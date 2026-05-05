Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Strategy 2026’da devasa hisse senedi ihraç etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 2026 yılının ilk çeyreğinde faaliyet zararı 14,47 milyar dolar olarak gerçekleşti; 2025 yılının ilk çeyreğinde ise bu rakam 5,92 milyar dolardı.
  • 818.334 BTC tutuyor. 2026 yılının başından bu yana %9,4 BTC getirisi elde edildi. STRC, 9 ayda 8,5 milyar $'a ulaştı
  • Bitcoin 81.700 dolar sınırında.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

2026 yılında Bitcoin iyi performans gösteremese de Saylor’un şirketi Strategy piyasalara meydan okuyan kazanç raporunu yayınladı. Önceki boğa piyasasında vekil BTC ETF’i olmak için rezerv şirketine dönüşen Strategy 6 yıldır Bitcoin biriktiriyor.

Strategy kazanç raporu

ABD’nin en büyük hisse senedi ihraççısına dönüşen Strategy 2026 yılında 11,6 milyar dolarlık kaynak topladı. Şirket 818.334 BTC tutuyor ve dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ile yarışıyor. Yıl başından bu yana %9,4 BTC getirisi elde edildi. STRC, 2026 yılının başından bu yana %189 büyümeyle 5,58 milyar dolar topladı.

İcra Kurulu Başkanı Phong Le şunları söyledi;

“Bitcoin’in benimsenmesi 2026 yılında da artmaya devam ediyor. STRC tarafından öne çıkarılan Digital Credit büyük bir başarı elde etti. STRC, güçlü talep, yüksek likidite ve düşük volatilite sergiledi. Bitcoin piyasasının düşüş eğiliminde olduğu bir dönemde, yıl başından bu yana STRC brüt gelirlerinde 5,6 milyar dolarlık artış sağladık, günlük işlem hacmini 375 milyon dolara çıkardık ve volatiliteyi %3’e indirdik. Ayrıca, Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Citi gibi geleneksel finans kurumları ve büyük bankaların Bitcoin ETF’leri, alım satım, saklama ve kredi hizmetlerini duyurduğunu görmeye devam ediyoruz.”

2026 yılının ilk çeyreğinde faaliyet zararı 14,47 milyar dolar olarak gerçekleşti; 2025 yılının ilk çeyreğinde ise bu rakam 5,92 milyar dolardı. 2026 yılının ilk çeyreğine ait faaliyet zararı, Şirketin kripto varlıklarında 14,46 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zararı içermekte; buna karşılık, 2025 yılının ilk çeyreğinde Şirketin dijital varlıklarında 5,91 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar kaydedilmişti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy’nin bitcoin portföyüyle yılın ilk çeyreğinde 12,54 milyar dolar zarar kaydedildi

Bitcoin 81.500 dolarla yılın en yüksek seviyesine çıktı

Bitcoin (BTC) grafiğinde ezberlemeniz gereken 3 seviye ve Solana’yı bekleyenler

MicroStrategy iki ayda 5,1 milyar dolarlık BTC kazancı elde etti

Bitcoin 81.000 dolarda dengede, traderlar 85.000-88.000 dolar bandını kritik görüyor

Bitcoin ocaktan bu yana ilk kez 81 bin doları aştı

Tarih tekerrür ediyor olabilir, Uzmanların bugünkü Bitcoin tahminleri

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 81.500 dolarla yılın en yüksek seviyesine çıktı
Bir Sonraki Yazı Ripple CEO’su Garlinghouse bitcoin’in başarısını destekledi Clarity Act için kritik iki haftaya işaret etti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Strategy’nin bitcoin portföyüyle yılın ilk çeyreğinde 12,54 milyar dolar zarar kaydedildi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Solana Foundation ve Google Cloud stabilcoin ile API ödemeleri için Pay.sh girişimini duyurdu
Solana (SOL)
XRP’de 70 günlük yatay seyir sonrası 2,03 dolara hareket sinyali
RIPPLE (XRP)
Ripple CEO’su Garlinghouse bitcoin’in başarısını destekledi Clarity Act için kritik iki haftaya işaret etti
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 81.500 dolarla yılın en yüksek seviyesine çıktı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?