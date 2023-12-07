Solana (SOL)

5x Yapan Altcoin Mola Mı Verdi? İşte Sıradaki Aşama

Özet

  • Bu yıl 5x yapan altcoin Solana son zamanlarda durgunluk yaşadı.
  • SOL’un yeni seviyelerinin ne olacağı merak konusu.
  • Veriler yükselişin devam edeceği yönünde.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasının 2023 yıldızlarından biri haline gelen altcoin Solana için yeni yönün neresi olacağı merak konusu. Solana (SOL), 51,16 dolar ile 63,95 dolar arasında değişen işlem aralığının üst sınırını test ederken çok önemli bir noktada bulunuyor. Stratejik pozisyon almak isteyen yatırımcılar için bu kritik seviyedeki dinamikleri anlamak şart.

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Boğa Sinyalleri Solana’nın Yörüngesini AydınlatıyorPotansiyel Senaryolar: SOL İçin Önümüzdeki YolAltcoin Solana’nın Kritik Kavşağı

Boğa Sinyalleri Solana’nın Yörüngesini Aydınlatıyor

Yaklaşık üç haftadır 51,16 dolar ile 63,95 dolar aralığında seyreden altcoin Solana’nın fiyat yörüngesi şu anda temel göstergelerin etkisi altında. Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) ortalama 50 seviyesini aşması ve Müthiş Osilatör’ün (AO) sıfır seviyesini geçmesi yükseliş eğiliminin hakim olduğunu gösteriyor.

Solana için önemli bir dönüm noktası, 63,95 dolar aralığının en yüksek seviyesini sağlam bir destek tabanına dönüştüren bir günlük mum çubuğu kapanışına ulaşmak.

Bu gelişme, yatırımcılar için yeşil ışık yakacak ve potansiyel yüzde 10’luk bir yukarı hareketin önünü açacak. Bu momentumdan faydalanmak isteyenler, bu kritik seviyenin başarılı bir şekilde tekrar test edilmesinin ardından long pozisyon açmayı düşünebilir.

Potansiyel Senaryolar: SOL İçin Önümüzdeki Yol

Altcoin Solana 63,95 dolar bariyerini aşmaya çalışırken iki senaryo ortaya çıkıyor. Başarılı olunması halinde, üst aralık artık bir destek seviyesi haline gelirken, 70,35 dolarlık bir sonraki hedef yüzde 10’luk cazip bir yükseliş sunuyor. Kurucu Anatoly Yakovenko’nun SOL’u bir Ethereum rakibi olarak reddetmesi, potansiyel ralliye ekstra bir entrika katmanı ekliyor.

Tersine, 63,95 doların reddedilmesi yüzde 10’luk bir geri çekilmeyi tetikleyerek 57,55 dolarlık acil desteğin tekrar ziyaret edilmesine neden olabilir. Bu seviyede SOL’un tutunmaması halinde düşüş eğilimi güç kazanacak ve 51,16 dolar seviyesi, potansiyel bir aşağı yönlü hedef olarak ortaya çıkacak. Yatırımcılar bu olasılıkları değerlendirirken altcoin Solana’nın fiyat dinamiklerine karşı tetikte ve duyarlı olmalı.

Altcoin Solana’nın Kritik Kavşağı

Altcoin Solana‘nın yolculuğu 63,95 doların ötesindeki desteği sağlamlaştırma becerisine bağlı. Piyasa sonucu beklerken, hakim trendle uyumlu stratejik hamleler çok önemli hale geliyor.

İster potansiyel yukarı yönün kilidini açmak ister bir geri çekilmeye hazırlanmak olsun, yatırımcıların altcoin Solana’nın fiyat hareketlerinde gömülü olan nüanslı fırsatları tanıyarak ortaya çıkan senaryoyu dikkatli bir şekilde izlemeleri tavsiyeler arasında.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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