ücretlerini kademeli olarak artırdığını ifade etti.

O’Neill, “Bir ödeme şirketi olarak işler nasıl yürüyecek bilmek istiyorum. Tether, token yaktığınızda yüzde 0,1 komisyon istiyor; bu çok yüksek bir maliyet. Açık piyasada işlem yapmak ise bana hiçbir garanti sağlamıyor. Circle cephesinde ise, özellikle büyük hacimli işlemlerde toplu yakma ücreti ciddi bir maliyet oluşturuyor,” diyerek karşılaştıkları sıkıntılara dikkat çekti.

Bu noktada özellikle Visa veya Stripe gibi küresel ödeme şirketlerinin trilyon dolarlık işlemleri stabilcoinle gerçekleştirmesi gerektiğinde bu yakma ücretlerinin ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti.

Rekabetin Azalmasının Olası Sonuçları

Mevcut şartlarda, stabilcoin kullanımının işlerliği ve yaygınlaşması için pazarın daha geniş ve çeşitli oyunculara ihtiyacı olduğu vurgulandı. O’Neill’e göre, belirli kullanım alanlarına özel çözümler üreten yeni stabilcoin projeleri önümüzdeki yıllarda hızla piyasaya çıkmalı. Bunun yanı sıra, piyasadaki stabilcoinler arası geçişin daha verimli sağlanabilmesi için modern bir takas merkezi sisteminin de geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Son olarak O’Neill, rekabetin yetersiz kalmasının hem komisyonların artmasına hem de kullanıcıların ödül gelirlerinden daha az pay almasına yol açabileceğini sözlerine ekledi. Bu durumun, stabilcoinleri giderek gerçek paraya benzemekten uzaklaştıracağını savundu.

O’Neill, “Daha çok rekabet şart. Yoksa piyasaya egemen iki firma, ücretleri artırmaya ve ödülü paylaşmamaya devam eder. Token yakmayı kullanıcılar için daha da zorlaştırırlar ve paranın işlevi her adımda azalır,” ifadelerini kullandı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Hut 8’in Teksas’taki yeni AI veri merkezi anlaşmasıyla hisseleri yüzde 30 yükseldi

OpenTrade 17 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı toplam fonunu 30 milyon dolara çıkardı

Son Dakika: ABD 6 Mayıs öncü istihdam raporu geldi

Wall Street’in kriptoya adım atışı hızlanırken, kurumlar hâlâ temkinli ilerliyor

Son Dakika: Trump’ın 6 Mayıs İran açıklaması

Son Dakika: ABD ve İran süreci noktalamak üzere, Kripto yükseliyor

Strategy bitcoin satarak 1,5 milyar dolarlık temettü yükümlülüğünü karşılamayı değerlendirdi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Beyaz Saray, Dijital Varlıklar Yasasını 4 Temmuz’a Yetiştirmek İstiyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin üç ay sonra ilk kez 81 bin doları aştı, savaş endişesi azalınca petrol sert düştü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Polkadot fiyatı 2026’da 2,01 dolar, 2032’de ise 18,44 dolar hedefleriyle analiz edildi
Polkadot (DOT)
Bitcoin dominance kasım 2025’ten bu yana en yüksek seviyede: Altcoin piyasası toparlanıyor
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 81.359 dolara ulaştıktan sonra kritik destek seviyelerini koruyor
BITCOIN (BTC)
Ethereum 2.400 dolar direncini haftalık bazda aşamadı yükseliş için kritik eşik
Ethereum (ETH)
Solana üç aydır dar aralıkta sıkıştı yön arayışı öne çıktı
Solana (SOL)
Lost your password?