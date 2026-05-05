Bitcoin fiyatı üç ay sonra 81.500 doları aştı yeni hedef 84.000 dolar

Bitcoin fiyatı yaklaşık üç ay boyunca 80.000 dolar seviyesinin altında sıkıştıktan sonra, bu hafta başında güçlü bir yükselişle 81.500 dolara ulaştı. Bu hareket, kripto piyasasında 450 milyon dolarlık kısa pozisyonun tasfiye edilmesi, spot ETF’lere artan yatırım girişi ve zincir üstü verilerde görülen güçlü alıcı sinyalleriyle desteklendi. Uzun süredir fiyat tahminleri konusunda sabırsız seyreden piyasada bu çıkış sonrası, yeni seviyeler yeniden tartışılmaya başladı.

Teknik göstergeler ve kurumsal bakışlar

Teknik açıdan, Bitcoin pazartesi günkü yükselişle birlikte 77.500 dolardaki piyasa ortalamasını ve kısa vadeli yatırımcı maliyet seviyesini geçti, ardından kasım ayından bu yana aşamadığı direnç bölgesini de geride bıraktı. Bu yükseliş sırasında Binance üzerinde, iki saat içinde toplam 1,98 milyar dolarlık alış işlemi gerçekleşti. Bu tür yüksek hacimli işlemler genellikle agresif trend yatırımcılarının devreye girdiğine işaret ediyor.

Kurumsal analistler de teknik görünümdeki bu değişimi vurguladı. ProCap BTC yatırım yöneticisi Jeff Park, sosyal medya platformu X üzerinden, “82.000 doların üzerinde kalınırsa yükselişin önü açılır” değerlendirmesi yaptı. Sektörde teknik uzmanlar, bu seviyenin aşılması halinde Bitcoin’de yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini, hedefin ise 94.800 dolar olabileceğini dile getiriyor.

ProCap BTC’den Jeff Park, fiyatın 82.000 doların üzerine çıkması durumunda, yükseliş trendinin hız kazanabileceğine dikkat çekti.

Uzun vadeli yatırımcılar ve ETF etkisi

Veriler, uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin son 30 günde 331.000 BTC biriktirdiğini ve bunun yaklaşık 26,7 milyar dolara karşılık geldiğini gösteriyor. Bu yatırımcı grubu, genellikle varlıklarını satma konusunda daha temkinli davranıyor. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri ise üç gün üst üste toplamda 1,18 milyar dolar net giriş kaydetti; sadece pazartesi günü bu rakam 532 milyon dolar oldu. Spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin toplam yönetilen varlıkları 147 milyar dolara ulaştı. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in fiyatı haberin yazıldığı anda 81.500 dolardı.

Madenci cephesinde ise, son çeyrekte toplam hashrate yüzde 13 düşerken, kazancın göstergesi olan hash fiyatı 37 dolara çıktı ve bu seviye ocak sonundan beri ilk kez görüldü. Özellikle büyük madencilik şirketleri, gelirlerini yapay zeka merkezlerine aktarmayı sürdürürken, karlılığın arttığı gözlemlendi.

Kısa vadeli hedefler ve olası riskler

Uzmanlara göre piyasada kısa vadede en çok izlenen seviye, 84.000 dolardaki CME vadeli işlem fiyat boşluğu. Bitcoin’in spot fiyatında 84.600 dolara kadar olan bölgede alım emirlerinin biriktiği görülüyor ve bu da yükselişi hızlandırabilecek bir dinamik oluşturuyor. Yine de fiyatın 82.000 dolarda kalıcı olması, 94.800 dolara kadar teknik olarak yeni bir hedef yaratıyor.

Ancak olası riskler de görülüyor. Bitcoin şu anda Ekim 2025’te kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 126.200 doların yüzde 36 altında. Ayrıca Nasdaq 100 ile olan yakın korelasyon, hisse piyasasındaki olası bir düzeltmenin Bitcoin’i de etkileyebileceği anlamına geliyor. Eğer fiyat 86.000-88.000 dolardaki direnç bölgesinde red yerse veya ETF yatırımlarında zayıflama görülürse, Bitcoin’in 77.500-78.000 dolara kadar geri çekilmesi gündeme gelebilir.

Öte yandan, bazı analistler yükseliş görünümüne mesafeli yaklaşıyor. Sosyal medyada tanınan kripto analisti Rekt Capital, Bitcoin’de dip seviyenin erkenden oluştuğu görüşüne şüpheyle yaklaşıyor ve piyasa döngüsünün normalden kısa sürede tamamlandığı yönündeki yorumları sorguluyor. Rekt Capital, 2026 yılını ayı piyasası yılı olarak nitelendiriyor ve 2027’de gerçek dip seviyenin görülmesini bekliyor.

Genel tabloya bakıldığında, uzun vadeli yatırımcıların birikimi devam ederken, ETF yatırımlarındaki artış ve madencilikteki toparlanma yükselişi destekliyor. Opsiyon piyasasında da kısa sürede yüzde 50’lik bir pozisyon değişimi gözlenmiş durumda. Tüm bu gelişmeler ışığında Bitcoin fiyatının 84.000 dolara ve ardından 90.000 doların üzerine hareket etmesi olasılığı yükseliyor.