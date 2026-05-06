Beyaz Saray, Dijital Varlıklar Yasasını 4 Temmuz’a Yetiştirmek İstiyor

ABD’de kripto para piyasalarını düzenlemeye yönelik önemli adımlardan biri olan Dijital Varlık Piyasası Şeffaflık Yasası için Kongre’den 4 Temmuz’a kadar onay alınması hedefleniyor. Başkanın Dijital Varlıklar Danışmanlar Konseyi İcra Direktörü Patrick Witt, CoinDesk’in Miami’de düzenlediği Consensus Konferansı’nda yaptığı açıklamada, sürecin takvimini ve yasanın geçmesi için izlenmesi planlanan adımları kamuoyuyla paylaştı.

Yasal Takvim ve Beklentiler

Patrick Witt, başta Senato Bankacılık Komitesi olmak üzere ilgili komitelerin bu ay yasa üzerinde düzenlemelere başlayacağını, Haziran ayında Senato’da toplam dört çalışma haftasının bu yasa için ayrılabileceğini belirtti. Eğer süreç planlandığı gibi tamamlanırsa, Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz’dan önce Temsilciler Meclisi’nin de oylama yapması mümkün görünüyor.

Ancak bu takvim, New Yorklu Senatör Kirsten Gillibrand’ın aynı konferansta yaptığı değerlendirmeyle kıyaslandığında biraz daha hızlı. Gillibrand, yasanın ancak ağustos ayının ilk haftasında Başkan’ın onayına sunulabileceğini öngördüğünü aktardı.

Witt, sürece ilişkin olarak “Artık ipin ucunda fazla bir boşluk kalmadı, ancak yine de ulaşılabilir bir takvimdeyiz” ifadesine yer verdi.

Stablecoin Düzenlemesinde Uzlaşı

Yasanın Senato’daki ilerlemesi, Mayıs ayında Senatör Thom Tillis ve Senatör Angela Alsobrooks’un stablecoin getirileri konusunda varılan uzlaşı sayesinde mümkün oldu. Yapılan değişiklikle bankalardaki mevduata benzer getiriler stablecoin’ler için yasaklanırken, harcamaya dayalı ödüllere ise imkan tanındı.

Patrick Witt’e göre uzlaşmaya ulaşmak için Beyaz Saray hem bankalar hem de kripto şirketleriyle çalıştı, ardından metni senatörlere sundu. Nihai anlaşmada her iki tarafın da tam anlamıyla memnun olmadığı belirtiliyor.

Bu uzlaşma için Witt, “Kripto şirketleri memnun değil, bankalar da memnun değil, ama ikisi de aynı derecede hoşnutsuz, bu yüzden doğru dengeyi bulduk” sözleriyle süreci özetledi ve stablecoin getiri tartışmasının kapandığına dikkat çekti.

Çıkar Çatışması ve Ek Düzenlemeler

Yasanın bir diğer önemli tartışma noktası ise çıkar çatışmasıyla ilgili düzenlemeler. Demokratlar ile yönetim arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen, Beyaz Saray’ın herkes için geçerli genel kuralları kabul edeceği, ancak tekil bir yetkiliyi veya yakınlarını hedef alacak hükümlere karşı olduğu vurgulandı.

Witt, politikacı ailelerinin ya da belirli bir görevlinin özel olarak hedef alınmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Ayrıca Witt, yasanın zamanında çıkmaması halinde ABD’nin küresel kripto düzenlemelerine başka ülkelerin yazacağı kurallarla uymak zorunda kalabileceğini; özellikle Çin’in bunu belirlemesinin istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini dile getirdi.

ABD’nin finansal piyasalardaki liderliğinin, ulusal hegemonyasının temel taşlarından biri olduğunu da hatırlattı.

Öte yandan Witt, geçtiğimiz yıl kabul edilen ve stablecoin ihraççılarını ilgilendiren “Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act” ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Maliye Bakanlığı, Para Denetçisi Ofisi, Federal Mevduat Sigorta Kurumu gibi kurumların yasa kapsamında belirlenen yönetmelikleri hazırlamak için Temmuz’da dolacak bir yıllık süreye yaklaştıkları belirtildi.

Witt, “Bu konular oldukça karmaşık ve idari usuller yasasına uygun hareket etmeliyiz. Birçok kurumdan görüş topladık” diyerek, düzenlemenin sektörün gelişimini destekleyecek kadar yeterli ama inovasyonu gereksiz yere sınırlamayacak kadar esnek olması gerektiğini savundu.