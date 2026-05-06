Strategy bitcoin satarak 1,5 milyar dolarlık temettü yükümlülüğünü karşılamayı değerlendirdi

Dünyanın halka açık en büyük bitcoin portföyüne sahip şirketi olan Strategy, temettü ödemelerine kaynak sağlamak amacıyla elindeki bitcoinlerin bir kısmını satmayı gündeme getirdi. Şirketin Yürütme Kurulu Başkanı Michael Saylor, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçların paylaşıldığı toplantıda, bu seçeneği değerlendirdiklerini vurguladı.

Şirketin bitcoin politikası ve mevcut pozisyonu

Strategy, yaklaşık 818.334 adet bitcoin bulunduruyor ve ortalama alım maliyeti ise 75.537 dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin hem kendi bilançosundaki net zarar hem de yükümlülükleri nedeniyle kaynak arayışı sürüyor. Dördüncü çeyrekte bildirilen 12,54 milyar dolarlık net zarar sonrasında, temettü ve faiz ödemelerini karşılamak için alternatif finansman yolları tartışıldı.

Şirketin toplam temettü yükümlülüğü yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde. Bu rakama, hem yıllıklandırılmış imtiyazlı hisse temettüleri hem de geçmişten gelen borçların faiz ödemeleri dahil ediliyor. Şirketin dolar rezervleri ise varsayılan durumda yaklaşık 18 aylık temettü ödemesi için yeterli olarak hesaplanıyor.

Bitcoin satışı gündemde

Şirketin ana stratejisinde, kredi kullanılarak bitcoin alınıyor, ardından bitcoinin uzun vadede değer kazanması bekleniyor ve gerektiğinde eldeki varlık satılarak temettü yükümlülükleri yerine getiriliyor. Michael Saylor bu yöntemin olası bir piyasa paniğini önleme amacı taşıdığını ve piyasaya ‘Bu adımı attık’ mesajı vermek istediklerini belirtti.

Michael Saylor, “Muhtemelen bir miktar bitcoin satıp temettü ödemesi gerçekleştireceğiz, böylece piyasayı uyarmış ve gerekli mesajı vermiş oluruz,” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Saylor ayrıca mevcut modeli “Kr editi kullanıp bitcoin almak, değerinin artmasını beklemek ve ardından temettü ödemeleri için belirli miktarı satmak” olarak açıkladı.

Finansal sonuçlar sonrasında piyasa etkisi

Açıklamanın ardından Strategy hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 4’ten fazla değer kaybetti. Ayrıca bitcoin fiyatı da 81.000 doların altına geriledi. CryptoAppsy verilerine göre, bitcoin fiyatı duyuru sonrası kısa süre içinde 81.000 dolar seviyesinin altını gördü.

Şirketin bitcoin odaklı büyüme stratejisi, piyasada volatilite yaratmaya devam ediyor. Bu tür kararların yatırımcı duyarlılığına etkisi ise yakından izleniyor.