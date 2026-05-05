Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Ripple CEO’su Garlinghouse bitcoin’in başarısını destekledi Clarity Act için kritik iki haftaya işaret etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple CEO'su Garlinghouse, XRP dışında bitcoin'in başarısını da desteklediğini açıkladı.
  • 👀 Clarity Act yasa tasarısının önümüzdeki iki haftada kripto pazarı için kritik olacağı belirtildi.
  • 💡 Garlinghouse, sektörde tek zincirli bir gelecek olmayacağının ve birlikte büyümenin öneminin altını çizdi.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çekici olan, Ripple’ın $XRP ile SEC karşısında pes etmeyerek sektörde güçlü bir duruş sergilemesi oldu.
COINTURK
COINTURK

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kripto para dünyasının önemli etkinliklerinden Consensus konferansında dikkat çekici açıklamalar yaptı. ABD merkezli Ripple şirketi, özellikle uluslararası para transferlerinde blockchain tabanlı çözümler sunması ve piyasadaki XRP kripto parası ile tanınıyor. Şirketin CEO’su Garlinghouse’un son çıkışları, sektörün genel havası ve yasal düzenlemelerle ilgili önemli ipuçları taşıyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’e destek vurgusu
2 Clarity Act için belirleyici süreç
3 Ripple ve SEC arasındaki mücadele

Bitcoin’e destek vurgusu

Konferansta konuşan Garlinghouse, kripto paralar arasında yalnızca XRP’yi öne çıkaran bir yaklaşım benimsemediğini ifade etti. Daha önce Bitcoin topluluğu ile çeşitli anlaşmazlıklar yaşamış olsa da, Garlinghouse tüm ekosistemin büyümesinden yana olduğunu vurguladı. Kendini “XRP maksimali” olarak görmediğini belirten Garlinghouse, kripto para alanında tek zincirli bir dünyanın mümkün olmadığını, aksine çoklu zincirlerin geleceği şekillendireceğini savundu.

“Hiçbir zaman XRP maksimali olmadım. Tek zincirli bir dünya olmayacak, çoklu zincirli bir gelecek bizi bekliyor. Bitcoin’in başarılı olmasını istiyorum.”

Garlinghouse’un bu yaklaşımı, kripto paralar arasında rekabetten çok birlikte gelişim ve sektörün genel başarısının ön planda tutulması gerektiği mesajını barındırıyor.

Clarity Act için belirleyici süreç

Konuşmasında Garlinghouse, ABD Kongresi’nde görüşülen ve kripto paralar için önemli yasal çerçeveler sunması beklenen Clarity Act yasasına da değindi. Bu yasa uzun süredir Senato gündeminde olup, sektöre netlik kazandırmak için hazırlandı. Garlinghouse’a göre önümüzdeki iki haftalık dönem, yasanın seyrinin belirlenmesi açısından çok kritik olacak.

CEO, yasa tasarısının mükemmel olmadığını ancak mevcut düzensizliğe kıyasla ilerleme kaydedilmesini sağlayacağını düşünüyor. Geçmişte, mükemmeli aramanın gelişimin önünde engel olabileceğini sosyal medyada dile getirdiğini hatırlatarak, yasalarda her zaman ödünleşmeler ve uzlaşmalar gerektiğini söyledi.

“Sizden yasa konusunda tam anlamıyla kusursuz bir örnek göstermenizi isterim, öyle bir şey yok. Mutlaka tavizler ve uzlaşmalar olur fakat kaos yerine biraz daha belirgin kurallar her zaman iyidir.”

Garlinghouse’un yaklaşımı, mükemmel bir yasanın eksikliğine rağmen Clarity Act’in, sektöre halen mevcut olan karışıklıktan daha çok katkı sağlayacağını gösteriyor.

Ripple ve SEC arasındaki mücadele

Garlinghouse, konuşmasında geçmiş dönemde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşanan gerginlikleri de hatırlattı. SEC’in eski başkanı Gary Gensler yönetimindeki kripto karşıtı yaklaşımın Ripple ve sektör üzerinde büyük baskı oluşturduğunu dile getirdi. Sektörde “kural koyucu düzenleme” devrinin sona erdiğini vurgulayan Garlinghouse, pek çok şirketin bu süreçte pes ettiğini ancak Ripple’ın gücüyle ayakta kaldığını belirtti.

Geçmişte pek çok aktör geri çekilmek zorunda kaldı. Ripple olarak ayakta kalmayı başardık çünkü SEC’in stratejik olarak bizi hedef seçmesi bir hataydı; bizim gücümüz buna karşı durabilmemizi sağladı.

Yakın geçmişte Garlinghouse, Las Vegas’ta XRP’ye özel düzenlenen büyük bir etkinlikte “Pes Etmedik” ifadesiyle dijital panonun önünde poz verirken görüntülenmişti. CEO’nun açıklamaları, Ripple’ın güvenli duruşunu ve SEC ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de 70 günlük yatay seyir sonrası 2,03 dolara hareket sinyali

Volvo Ripple Treasury’de yer aldı kurumsal finansmanda gerçek zamanlı dönüşüm öne çıktı

XRP 2025’teki Boğa Yapısını Tekrarladı %66’lık Sıçramanın Eşiğinde

XRP tabanlı fonlara haftalık girişlerde %88 düşüş yaşandı

XRP haftalık getiride %8,91 yükseldi 1,50 dolara yaklaştı

DTCC tokenizasyon hizmeti için Ripple, BlackRock, JPMorgan ve Nasdaq işbirliğiyle 2026 takvimi açıkladı

XRP fiyatı 1,42 dolar eşiğine yaklaştı piyasa yeni yön bekliyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Strategy 2026’da devasa hisse senedi ihraç etti
Bir Sonraki Yazı XRP’de 70 günlük yatay seyir sonrası 2,03 dolara hareket sinyali
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Strategy’nin bitcoin portföyüyle yılın ilk çeyreğinde 12,54 milyar dolar zarar kaydedildi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Solana Foundation ve Google Cloud stabilcoin ile API ödemeleri için Pay.sh girişimini duyurdu
Solana (SOL)
XRP’de 70 günlük yatay seyir sonrası 2,03 dolara hareket sinyali
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: Strategy 2026’da devasa hisse senedi ihraç etti
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 81.500 dolarla yılın en yüksek seviyesine çıktı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?