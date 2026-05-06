Bitcoin bugün 82.400 doları gördü, yıl başından bu yana hâlâ negatif seyrediyor

Bitcoin, son günlerde hızla yükselerek 80 bin dolar barajının üzerine çıktı ve bugün 82.400 dolara kadar ulaşarak birkaç ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Bu hareket, kripto para piyasasının yakından takip ettiği teknik analizcilerden biri olan John Bollinger’ın da dikkatini çekti. Bollinger Bandı göstergesinin yaratıcısı olan John Bollinger, kişisel sosyal medya hesabında hazırladığı trend modeline göre artık Bitcoin için olumlu bir sinyal gördüğünü paylaştı.

Bollinger’dan güven oyu

John Bollinger, kripto piyasasına yönelik olarak hazırladığı fonu “Tactica” ile ilgili güncel bir hamleye imza attı. Bollinger, fonun tamamen Bitcoin’e yatırım yaptığını ve bu son yükselişte yeni bir pozisyon açtığını açıkladı.

Bollinger Bandı yönteminin geliştiricisi John Bollinger, “Trend modelimiz Bitcoin için pozitif sinyal veriyor ve fonumuz şu an Bitcoin’de tamamen pozisyon aldı” şeklinde bir açıklama yaptı.

Yatırımcılar arasında Bollinger Bandı göstergesi uzun yıllardır güvenilen bir veri kaynağı olarak öne çıkıyor. John Bollinger’ın önceki fiyat tahminlerinin başarısı ve isabetli öngörüleri, piyasada bu kararın ilgiyle takip edilmesine yol açtı.

Bitcoin’in son yükselişi ve kritik seviyeler

Bitcoin’in Mayıs ayı başından bu yana sergilediği bu hızlı tırmanışta, fiyat arka arkaya yeni zirveler yaptı ve güçlü alım dalgaları görüldü. Özellikle geçtiğimiz haftalarda ETF’lere yönelik talebin artması, fiyatın 80 bin doların üzerine taşınmasında etkili oldu. Analitik platformlarının verilerine göre, gün içinde en yüksek 82.400 dolar seviyesi kayda geçti.

Bununla birlikte, Santiment’in aktardığına göre Bitcoin fiyatı 82.800 dolar civarına yükselse de, yıl başından bugüne getirisinde halen yüzde 6’lık bir kayıp bulunuyor. Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, Bitcoin’in 2026 yılı için başabaş noktasına gelebilmesi adına en az 88.000 dolar seviyesine ulaşması gerektiği belirtiliyor.

Piyasa dengesi ve direnç noktaları

Analiz şirketi Glassnode ise fiyatın bu yükselişten sonra kritik bir eşikte olduğunu vurguladı. Bitcoin’in 85.000 dolar bandındaki direncin yaklaşması, yatırımcılar açısından “psikolojik eşik” olarak değerlendiriliyor. Özellikle daha önceki zirve seviyelerinden alım yapan yatırımcıların, fiyat bu sınırları aşınca satışa geçme ihtimali bulunuyor.

Büyük arz baskısının oluştuğu bu tavan bölgesinde, güçlü bir yükselişin sürdürülebilmesi için alıcıların etkisini artırması gerekecek. Aksi durumda yukarı yönlü hareketin önemli ölçüde yavaşlaması ve daha fazla ilerlemenin zora girmesi olası görünüyor.

Piyasada hâkim olan olumlu havaya karşın, geçmişte yüksek seviyelerden alım yapmış olan yatırımcıların kârlarını realize etmek istemesi, fiyat üzerinde baskı oluşturabilir. Bu da önümüzdeki günlerde yönün yeniden belirlenmesinde etkili olacak.