RIPPLE (XRP)

XRP’de 70 günlük yatay seyir sonrası 2,03 dolara hareket sinyali

Kripto para piyasasında son dönemde ilgiyle takip edilen Ripple’ın kripto parası XRP, yaklaşık 70 gündür belirli bir fiyat aralığında hareket ediyor. Bu uzun süren yatay fiyat seyri, özellikle kısa vadeli yatırımcıların sabrını zorlarken, bazı analistler bu sıkışıklığın büyük bir harekete zemin hazırladığı görüşünde birleşiyor. Analist VinCoop, mayıs ayının XRP için yön belirleyici bir dönem olabileceğini, fiyatın önümüzdeki süreçte belirgin bir kırılım yaşayabileceğini belirtiyor.

XRP’de teknik göstergeler öne çıkıyor

Teknik analizde öne çıkan sinyaller, aylık Bollinger Bantlarının orta noktasının yaklaşık 2,03 dolarda yer aldığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu seviye, XRP’nin mevcut sıkışık görünümünü sonlandırıp yükseliş trendinin başlaması açısından kritik önem taşıyor. Mevcut fiyat 1,41 dolar seviyesinde bulunurken, bu hedefe ulaşılması yaklaşık yüzde 45’lik bir artış anlamına geliyor.

Piyasada bu denli uzun süreli yatay seyirler ardından keskin hareketler yaşanması, kripto paralarda alışıldık bir tablo. Günlük grafiklere bakıldığında XRP’nin halen düşük bantta işlem gördüğü, yani aşağı yönlü baskının tamamen ortadan kalkmadığı dikkat çekiyor. Ancak uzun süre bu seviyelerin korunması, güç biriktiren ve olası bir sıçramaya hazırlanan bir piyasaya işaret ediyor. Teknik olarak bakıldığında 1,50 dolar bandı artık en önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Analistlerin yorumuna göre, fiyatın 1,50 dolar düzeyini güçlü bir şekilde aşması, kısa vadeli görünümü tamamen değiştirebilir ve fiyatın teknik hedeflere hızlı ulaşmasına yol açabilir.

Kurumların ilgisi artıyor

Temel tarafta da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Özellikle nisan ayında XRP tabanlı borsa yatırım fonlarına toplamda 81,63 milyon dolarlık giriş oldu. Yüksek miktarda kurumsal fon akışı, fiyatın durağan kaldığı bu süreçte bile büyük oyuncuların pozisyon topladığını gösteriyor. Birçok uzman, bu tip hareketlerin fiyat sıkışıklığı dönemlerinde “sessiz birikim” anlamı taşıyabileceğine işaret ediyor.

Piyasa duyarlılığında ise gözle görülür bir değişim yaşanmakta. XRP son haftalarda Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Solana gibi önde gelen kripto paraları haftalık bazda geride bırakmayı başardı. Analistlere göre bu tür bir göreceli güç, piyasada zayıflıktan ziyade dipte bir birikim sürecinin işareti kabul ediliyor.

Kritik eşik Mayıs ayında

Yatırımcıların gözleri şimdi kısa vadeli fiyat yapısında. Teknik analize göre 1,50 dolar seviyesinin güçlü bir hacimle geçilmesi, XRP’nin yeni bir ivme yakalamasını sağlayabilir. Bu durumda piyasanın momentuma duyarlı katılımcıları devreye girerek, fiyatı bir sonraki önemli direnç noktalarına doğru taşıyabilirler.

Şu an için XRP, sıkışık ve baskı dolu bir aralıkta işlem görmeye devam ediyor. Fiyat yüzeyde sakin kalsa da, altında giderek büyüyen bir enerji yükü oluşuyor. Mayıs ayı ise olası bir kırılım ya da bekleyişin devamı açısından belirleyici dönem olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
