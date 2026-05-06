Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin üç ayın en yüksek günlük kapanışını 80.470 dolar civarında yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin son 3 ayın en yüksek günlük kapanışını 80.470 dolar civarında yaptı.
  • 📊 Hem fiyat hem RSI değeri kritik direnç seviyelerinde sıkıştı.
  • 💸 Son iki günde Bitcoin ETF’lerine 1 milyar doların üzerinde giriş oldu, yükseliş sinyalleri artıyor.
  • ⚡️ Ama asıl izlenecek seviye hem trend çizgisinin hem RSI’ın aşılması, aksi halde $BTC yine 78.000–80.000 doları test edebilir.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin, son dönemde kaydettiği güçlü yükselişle üç aylık süreçteki en yüksek günlük kapanış seviyesine ulaştı. Yeni günde, kripto para birimi 80.470 dolar civarındaki önemli direnç bölgesinin kapısına dayanmış durumda. CryptoAppsy verilerine göre, BTCUSDT paritesindeki bu hareket, lider kripto paranın Şubat ayında gördüğü düşük seviyelerden bu yana gördüğü hızlı toparlanmanın ardından geldi. Güncel fiyat hareketi, kısa vadede kritik bir dönüş noktasına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Kritik dirençte hareketlilik
2 ETF yatırımları ve yükseliş ivmesi
3 Fiyatta yeni hamle için kritik eşik

Kritik dirençte hareketlilik

Analistler, Bitcoin’in ana trend çizgisi ve RSI (Göreceli Güç Endeksi) üzerindeki baskının devam ettiğine dikkat çekiyor. Şu anda fiyat, yükselen direnç çizgisinin hemen altında kalıyor. RSI göstergesi de 66,91 seviyesini gösterirken, teknik sınır olarak kabul edilen kırmızı direnç bölgesi 70’e oldukça yakın.

Son günlerde fiyat 60.000 dolar bandından başlayıp 80.000 dolara kadar kademeli olarak yükseldi. Ancak son mumlar, trend çizgisi ve hareketli ortalamalarla örtüşen kritik bir bölgede bulunuyor. Yani herhangi bir onay gelmeden boğa piyasasının ivme kazandığına dair güçlü bir sinyal henüz oluşmadı.

Elja, Bitcoin’in hala RSI direncini aşmakta zorlandığını aktardı. Paylaşılan grafikte RSI’nın defalarca aynı direnç bölgesini test ettiği ancak bunun üstüne çıkamadığı görülüyor.

Fiyat ve RSI göstergesinin aynı anda önemli dirençlere dayanmış olması, piyasadaki hareketin belirleyici olacağını gösteriyor. Bitcoin, hem fiyat bazında direnç çizgisinin hem de RSI seviyesinin üzerine net bir günlük kapanış yapmadıkça, yukarı yönlü hareketin kesinleşmesinin zor olduğu belirtilmekte.

ETF yatırımları ve yükseliş ivmesi

Son 48 saatte Bitcoin spot ETF ürünlerine 1 milyar doların üzerinde para girişi yaşandı. Bu tür güçlü girişler, piyasadaki talebe ve yeni yatırım hacmine işaret ediyor. Uzmanlara göre, artan ETF yatırımları Bitcoin’e yönelik ilginin sürdüğüne dair önemli bir gösterge.

Buna rağmen Super฿ro tarafından paylaşılan grafikte, Bitcoin’in hala net şekilde hareketli ortalamanın ve temel direnç çizgisinin üzerine çıkamadığı görülüyor. Direnç hattının hemen üzerinde yer alan 200 günlük hareketli ortalama, ek bir teknik engel oluşturuyor. Bu seviyelerin üzerinde kapanış alınmadan yükseliş eğiliminin teyit edilmesi mümkün görünmüyor.

Super฿ro, Bitcoin’in henüz direnç trendini aşarak yukarıya ivmelenmediğini vurguladı. Grafik üzerinde, önümüzdeki süreçte fiyatın ya orta 80.000 dolar bandını hedefleyebileceği ya da son kırdığı 78.000-80.000 dolar aralığını yeniden test edebileceği ifade edildi.

Fiyatta yeni hamle için kritik eşik

Bitcoin’in mevcut fiyat hareketi, toparlanma safhasında seviyelenmiş durumda. Yani henüz belirgin bir kopuş yaşanmadı. Teknik görünüm, yükselişin devamı için hem fiyat hem de RSI tarafında açık bir yukarı hareketin görülmesi gerektiğine işaret ediyor.

Bir sonraki hedef, direnç hattı aşıldıktan sonra orta 80.000 dolar bandı olarak öne çıkıyor. Ancak bu başarılmadığı taktirde, fiyat yeniden 78.000–80.000 dolar bölgesine çekilebilir. Analistler, kısa vadede bu seviyelerin dikkatle izlenmesini öneriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 81.500 dolar seviyesini koruyor 87.000 dolara yönelim için kritik dirençler gündemde

Ark Invest toplam kripto piyasa değeri için 28 trilyon dolar tahmini açıkladı

Bitcoin fiyatı üç ay sonra 81.500 doları aştı yeni hedef 84.000 dolar

Strategy’nin bitcoin portföyüyle yılın ilk çeyreğinde 12,54 milyar dolar zarar kaydedildi

Son Dakika: Strategy 2026’da devasa hisse senedi ihraç etti

Bitcoin 81.500 dolarla yılın en yüksek seviyesine çıktı

Bitcoin (BTC) grafiğinde ezberlemeniz gereken 3 seviye ve Solana’yı bekleyenler

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum 2.375 dolar direncini zorluyor kanalın üzerine çıkarsa hedef 2.550 ve 2.646 dolar olabilir
Bir Sonraki Yazı Kongre’de kripto düzenlemesi için son iki haftada kritik eşik uyarısı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

OnRe, Solana tabanlı reasürans altyapısı için 5 milyon dolarlık yatırım aldı
Solana (SOL)
Kongre’de kripto düzenlemesi için son iki haftada kritik eşik uyarısı
RIPPLE (XRP)
Ethereum 2.375 dolar direncini zorluyor kanalın üzerine çıkarsa hedef 2.550 ve 2.646 dolar olabilir
Ethereum (ETH)
Ethereum için 2026 ve sonrası fiyat beklentileri netleşti
Ethereum (ETH)
AVAX fiyatı 9 dolar desteğini korudu 10.80 dolar breakout seviyesi yeniden gündemde
Avalanche (AVAX)
Lost your password?