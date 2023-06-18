Okuma Süresi: 3 Dakika

Şirketin üst düzey ismi davaya dair son durumu değerlendirmek için yeniden klavye başına geçti. Yıllardır süren davanın daha önce haftalar içinde biteceğinden bahsetmişti. Tartışmalı Hinman belgelerinin yayınlanmasının ardından ilk kapsamlı değerlendirmesini yapan şirket CEO’su neler söyledi? İşte detaylar.

Ripple Davası Son Durum

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, yeni yayınlanan Hinman belgelerinin SEC‘in kripto üzerindeki “düzenleyici boşluğu” doldurmak için yargı yetkisine sahip olmayabileceğini bildiğini gösterdiğini söyledi.

Garlinghouse’a göre, Hinman’ın 2018’deki konuşması, yeterince merkezi olmayan kripto varlıklarının artık bir yatırım sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğini göstermek için yeni faktörler yarattı. Ancak belgelerin ayrıntıları, mali düzenleyici içindeki üst düzey yetkililerin kriptoyu düzenleme konusunda anlaşamadığını gösteriyor. Bu yöneticiler Hinman’a konuşmasının insanların kafasını daha da karıştıracağını bildirmişti.

Garlinghouse’un görüşüne göre, Hinman kasıtlı olarak yasaları görmezden geldi ve yeni kurallar yaratmaya çalıştı. Eski SEC yetkilisinin bu konuşmayla Kongre’nin yetkilerini gasp etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Garlinghouse, konuşmanın herhangi bir token ya da blockchain ile ilgili olmadığını belirtti. Bunun yerine, SEC’in kripto oyuncularına karşı yaptırım eylemlerini ne ölçüde sürdürdüğünü gösterirken, halka kripto firmalarının gelip kaydolabileceğini söylüyor.

Ripple yöneticisi, eski SEC başkanı Jay Clayton ve Bill Hinman ile daha önce yapılan görüşmelere dikkat çekti. Bu toplantılar sırasında, düzenleyici XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu asla söylemedi. Ona göre bu, SEC’in kötü niyetli eylemlerini gösteren bir başka olay.

“Düzenledikleri kişilerden şeffaflık vaaz ettiler (ve talep ettiler), ancak aynı standartlara tabi tutulduklarında dişe diş mücadele ettiler.”

Ripple CEO’su davanın tahmini bitiş tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yapmadı. Önceki açıklamaları Haziran veya Temmuz sonuna kadar davanın biteceğini ima ediyordu.

SEC Bunun Silah Olarak Kullanıyor

ABD’de kripto paraları düzenleyen yasalar olmadığı için menkul kıymet düzenleyicisi mevcut yasaları onlara uygulamanın normalleşmesine odaklanıyor. Bugüne kadar SEC başkanının yaptığı açıklamaların ortak noktası yasaların tüm piyasaları ilgilendirdiği yönündeydi. Fakat mahkemelerde SEC avukatları daha farklı savunmalar yapıyor. Örneğin Binance US davasında SEC avukatı kapsamlı düzenlemeler için yoğun mesai harcanması gerektiği gerçeğini kabul etti.

Ripple CEO’su Garlinghouse, Gary Gensler’in şu anda “tüm kripto alanı üzerinde yargı yetkisi uygulamak için düzenleyici netlik eksikliğini silah olarak kullandığını” söyledi.

“Gensler, belirli projeler (BTC dışında) hakkında yorum yapmayı reddediyor, ancak dolaylı ve yanlış bir şekilde tokenleri davalarda menkul kıymet olarak etiketliyor. Sonra ajansı Kongre’yi ön plana çıkarmaya çalışırken “kuralların ne kadar açık olduğunu” söylüyor.”

Hinman belgelerinin 13 Haziran’da yayınlanmasının ardından XRP 10 haftanın en yüksek seviyesi olan 0,566 dolara ulaşmıştı ancak sonrasında yeniden yönünü aşağı çevirdi.