XRP fiyatında hedef $2,64: Teknik analizde önemli kırılım eşiği

Kripto piyasasında genel bir temkinli hava sürerken XRP, teknik analiz cephesinde dikkat çekici sinyaller veriyor. Son veriler, XRP’nin kritik destek seviyelerini koruması halinde önemli bir çıkış şansı yakalayabileceğine işaret ediyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP şu sıralar 1,43 dolar seviyesinde işlem görüyor; bu rakam gün içi hafif bir yükselişi ve fiyatın konsolidasyon sürecinde olduğunu ortaya koyuyor.

Harmonik formasyonlar ve yeni hedefler

Son zamanlarda XRP grafiğinde öne çıkan en önemli tekniğin, tamamlanmaya yaklaşan bir Gartley harmonik formasyonu olduğu görülüyor. Teknik analiz alanında çok sık takip edilen bu yapı, özellikle son C-D bacağının oluşmasıyla birlikte, yükseliş potansiyeli taşıyor. Teknik analist The_Alchemist_Trader_, bu yapının hassasiyetle takip edilmesi gerektiğini ve güncel destek seviyesinin korunmasının kritik olduğunu belirtiyor.

Harmonik yapıda sona doğru yaklaşılıyor; mevcut destek bölgesi korunursa görünüm güçlenebilir. Bu formasyonda her adımın Fibonacci oranlarıyla uyumlu olması büyük önem taşıyor.

Formasyonun teyit edilmesi durumunda, fiyatın 2,64 dolar seviyesine yükselmesi olası bir hedef olarak öne çıkıyor. Bu nokta, formasyonun tamamlandığı ve genellikle güçlü bir ivmenin yaşandığı alan olarak kabul ediliyor. Buna karşılık, destek bölgesinde yaşanacak bir kırılım ise yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir ve fiyat hareketini geciktirebilir.

Karma gösterge tablosu: Dengede ama hafif yukarı eğilimli

Harmonik formasyonda yükselişe işaret eden yapıların yanı sıra, XRP’nin teknik göstergeleri daha temkinli bir tablo çiziyor. Toplu teknik analizde görünüm nötr kalmaya devam ediyor; yine de kısa vadeli ortalamaların olumlu yönde sinyal verdiği görülüyor. Hareketli ortalamalar “al” yönünde ağırlık kazanırken, osilatörler ise çoğunlukla tarafsız. RSI (Göreceli Güç Endeksi), 57 civarında ölçülüyor ve piyasanın ne aşırı alım ne de aşırı satımda olduğuna işaret ediyor. MACD ise zayıf da olsa yukarı yönlü bir toparlanma sinyali üretmekte. Piyasanın genel olarak bir toparlanma veya konsolidasyon döneminden geçtiği görülüyor.

Fiyat aralığında kritik seviyeler

Yapısal perspektiften bakıldığında XRP, şu anda belirgin bir aralıkta işlem görüyor. En yakın dirençler 1,44–1,50 dolar aralığında bulunurken, en güçlü destek bölgesi ise 1,35 dolarda. 1,38 dolar ise bir pivot nokta olarak öne çıkıyor. Analistler, 1,44 dolar üzerindeki bir kapanışın 1,60 doları gündeme getirebileceğini, destek kaybı halinde ise 1,32 dolara kadar bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini belirtiyor. Son günlerde gözlemlenen “Change of Character” (CHoCH) yapısı, piyasada yönün henüz kesinleşmediğini ama büyük bir hareketin kapıda olabileceğini gösteriyor.

Sıkışan üçgen ve volatilite beklentisi

Günlük grafiklerde öne çıkan bir başka teknik desen de simetrik üçgen formasyonu oldu. EGRAG CRYPTO’nun analizine göre, daralan bu yapı kuvvetli bir fiyat patlamasına öncülük edebilir. Eğer üst direnç bölgeleri aşıldığı anda üçgen desteklenirse, ilk hedeflerin 2,30 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Simetrik üçgenin giderek daralması, güçlü bir fiyat hareketini beraberinde getirme potansiyeline sahip; ancak yanlış bir kırılım ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.

Öte yandan piyasada, bazı yatırımcıların beklenmedik çıkış hamlelerine karşı temkinli davrandığı, yanlış kırılımların tuzak oluşturabileceği yönünde uyarılar da var.

Kısacası XRP için teknik ve yapısal göstergeler, önümüzdeki günlerde yön arayışının devam edeceğine işaret ediyor. Harmonik formasyon tamamlanır ve destek altı fiyatlamalar görülmezse, güçlü bir yükseliş hareketi ihtimali mevcut. Ancak mevcut işlem aralığı korunursa konsolidasyon süreci yeni bir eğilime kadar devam edebilir.