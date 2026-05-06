Bitcoin üç ayın en yüksek günlük kapanışını 80.470 dolar civarında yaptı

Bitcoin, son dönemde kaydettiği güçlü yükselişle üç aylık süreçteki en yüksek günlük kapanış seviyesine ulaştı. Yeni günde, kripto para birimi 80.470 dolar civarındaki önemli direnç bölgesinin kapısına dayanmış durumda. CryptoAppsy verilerine göre, BTCUSDT paritesindeki bu hareket, lider kripto paranın Şubat ayında gördüğü düşük seviyelerden bu yana gördüğü hızlı toparlanmanın ardından geldi. Güncel fiyat hareketi, kısa vadede kritik bir dönüş noktasına işaret ediyor.

Kritik dirençte hareketlilik

Analistler, Bitcoin’in ana trend çizgisi ve RSI (Göreceli Güç Endeksi) üzerindeki baskının devam ettiğine dikkat çekiyor. Şu anda fiyat, yükselen direnç çizgisinin hemen altında kalıyor. RSI göstergesi de 66,91 seviyesini gösterirken, teknik sınır olarak kabul edilen kırmızı direnç bölgesi 70’e oldukça yakın.

Son günlerde fiyat 60.000 dolar bandından başlayıp 80.000 dolara kadar kademeli olarak yükseldi. Ancak son mumlar, trend çizgisi ve hareketli ortalamalarla örtüşen kritik bir bölgede bulunuyor. Yani herhangi bir onay gelmeden boğa piyasasının ivme kazandığına dair güçlü bir sinyal henüz oluşmadı.

Elja, Bitcoin’in hala RSI direncini aşmakta zorlandığını aktardı. Paylaşılan grafikte RSI’nın defalarca aynı direnç bölgesini test ettiği ancak bunun üstüne çıkamadığı görülüyor.

Fiyat ve RSI göstergesinin aynı anda önemli dirençlere dayanmış olması, piyasadaki hareketin belirleyici olacağını gösteriyor. Bitcoin, hem fiyat bazında direnç çizgisinin hem de RSI seviyesinin üzerine net bir günlük kapanış yapmadıkça, yukarı yönlü hareketin kesinleşmesinin zor olduğu belirtilmekte.

ETF yatırımları ve yükseliş ivmesi

Son 48 saatte Bitcoin spot ETF ürünlerine 1 milyar doların üzerinde para girişi yaşandı. Bu tür güçlü girişler, piyasadaki talebe ve yeni yatırım hacmine işaret ediyor. Uzmanlara göre, artan ETF yatırımları Bitcoin’e yönelik ilginin sürdüğüne dair önemli bir gösterge.

Buna rağmen Super฿ro tarafından paylaşılan grafikte, Bitcoin’in hala net şekilde hareketli ortalamanın ve temel direnç çizgisinin üzerine çıkamadığı görülüyor. Direnç hattının hemen üzerinde yer alan 200 günlük hareketli ortalama, ek bir teknik engel oluşturuyor. Bu seviyelerin üzerinde kapanış alınmadan yükseliş eğiliminin teyit edilmesi mümkün görünmüyor.

Super฿ro, Bitcoin’in henüz direnç trendini aşarak yukarıya ivmelenmediğini vurguladı. Grafik üzerinde, önümüzdeki süreçte fiyatın ya orta 80.000 dolar bandını hedefleyebileceği ya da son kırdığı 78.000-80.000 dolar aralığını yeniden test edebileceği ifade edildi.

Fiyatta yeni hamle için kritik eşik

Bitcoin’in mevcut fiyat hareketi, toparlanma safhasında seviyelenmiş durumda. Yani henüz belirgin bir kopuş yaşanmadı. Teknik görünüm, yükselişin devamı için hem fiyat hem de RSI tarafında açık bir yukarı hareketin görülmesi gerektiğine işaret ediyor.

Bir sonraki hedef, direnç hattı aşıldıktan sonra orta 80.000 dolar bandı olarak öne çıkıyor. Ancak bu başarılmadığı taktirde, fiyat yeniden 78.000–80.000 dolar bölgesine çekilebilir. Analistler, kısa vadede bu seviyelerin dikkatle izlenmesini öneriyor.