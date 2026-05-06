Kongre’de kripto düzenlemesi için son iki haftada kritik eşik uyarısı

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD’de kripto para düzenlemesine dair önümüzdeki iki haftanın yasanın geçip geçmeyeceği konusunda belirleyici olacağını açıkladı. Garlinghouse, Miami’de düzenlenen Consensus etkinliğinde yaptığı konuşmada, Senato Bankacılık Komitesi’nin acil şekilde harekete geçmesi gerektiğini, aksi takdirde kripto piyasası için çerçeve sağlayan yasa tasarısının geçiş şansının hızla azalacağını vurguladı.

Kripto düzenlemesinde kilit süreç ve siyasi takvim

Mevcut yasa tasarısı, CLARITY Act adı verilen bir düzenleme çatısı altında şekilleniyor ve kripto varlıkların federal düzeyde yönetilip, denetiminin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasında paylaşılmasını öngörüyor. Temsilciler Meclisi söz konusu yasa tasarısını geçtiğimiz yıl onayladı. Ancak Senato’da sürecin daha ağır ilerlediği görülüyor.

Tasarı, tam Senato gündemine gelmeden önce Tarım Komitesi ve Bankacılık Komitesi’nden geçmek zorunda. Şu ana dek Tarım Komitesi kendi versiyonunu ilerletirken, Bankacılık Komitesi’nde başta sabit kripto paraların getirisinden oluşan teşvikler, çıkar çatışmaları ve yasa dışı finans kuralları gibi başlıklarda görüş ayrılıkları nedeniyle gecikmeler yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Angela Alsobrooks ve Thom Tillis arasında sabit coin ödülleri konusunda bir uzlaşma sağlanması, önemli bir engelin aşıldığı sinyalini verdi. Ancak Garlinghouse, zamanın azaldığına dikkat çekerek, özellikle kasım ayındaki ara seçimler nedeniyle siyasi takvimin yasanın geçişini daha da zorlaştırabileceğini belirtti.

Garlinghouse’a göre, uzun süredir beklenen federal kripto düzenlemesinin siyasi kampanya dönemi başlamadan önce gündeme alınmaması hâlinde yasalaşması politik olarak son derece karmaşık bir hal alacak.

Ripple’ın öncelikleri: Halka arz ve büyüme stratejisi

Brad Garlinghouse, Ripple’ın yakın vadede halka açılmak gibi bir planının olmadığını, şirketin güçlü mali yapısıyla kamuya açık sermayeye ihtiyaç duymadığını söyledi. Bu yaklaşımı, şirketin mevcut stratejisinin halka arzdan ziyade ürün geliştirme, satın almalar ve kurumsal finansal hizmetlere odaklanmasına bağladı. Ripple Başkanı Monica Long da benzer ifadelerle, halka arzın gündemlerinde yer almadığını açıklamıştı.

Ripple, geçen yıl hazine altyapısıyla yaklaşık 13 trilyon dolarlık ödeme işlemi gerçekleştirerek geleneksel finansal işlemleri blokzincir teknolojisine dahil etme fırsatını değerlendirdiklerine dikkat çekti. Bu ödemelerin ilk etapta doğrudan kripto veya sabit coin tabanlı olmaması, şirket için uzun vadede daha büyük bir dönüşüm potansiyeli sunuyor.

Şirket, büyüme stratejisi kapsamında son dönemde 1,25 milyar dolara gerçekleştirilen Hidden Road (yeni adıyla Ripple Prime) satın alımının yanı sıra, RLUSD adında regülasyonlara uygun, dolar destekli bir sabit kripto para çıkardı.

Düzenleyici netlik olmadan halka arz gündemde değil

Garlinghouse, Ripple’ın ABD’de daha güçlü düzenleyici çerçeve oluşmadan halka arzı ciddi olarak değerlendirmeyeceğini aktardı. Şirket, geçtiğimiz yıllarda SEC’in XRP’yi menkul kıymet olarak sınıflandırmasına ilişkin davada uzun süre hukuk mücadelesi verdi. Federal bir yargıç, XRP’nin kendisinin başlı başına bir menkul kıymet olmadığını belirtmiş, ancak Ripple’ın belirli kurumsal satışları menkul kıymet işlemi sayılmıştı. Garlinghouse bu kararla XRP’nin durumu için bir netlik kazanıldığını ancak sektör genelinde yasal kesinlik için federal düzeyde yasa gerektiğini ifade etti.

Garlinghouse, mevcut siyasi yönetimlerin getirdiği kılavuzların ve token sınıflandırmalarının zamanla değişebileceğini, bu yüzden kripto düzenlemelerinin yasayla garanti altına alınmasının endüstrinin sağlam bir zemine oturmasında kritik rol oynayacağını aktardı.

ABD’de kripto şirketleri, borsalar, saklama, yeni token ihracı ve kurumsal ticaret gibi alanlarda net kurallar arayışını sürdürüyor. CLARITY Act’in, yalnızca XRP için değil, tüm dijital varlıkların düzenlemesinde referans noktası olması hedefleniyor.

Garlinghouse, kripto endüstrisinin ivme kazandığına inandığını, ancak yasama takvimi daraldıkça yasanın geçiş penceresinin de küçüldüğünü vurguladı. Önümüzdeki süreçte Senato Bankacılık Komitesi’nden gelecek adım, tasarının seçimler başlamadan yasalaşıp yasalaşmayacağına ilişkin yol haritasını netleştirecek.