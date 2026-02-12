ALTCOIN

Son Dakika: Coinbase 2 Altcoin Daha Listeliyor

Özet

  • Coinbase Aztec (AZTEC) ve Espresso (ESP) listeleyecek.
  • Coinbase: AZTEC-USD ve ESP-USD işlem çiftlerinin açılışı, likidite koşulları karşılanırsa, işlemlerin desteklendiği bölgelerde bugün ilerleyen saatlerde başlayacaktır.
  • Espresso Network birkaç saniye içinde rollup bloklarını onaylayabilen, sipariş tutarlılığı ve veri kullanılabilirliği sağlayan, ancak işlemleri kendisi yürütmeyen layer1 olarak başlatıldı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 68 bin doların hemen altında ve altcoinlerdeki düşüşe şimdilik ara verildi. Coinbase ise zorlaşan piyasa koşullarına rağmen yeni listelemelerine devam ediyor. Bugün 2 listeleme daha açıklandı.

Altcoin Listeleme Son Dakika

Coinbase borsası biraz önce yaptığı paylaşımla Aztec (AZTEC) ve Espresso (ESP)’yu listeleyeceğini açıkladı. Kripto paraların Amazon’u olmayı hedefleyen Coinbase özellikle Amerika’da rakiplerinin zayıflamasıyla pazar payını önemli ölçüde artırdı. Bunu daha da güçlendirmek için alternatiflerin sayısını artırıyor.

“Aztec (AZTEC) ve Espresso (ESP) spot işlemleri 12 Şubat 2026 tarihinde başlayacaktır. AZTEC-USD ve ESP-USD işlem çiftlerinin açılışı, likidite koşulları karşılanırsa, işlemlerin desteklendiği bölgelerde bugün ilerleyen saatlerde başlayacaktır.

Aztec (AZTEC) ve Espresso (ESP), Coinbase uygulaması ve Coinbase Advanced’de kullanıma sunulacak. Kurumlar, Aztec (AZTEC) ve Espresso (ESP) ‘ye Coinbase Exchange üzerinden doğrudan erişebilirler.

Aztec (AZTEC) için Ethereum ağı (ERC-20) sözleşme adresi 0xA27EC0006e59f245217Ff08CD52A7E8b169E62D2’dir. Bu varlığı diğer ağlar üzerinden göndermeyin, aksi takdirde paranız kaybolabilir.

Espresso (ESP) için Ethereum ağı (ERC-20) sözleşme adresi 0x031De51F3E8016514Bd0963d0B2AB825A591Db9A’dır. Bu varlığı diğer ağlar üzerinden göndermeyin, aksi takdirde paranız kaybolabilir.”

AZTEC güne yüzde 18 kazançla devam ediyor ve ESP henüz yeni lansman yapan bir altcoin olduğundan dalgalanma sürüyor. Espresso Network birkaç saniye içinde rollup bloklarını onaylayabilen, sipariş tutarlılığı ve veri kullanılabilirliği sağlayan, ancak işlemleri kendisi yürütmeyen layer1 olarak başlatıldı. 2026 yılında 25 MB/s verim ve saniyenin altında işlem kesinliği hedefleyen ağ özellikle trade ve ödeme altyapıları için alternatif olmayı amaçlıyor.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
