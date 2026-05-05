Ripple CEO’su Garlinghouse bitcoin’in başarısını destekledi Clarity Act için kritik iki haftaya işaret etti

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kripto para dünyasının önemli etkinliklerinden Consensus konferansında dikkat çekici açıklamalar yaptı. ABD merkezli Ripple şirketi, özellikle uluslararası para transferlerinde blockchain tabanlı çözümler sunması ve piyasadaki XRP kripto parası ile tanınıyor. Şirketin CEO’su Garlinghouse’un son çıkışları, sektörün genel havası ve yasal düzenlemelerle ilgili önemli ipuçları taşıyor.

Bitcoin’e destek vurgusu

Konferansta konuşan Garlinghouse, kripto paralar arasında yalnızca XRP’yi öne çıkaran bir yaklaşım benimsemediğini ifade etti. Daha önce Bitcoin topluluğu ile çeşitli anlaşmazlıklar yaşamış olsa da, Garlinghouse tüm ekosistemin büyümesinden yana olduğunu vurguladı. Kendini “XRP maksimali” olarak görmediğini belirten Garlinghouse, kripto para alanında tek zincirli bir dünyanın mümkün olmadığını, aksine çoklu zincirlerin geleceği şekillendireceğini savundu.

“Hiçbir zaman XRP maksimali olmadım. Tek zincirli bir dünya olmayacak, çoklu zincirli bir gelecek bizi bekliyor. Bitcoin’in başarılı olmasını istiyorum.”

Garlinghouse’un bu yaklaşımı, kripto paralar arasında rekabetten çok birlikte gelişim ve sektörün genel başarısının ön planda tutulması gerektiği mesajını barındırıyor.

Clarity Act için belirleyici süreç

Konuşmasında Garlinghouse, ABD Kongresi’nde görüşülen ve kripto paralar için önemli yasal çerçeveler sunması beklenen Clarity Act yasasına da değindi. Bu yasa uzun süredir Senato gündeminde olup, sektöre netlik kazandırmak için hazırlandı. Garlinghouse’a göre önümüzdeki iki haftalık dönem, yasanın seyrinin belirlenmesi açısından çok kritik olacak.

CEO, yasa tasarısının mükemmel olmadığını ancak mevcut düzensizliğe kıyasla ilerleme kaydedilmesini sağlayacağını düşünüyor. Geçmişte, mükemmeli aramanın gelişimin önünde engel olabileceğini sosyal medyada dile getirdiğini hatırlatarak, yasalarda her zaman ödünleşmeler ve uzlaşmalar gerektiğini söyledi.

“Sizden yasa konusunda tam anlamıyla kusursuz bir örnek göstermenizi isterim, öyle bir şey yok. Mutlaka tavizler ve uzlaşmalar olur fakat kaos yerine biraz daha belirgin kurallar her zaman iyidir.”

Garlinghouse’un yaklaşımı, mükemmel bir yasanın eksikliğine rağmen Clarity Act’in, sektöre halen mevcut olan karışıklıktan daha çok katkı sağlayacağını gösteriyor.

Ripple ve SEC arasındaki mücadele

Garlinghouse, konuşmasında geçmiş dönemde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşanan gerginlikleri de hatırlattı. SEC’in eski başkanı Gary Gensler yönetimindeki kripto karşıtı yaklaşımın Ripple ve sektör üzerinde büyük baskı oluşturduğunu dile getirdi. Sektörde “kural koyucu düzenleme” devrinin sona erdiğini vurgulayan Garlinghouse, pek çok şirketin bu süreçte pes ettiğini ancak Ripple’ın gücüyle ayakta kaldığını belirtti.

Geçmişte pek çok aktör geri çekilmek zorunda kaldı. Ripple olarak ayakta kalmayı başardık çünkü SEC’in stratejik olarak bizi hedef seçmesi bir hataydı; bizim gücümüz buna karşı durabilmemizi sağladı.

Yakın geçmişte Garlinghouse, Las Vegas’ta XRP’ye özel düzenlenen büyük bir etkinlikte “Pes Etmedik” ifadesiyle dijital panonun önünde poz verirken görüntülenmişti. CEO’nun açıklamaları, Ripple’ın güvenli duruşunu ve SEC ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.