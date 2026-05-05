Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Strategy’nin bitcoin portföyüyle yılın ilk çeyreğinde 12,54 milyar dolar zarar kaydedildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy ilk çeyrekte bitcoin kaynaklı 12,54 milyar dolar zarar bildirdi.
  • 👀 Şirket 818.334 adet $BTC ile kurumsal çapta en büyük bitcoin portföyünü elinde bulunduruyor.
  • 🪙 Yükselen kripto alımları ve fiyat hareketleri, ikinci çeyrekte geri dönüş beklentisini artırdı.
  • ⚡ Ama asıl yatırımcılar, Saylor'ın açıklayacağı yeni büyüme stratejisini merak ediyor.
COINTURK
COINTURK

ABD merkezli teknoloji şirketi Strategy, 2026’nın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor’un liderliğini üstlendiği şirket, yılın ilk üç ayında net 12,54 milyar dolar zarar açıkladı. Bu zararda, bitcoin fiyatının 1 Ocak’ta 87.000 dolar seviyesinden çeyrek sonunda 68.000 dolara kadar düşmesi belirleyici oldu.

İçindekiler
1 Bitcoin birikimi devam ediyor
2 Finansal dayanıklılık ve hisse performansı
3 Yatırımcıların gözü bilanço toplantısında

Bitcoin birikimi devam ediyor

Strategy, kripto varlıklara yönelik alım stratejisini sürdürüyor. Şirket, şu anda toplamda 818.334 adet bitcoin’e sahip. Bitcoin’ler ortalama 75.537 dolar maliyetle portföye eklendi. Şirket, kurumsal düzeyde en büyük bitcoin varlığına sahip şirket olarak öne çıkıyor.

İkinci çeyrek başı itibarıyla bitcoin fiyatı yeniden 80.000 doların üstüne yükseldi. Şirket bu dönemde de kripto alımlarına hız kazandırdı. Analistlere göre, yükselen bitcoin fiyatı ve ek alımlarla beraber nisan-haziran döneminde önemli bir kâr elde edilmesi gündeme gelebilir.

Finansal dayanıklılık ve hisse performansı

Strategy, mart sonu itibarıyla kasasında 2,25 milyar dolar nakit bulunduruyor. Bu tutarın, şirketin önümüzdeki 18 aylık imtiyazlı hisse senedi temettü ödemelerini karşılamaya yeterli olduğu ifade ediliyor.

Borsada işlem gören MSTR hisseleri ise yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 yükselmiş durumda. Buna karşın hisselerin son bir yıldaki performansı yüzde 50’den fazla bir düşüşe işaret ediyor.

Yatırımcıların gözü bilanço toplantısında

İlk çeyrek finansal sonuçlarının büyük ölçüde beklendiği gibi gelmesinin ardından analistlerin ve yatırımcıların dikkati, şirket yönetiminin ilerleyen döneme dair açıklamalarında olacak.

Şirketin 5 Mayıs’taki bilanço toplantısında Michael Saylor ve ekibinin önümüzdeki dönem büyüme ve dijital varlık stratejilerini ayrıntılı şekilde paylaşması bekleniyor.

Son dönemde dijital varlıklara kurumsal ilginin artması, Strategy gibi büyük bitcoin sahiplerinin adımlarını yatırımcılar açısından daha kritik hale getiriyor.

Şirket, izlediği alım stratejisi ve elindeki büyük bitcoin stoku sayesinde kripto piyasasındaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkileniyor. Analistler, önümüzdeki çeyrekte şirketin performansının, bitcoin fiyatındaki hareketlerle yakından ilişkili olacağını vurguluyor.

Yatırımcılar, Strategy’nin ileriye dönük yol haritası üzerine yapılacak açıklamaları dikkatle takip edecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Strategy 2026’da devasa hisse senedi ihraç etti

Bitcoin 81.500 dolarla yılın en yüksek seviyesine çıktı

Bitcoin (BTC) grafiğinde ezberlemeniz gereken 3 seviye ve Solana’yı bekleyenler

MicroStrategy iki ayda 5,1 milyar dolarlık BTC kazancı elde etti

Bitcoin 81.000 dolarda dengede, traderlar 85.000-88.000 dolar bandını kritik görüyor

Bitcoin ocaktan bu yana ilk kez 81 bin doları aştı

İran gerilimi, Trump ve Pezeşkiyan’ın açıklamalarıyla faiz artırım riskini besliyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Solana Foundation ve Google Cloud stabilcoin ile API ödemeleri için Pay.sh girişimini duyurdu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana Foundation ve Google Cloud stabilcoin ile API ödemeleri için Pay.sh girişimini duyurdu
Solana (SOL)
XRP’de 70 günlük yatay seyir sonrası 2,03 dolara hareket sinyali
RIPPLE (XRP)
Ripple CEO’su Garlinghouse bitcoin’in başarısını destekledi Clarity Act için kritik iki haftaya işaret etti
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: Strategy 2026’da devasa hisse senedi ihraç etti
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 81.500 dolarla yılın en yüksek seviyesine çıktı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?