Ethereum (ETH)

Ethereum 2.375 dolar direncini zorluyor kanalın üzerine çıkarsa hedef 2.550 ve 2.646 dolar olabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Ethereum 2.375 dolar direncini test ediyor yeni hedef 2.550 ve 2.646 dolar olarak öne çıkıyor.
  • 📊 Alıcıların baskın olması halinde $ETH ’de kısa vadede önemli bir sıçrama bekleniyor.
  • 📉 Direncin aşılamaması halinde satış baskısı artabilir, ilk destek seviyesi 2.325 dolar olarak görülüyor.
  • ⚡ Kritik nokta: Kanal üzeri kapanış fiyatı belirleyecek ve yükseliş ya da kısa vadeli düşüşi kesinleştirecek.
Ethereum piyasalarda kısa vadeli düşen kanalın üst bandına yaklaşarak 2.375 dolar seviyesindeki ana direnci yeniden test ediyor. Son saatlerde fiyat hareketleri bu kritik bölgedeki seyrini korurken, işlem hacmi de artmış durumda. Kripto para analistleri direnç hattının aşılması durumunda kısa sürede yeni hedeflerin gündeme geleceğini düşünüyor.

İçindekiler
1 Teknik Analistler 2.375 Dolar Direnci Üzerine Odaklandı
2 Kısa Vadeli Grafiklerde Hedef 2.646 Dolar

Teknik Analistler 2.375 Dolar Direnci Üzerine Odaklandı

Ali Charts tarafından paylaşılan grafiğe göre, Ethereum dört saatlik zaman diliminde kanalın tepe noktasına ulaştı. 2.375 dolar bölgesi ana direnç olarak öne çıkarken, 2.367 ve 2.330 dolar seviyeleri de kısa vadeli karar noktası olarak izleniyor. Geçmişte aynı kanal tepesinden gelen satışlar nedeniyle fiyat sık sık geri çekilmişti. Bu nedenle 2.375 doların aşılamaması durumunda tekrar alt destek seviyelerine inilebileceği belirtiliyor.

Analist geleneksel olarak satıcıların bu bölgeyi savunduğunu, birkaç kez fiyatı alt banda sürüklediğini aktarıyor. Başarılı bir kırılım olmadığında aşağı yönde ilk hedeflerin 2.290 ve 2.250 dolar olduğu, ana desteğin ise 2.210 dolarda bulunduğu grafikte vurgulanıyor.

Ali Charts, “Günlük kapanış 2.375 doların üzerinde gelirse kısa vade pozitif bir kırılım izlenebilir ve bu hareket yüzde 7’lik potansiyelle 2.550 doları hedefleyebilir” değerlendirmesine yer verdi.

Ethereum şu anda karar aşamasında bulunuyor. Kapanışların kanal üstünde gelmesi büyük bir kırılımın işareti, aksi durumda yine satış baskısıyla karşılaşılması beklenebilir.

Kısa Vadeli Grafiklerde Hedef 2.646 Dolar

More Crypto Online’ın 1 saatlik ETHUSD grafiğine göre, Ethereum kısa vadede alçalan bir direnç hattını zorluyor. Dalgaların izlediği yol üst sınırın aşılabileceğine işaret ederken, fiyatlar şu anda break-out (kırılım) bölgesine oldukça yakın işlem görüyor.

Analist, alıcıların baskın olması halinde fiyatın 2.646 dolardaki yüzde yüz uzatma hedefine kadar ivmelenebileceğini öngörüyor. Ancak piyasada bu yükselişi henüz net bir işaret teyit etmiyor.

Aşağı yönde ise ilk destek alanı 2.325 dolar civarında bulunurken, bunun ardından 2.304, 2.284 ve 2.256 dolar seviyeleri olası geri çekilme noktaları olarak öne çıkıyor. Daha derin bir satış dalgasında ise 2.240, 2.178, 2.119 ve 2.037 dolar bölgeleri daha geniş bir destek aralığı oluşturuyor.

More Crypto Online’ın analizine göre, “Ethereum şu anda karar bölgesinde. Direnç çizgisinin temiz şekilde aşılması, yükseliş senaryosunu güçlendirebilir. Ancak başarısız bir deneme, fiyatların tekrar destek aralığına çekilmesine yol açabilir.” ifadesiyle özetleniyor.

Piyasada kısa vadeli görünümün netleşmesi için kanal direncinin ve alçalan trend çizgisinin hareketi belirleyici olacak. Alıcıların baskı kurması halinde üst hedefler gündeme gelirken, satış baskısı devam ederse alt destekler yeniden test edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
