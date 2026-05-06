OnRe, Solana tabanlı reasürans altyapısı için 5 milyon dolarlık yatırım aldı

Forward Industries ve kripto yatırım şirketi RockawayX, Solana blokzinciri üzerinde reasürans altyapısı geliştiren OnRe girişimine stratejik bir yatırım yaptı. Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, bu hamle, geleneksel risk transfer pazarlarını merkeziyetsiz ortama taşımayı amaçlıyor. Yatırımın 5 milyon dolarlık Seri A turuna Forward ve RockawayX birlikte öncülük etti. Ayrıca, Forward, platformun Solana üzerinde getiri sağlayan tokenine 25 milyon dolara kadar ek kaynak ayırmayı planlıyor.

Kurumsal yatırımcıları onchain reasüransa çekme hedefi

OnRe, fonun doğrudan platformun büyümesi ve blokzincir tabanlı reasürans ekosistemine daha fazla kurumsal yatırımcı çekilmesi için kullanılacağını açıkladı. Reasürans, sigorta şirketlerinin kendi risklerini üçüncü taraflara devrettiği ve bilanço yükünü hafiflettiği önemli bir finansal araç olarak öne çıkıyor. OnRe ekibi, blokzincir teknolojisi üzerinde tokenizasyon ve akıllı sözleşmeler yoluyla reasürans alanındaki sermaye akışlarını ve teminat yönetimini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Bu girişim, sigorta ve reasürans gibi gerçek dünyaya dayalı finansal hizmetlerin merkeziyetsiz blokzincir ortamına nasıl entegre edilebileceğini ortaya koyan örneklerden biri olarak görülüyor. Ancak, bu tür uygulamaların benimsenmesi halen ilk aşamalarda bulunuyor.

Forward Industries, kamuya açık bilançosunda 7,01 milyonun üzerinde SOL bulunduruyor ve böylece Solana’nın en büyük kurumsal sahiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin ABD Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, yatırım haberinin etkisiyle salı günü yaklaşık %5,8 arttı; ancak mesai sonrasındaki işlemlerde bu artışın önemli kısmı kayboldu. CryptoAppsy verilerine göre SOL’un fiyatı bu gelişmelerin yaşandığı dönemde 86,61 dolar seviyesinde, yaklaşık %2,7’lik bir yükselişe işaret etti.

Blockchain reasürans sektörüne nasıl etki ediyor?

Küresel reasürans sektörünün büyüklüğü 600 milyar doları aşarken, toplam prim hacmi yaklaşık 2 trilyon dolara ulaşıyor. Özellikle risk transferine yönelik talebin artması, sektördeki büyümeyi tetikliyor. Blockchain teknolojisi sayesinde, daha önce ağırlıklı olarak manuel yürütülen reasürans işlemlerinde gerçek zamanlı takip, risk değerlendirmesi ve talep yönetimi gibi adımlar artık paylaşılan dijital defterler aracılığıyla otomatize edilebiliyor.

OnRe dışında, blokzincir tabanlı reasüransı hedefleyen çeşitli platformlar da ortaya çıkmaya başladı. Re adlı merkeziyetsiz bir protokol, kurumsal sermaye ile teminatlandırılmış sigorta risklerini buluşturmayı ve yatırımcılara tokenlaştırılmış getiri olanakları sunmayı amaçlıyor.

Sektörde deneysel girişimler sürüyor

Akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz finans uygulamaları için hem sigorta hem de reasürans sağlayan başka projeler de geliştirme aşamasında. Henüz sektörün büyük bölümü erken aşamalarda ve çoğu platform deneme niteliğinde faaliyet gösteriyor.

Sadece reasürans değil, sigorta değer zincirinin farklı adımlarında da blokzincir uygulamaları test ediliyor. Örneğin, sigorta brokerı Aon, prim ödemelerinde stabilcoin kullanımı üzerine çalışma yaptı. Aon Finansal Hizmetler Bölümü CEO’su Tim Fletcher, tokenlaştırılmış varlıkların finans dünyasına giderek daha fazla entegre olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Tim Fletcher, tokenlaştırılan varlıkların geleneksel finansal sistemlere gitgide bütünleşeceğini ve bu sürecin, sigorta sektöründe çeşitli dijital çözümlerin kalıcı olmasını sağlayabileceğini aktardı.