Solana/BTC haftalık grafiğinde son 9 ayın en düşük seviyesi görüldü

Solana‘nın son haftalarda karşılaştığı satış baskısı, hem dolar karşısındaki performansında hem de Bitcoin bazındaki fiyat hareketlerinde bariz şekilde ortaya çıkıyor. Teknik analizde öne çıkan en önemli göstergelerden biri olan RSI, haftalık grafikte 35,8 seviyesine gerilerken, Solana’nın 2022 ayı piyasası dönemindeki fiyatlamasına benzer bir tablo çiziyor. SOL, uzun süre yatay seyirle devam ettikten sonra, güçlü bir toparlanma göstermediği için yatırımcıların temkinli hareket ettiği aktarılıyor.

RSI ve Ayı Piyasası Benzerliği

Kripto topluluğunda geniş bir takipçi kitlesine sahip More Crypto Online tarafından aktarılan verilere göre, Solana haftalık RSI’ı 2022 yılındaki ayı piyasası sürecine yakın bir grafik ortaya koydu. O dönemde SOL, uzun bir süre yatay hareket ederek en düşük seviyelerine ulaşmıştı. Şu anda da piyasada benzer işaretlerin görülmesi, yatırımcılar arasında dikkatle takip ediliyor.

More Crypto Online, Şubat ayında görülen aşırı satım seviyesinin olası bir toparlanma için umut verdiğini belirtti. Ancak teknik gösterge olarak RSI’ın tek başına dip yaptığına dair kesin sinyal oluşturmadığını, fiyatın yukarı yönde net bir hareket yapmadığı sürece piyasa yapısının zayıf kalma riski taşıdığını vurguladı.

Analist, “Solana’da erken 2022’ye benzer bir hareket belirginleşiyor; net yükseliş başlamadan mevcut yapı geçerliliğini koruyacak,” değerlendirmesinde bulundu.

Haftalık grafikte RSI daha yukarı çıkarken, fiyat hala önceki zirvelerden oldukça uzakta. Solana, son düşüşten sonra yaklaşık 80-85 dolar bandında sıkışmış durumda. Eski döngü zirvesi olan 200 doların hayli altında bulunması, satış baskısının devam ettiğine işaret ediyor. Analistler, sürdürülebilir bir yükseliş için sadece düşük RSI değerinin yetersiz olduğunu, kuvvetli alım dalgası oluşmadıkça toparlanmanın teyit edilemeyeceğini belirtiyor.

SOL/BTC Paritesinde Yıllık Düşükler

Ted tarafından paylaşılan Binance haftalık grafiğine göre, SOL/BTC paritesi 0,0010 BTC düzeylerine kadar geriledi. Bu alan, Solana’nın en son Ekim 2023’te gördüğü dip noktaydı. Paritenin bu seviyeye düşmesi, Bitcoin karşısında Solana’nın kaybettiği ivmeyi net biçimde ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yıl sonlarında ve bu yılın başında 0,0028 ile 0,0030 BTC aralığında zirve yapan SOL/BTC, o tarihten itibaren düzenli şekilde değer yitirdi. Özellikle meme coin sezonunda görülen hızlı çıkışın tüm getirileri, güncel fiyat hareketiyle tamamen silindi. Başka bir ifadeyle, Solana Bitcoin karşısında elde ettiği tüm spekülatif avantajını kaybetmiş oldu.

Paylaşılan yıldız grafik, Solana’nın Bitcoin karşısında art arda daha düşük zirveler oluşturduğunu ve her toparlanma denemesinde önceki tepe noktasını aşamadığını gösteriyor.

Bu tablo, kripto piyasalarında güvenin zayıfladığı dönemlerde Bitcoin’in Solana gibi daha volatil varlıklar üzerinde baskıyı artırdığını gösteriyor. Teknik olarak, yeni bir yükseliş hareketi için SOL/BTC paritesinin alt bölgelerden çıkarak haftalık bazda yüksek kapanışlar yapması gerekiyor. Aksi halde, var olan zayıf görünüm devam edebilir.

Piyasada Genel Görünüm

Analistlerin yorumlarına göre, haftalık RSI’ın aşırı satım bölgesinden hafif toparlaması moralleri bir miktar yükseltse de Solana için hâlâ temkinli bir fiyatlama söz konusu. Yatırımcılar, net bir yükseliş ve belirgin biçimde güçlenen fiyat hareketi görmedikçe, 2022’deki ayı piyasasının benzeri bir sürecin tekrarlanma olasılığını göz ardı etmiyor.

Buna ek olarak, yatırımcılar kısa vadede Solana’daki bu zayıflığın aşılabilmesi için güçlü bir alıcı dalgasına ihtiyaç bulunduğunu, aksi sürece yatay ve baskı altında bir seyir yaşanabileceğini düşünüyorlar.