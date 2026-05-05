Strategy’nin bitcoin portföyüyle yılın ilk çeyreğinde 12,54 milyar dolar zarar kaydedildi

ABD merkezli teknoloji şirketi Strategy, 2026’nın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor’un liderliğini üstlendiği şirket, yılın ilk üç ayında net 12,54 milyar dolar zarar açıkladı. Bu zararda, bitcoin fiyatının 1 Ocak’ta 87.000 dolar seviyesinden çeyrek sonunda 68.000 dolara kadar düşmesi belirleyici oldu.

Bitcoin birikimi devam ediyor

Strategy, kripto varlıklara yönelik alım stratejisini sürdürüyor. Şirket, şu anda toplamda 818.334 adet bitcoin’e sahip. Bitcoin’ler ortalama 75.537 dolar maliyetle portföye eklendi. Şirket, kurumsal düzeyde en büyük bitcoin varlığına sahip şirket olarak öne çıkıyor.

İkinci çeyrek başı itibarıyla bitcoin fiyatı yeniden 80.000 doların üstüne yükseldi. Şirket bu dönemde de kripto alımlarına hız kazandırdı. Analistlere göre, yükselen bitcoin fiyatı ve ek alımlarla beraber nisan-haziran döneminde önemli bir kâr elde edilmesi gündeme gelebilir.

Finansal dayanıklılık ve hisse performansı

Strategy, mart sonu itibarıyla kasasında 2,25 milyar dolar nakit bulunduruyor. Bu tutarın, şirketin önümüzdeki 18 aylık imtiyazlı hisse senedi temettü ödemelerini karşılamaya yeterli olduğu ifade ediliyor.

Borsada işlem gören MSTR hisseleri ise yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 yükselmiş durumda. Buna karşın hisselerin son bir yıldaki performansı yüzde 50’den fazla bir düşüşe işaret ediyor.

Yatırımcıların gözü bilanço toplantısında

İlk çeyrek finansal sonuçlarının büyük ölçüde beklendiği gibi gelmesinin ardından analistlerin ve yatırımcıların dikkati, şirket yönetiminin ilerleyen döneme dair açıklamalarında olacak.

Şirketin 5 Mayıs’taki bilanço toplantısında Michael Saylor ve ekibinin önümüzdeki dönem büyüme ve dijital varlık stratejilerini ayrıntılı şekilde paylaşması bekleniyor.

Son dönemde dijital varlıklara kurumsal ilginin artması, Strategy gibi büyük bitcoin sahiplerinin adımlarını yatırımcılar açısından daha kritik hale getiriyor.

Şirket, izlediği alım stratejisi ve elindeki büyük bitcoin stoku sayesinde kripto piyasasındaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkileniyor. Analistler, önümüzdeki çeyrekte şirketin performansının, bitcoin fiyatındaki hareketlerle yakından ilişkili olacağını vurguluyor.

Yatırımcılar, Strategy’nin ileriye dönük yol haritası üzerine yapılacak açıklamaları dikkatle takip edecek.