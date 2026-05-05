Solana Foundation ve Google Cloud stabilcoin ile API ödemeleri için Pay.sh girişimini duyurdu

Solana Foundation ve Google Cloud, yapay zeka uygulamaları ve dijital hizmetler için yeni bir ödeme altyapısı olan Pay.sh platformunu kullanıcılara tanıttı. Bu girişim sayesinde, yapay zeka tabanlı yazılımlar, Solana blokzinciri üzerinde stabilcoin kullanarak çeşitli API’lere erişim sağlayıp hizmet satın alabilecek. Pay.sh’in öne çıkan yönlerinden biri, geleneksel banka hesabı açma, kimlik doğrulama ya da fatura tanımlama gibi adımlara gerek duyulmaması. Bu sayede ödeme deneyimi, yazılım ajanları için çok daha otomatik ve kolay bir hale geliyor.

Ödemede yenilikçi altyapı değişimi

Son dönemde geliştiriciler ve altyapı sağlayıcıları, yapay zeka yazılımlarının kendi başına finansal işlemler yürütebilmesi için özel sistemler inşa ediyor. Klasik ödeme yöntemleri ve kart altyapıları, otonom ajanların otomatik işlem yapabilmesi konusunda önemli engeller içeriyor. Solana Foundation’da yapay zeka büyümesinden sorumlu isim Rishin Sharma, mart ayında yaptığı bir açıklamada, özel ödeme protokollerinin artık yeni yeni geliştirilmeye başlandığını belirtti. Sharma,

“Ajanlar, geleneksel kart ağları üzerinden diğer sistemlerle aynı şekilde işlem yapamıyor. Daha yeni standartlar, örneğin x402, bu açığı kapatmaya başlıyor. Stabilcoin ile ödeme yapılabiliyor ve yazılım ajanları doğrudan hizmet alabiliyor.”

ifadesini kullanarak mevcut altyapının eksiklerine dikkat çekti.

Pay.sh, API’lerin topluca bulunduğu bir arayüz ile blokzincir tabanlı ödeme katmanını bir araya getiriyor. Kullanıcılar cüzdanlarını bağlayıp, farklı servisleri bulup uğraştırıcı aşamalara gerek kalmadan, istek bazında ödeme yapabiliyor. Böylece blockchain temelli ödemeler, otonom uygulamalar için standart haline gelmeye başlıyor.

Google Cloud ile işbirliği: Kurumsal alanda etkisi

Google Cloud’un bu projeye katılımı, blokzincir tabanlı ödeme sistemlerinin kurumsal kullanım açısından da hızlıca yaygınlaşabileceğini gösteriyor. Google Cloud, daha önce Solana verilerini BigQuery platformuna entegre etmiş ve geliştiricilerin veri analitiğine ulaşmasını kolaylaştırmıştı. Bu atılım, kurumsal şirketlerin ve geliştiricilerin blockchain tabanlı araçlara daha rahat erişmesini amaçlıyor.

Solana Foundation’ın yönetici direktörü Dan Albert ise,

“Solana ekosistemi hızla büyüyor. Gelişmiş veri erişimi, daha geniş çaplı bir benimsemenin önünü açabilir.”

şeklinde konuştu. Böylece hem altyapı hem de veri erişimi konusunda önemli bir sinerji oluşmuş oluyor.

Yapay zeka için yeni ödeme platformları yarışı

Pay.sh, otonom ajana özel ödeme altyapısı geliştiren çok sayıda girişim arasında yer alıyor. Kripto şirketleri ve fintech dünyası, hızla şekillenen bu pazarda kendi çözümlerini öne çıkarmaya çalışıyor. Örneğin Coinbase’in x402 protokolü, tıpkı Pay.sh gibi cüzdan tabanlı ve istek bazlı bir ödeme sistemine sahip. Stripe’ın ajana özel ürünlerinde ise geleneksel hesap ve fatura yapısı öne çıkıyor. Klasik bulut altyapısı sunan şirketlerde abonelik ve API anahtarı temelli bir model kullanılıyor, ki bu da ajana uygun bir altyapı sunamıyor.

Pay.sh’in güçlü yönlerinden biri, hızlı API keşfi ve doğrudan cüzdan ile ödeme olanağı. Fakat platform henüz erken aşamada ve yaygın kullanım için daha fazla geliştirici ile işbirliği gerektiriyor.

Uzmanlar, yazılım ajanlarının bağımsız olarak mikro ödemeler yapabilmesiyle, dijital servislerle etkileşimde devrim yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak bu sürecin henüz başlangıç fazında olduğuna dikkat çekiliyor.

Rishin Sharma ayrıca, bu tür ödeme altyapılarının, gelecekte yazılım ajanlarının çalıştığı ana araçlara dönüşeceğini düşünüyor. Sharma’ya göre, ödeme altyapısı olgunlaştıkça, yazılım ajanları daha çok özerk hareket etmeye başlayacak.