Bitcoin 81.500 dolarla yılın en yüksek seviyesine çıktı

Kripto paralarda yükseliş dalgası Salı günü hız kesmeden sürdü. Bitcoin, 81.500 dolar seviyesine yükselerek ocak ayından bu yana en güçlü seviyesine ulaştı. Bu hareket, sadece büyük coinlerle sınırlı kalmadı; geleneksel finans varlıklarının blokzincire taşınmasına odaklanan tokenizasyon projelerinde de dikkat çekici artışlar gözlendi.

Spot Bitcoin ETF’lerine yoğun ilgi

Piyasalardaki bu hareketlilikte özellikle spot bitcoin ETF’lerine olan yoğun talebin etkili olduğu belirtiliyor. Wincent yöneticilerinden Paul Howard’a göre, BlackRock ve Fidelity gibi devlerin yönettiği spot Bitcoin fonlarına Pazartesi günü 500 milyon doların üzerinde yeni para giriş yaptı. Kurumsal yatırımcıların ilgisinin sürdüğüne dikkat çekiliyor.

Howard, olumlu havanın büyük oranda ETF’lere yönelen yüksek talep sayesinde oluştuğunu, jeopolitik risklerde büyük bir değişim yaşanmadıkça bu rüzgarın devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2 daha değer kazandı. Şubat başındaki düşük seviyelerden bugüne toplamda yüzde 35’in üzerinde prim yaptı. Ether, XRP ve Solana gibi diğer büyük kripto paralar da yükseldi fakat Bitcoin kadar sert değer artışı yaşanmadı. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in gün içindeki zirvesi 81.500 dolar oldu.

Tokenizasyon ve şirket haberleri öne çıktı

Geleneksel finansal varlıkların blokzincire taşınmasını amaçlayan tokenizasyon projelerinde de yeniden hareketlilik gözleniyor. Özellikle kurumsal işbirlikleriyle öne çıkan Centrifuge protokolünün yerel tokeni CFG, Coinbase ile yapılan stratejik ortaklık sonrası yüzde 15 yükseliş kaydetti. Coinbase’in Centrifuge’ye doğrudan yatırım yaptığı aktarıldı; buna ek olarak ETF’lerin, kredilerin ve yapılandırılmış ürünlerin zincir üstünde sunulmasını hedefleyen projede işbirliği yapılacağı duyuruldu.

Bu alanda faaliyet gösteren bir diğer önemli şirket, kripto altyapı sağlayıcısı Bullish oldu. Kripto borsası olarak bilinen şirket, 4,2 milyar dolarlık bir satın almayla transfer acentesi Equiniti’yi portföyüne kattı ve yüzde 12 hisse değeri artışı gördü. Bullish, bu adımla sermaye piyasalarında altyapı sağlayıcısı olma yönünde hamle yaptı. Analist Owen Lau, Bullish’in sadece bir borsa olmaktan ziyade, tokenizasyon trendine liderlik etmeye çalıştığını vurguladı.

Owen Lau’ya göre, bu satın alma ile Bullish’in düzenli gelir potansiyelinin arttığı, ancak asıl önemli olanın büyümenin zamanlaması olduğu ifade edildi.

Bir diğer gelişme de Galaxy Digital’dan geldi. Şirketin State Street ile büyük yatırımcılara sunulmak üzere başlattığı tokenlaşmış nakit yönetimi fonu sonrası Galaxy Digital hisseleri yüzde 3,6 yükseldi.

Piyasalarda genel görünüm

Kriptoya olan ilginin artmasıyla birlikte, tokenizasyon kavramının önemi de giderek büyüdü. Ripple ve Boston Consulting Group tarafından yapılan bir öngörüye göre, 2033 yılına kadar blokzincirde bulunan ve stablecoinler dahil edilen tokenize varlık büyüklüğünün 18,9 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplandı.

Ancak sektördeki tüm hisseler bu yükselişte yer almadı. USDC stablecoin’in arkasındaki Circle ve Coinbase hisselerinde yüzde 3-4 gerileme yaşandı. Bu düşüş, sektörde zaman zaman şirketler arası pozisyon değişimlerinin yaşandığını gösterdi.

Dijital varlıklardaki yükseliş, daha geniş hisse piyasalarına da yansıdı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi yüzde 1,2 kadar artışla yeni bir rekor kırdı. S&P 500 ise seansı yüzde 0,8 yükselişle tamamladı.