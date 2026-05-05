Son Dakika: Strategy 2026’da devasa hisse senedi ihraç etti

2026 yılında Bitcoin iyi performans gösteremese de Saylor’un şirketi Strategy piyasalara meydan okuyan kazanç raporunu yayınladı. Önceki boğa piyasasında vekil BTC ETF’i olmak için rezerv şirketine dönüşen Strategy 6 yıldır Bitcoin biriktiriyor.

Strategy kazanç raporu

ABD’nin en büyük hisse senedi ihraççısına dönüşen Strategy 2026 yılında 11,6 milyar dolarlık kaynak topladı. Şirket 818.334 BTC tutuyor ve dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ile yarışıyor. Yıl başından bu yana %9,4 BTC getirisi elde edildi. STRC, 2026 yılının başından bu yana %189 büyümeyle 5,58 milyar dolar topladı.

İcra Kurulu Başkanı Phong Le şunları söyledi;

“Bitcoin’in benimsenmesi 2026 yılında da artmaya devam ediyor. STRC tarafından öne çıkarılan Digital Credit büyük bir başarı elde etti. STRC, güçlü talep, yüksek likidite ve düşük volatilite sergiledi. Bitcoin piyasasının düşüş eğiliminde olduğu bir dönemde, yıl başından bu yana STRC brüt gelirlerinde 5,6 milyar dolarlık artış sağladık, günlük işlem hacmini 375 milyon dolara çıkardık ve volatiliteyi %3’e indirdik. Ayrıca, Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Citi gibi geleneksel finans kurumları ve büyük bankaların Bitcoin ETF’leri, alım satım, saklama ve kredi hizmetlerini duyurduğunu görmeye devam ediyoruz.”

2026 yılının ilk çeyreğinde faaliyet zararı 14,47 milyar dolar olarak gerçekleşti; 2025 yılının ilk çeyreğinde ise bu rakam 5,92 milyar dolardı. 2026 yılının ilk çeyreğine ait faaliyet zararı, Şirketin kripto varlıklarında 14,46 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zararı içermekte; buna karşılık, 2025 yılının ilk çeyreğinde Şirketin dijital varlıklarında 5,91 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar kaydedilmişti.