Solana Fiyatında Büyük Baskı: Analistler Düşüşün Devamına Dikkat Çekiyor

Son bir ayda yüzde 42 değer kaybeden Solana, iki yılın en düşük seviyelerini test ettikten sonra kritik bir teknik kırılma noktasına yaklaştı. Büyük kripto para projeleri arasında hızla büyüyen Solana, geçtiğimiz yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 293 dolardan uzaklaşarak yaklaşık 82 dolar düzeyinde işlem görüyor. Aynı dönemde piyasa değeri, milyarlarca dolarlık kayıpla birlikte ciddi bir gerileme yaşadı.

Teknik Görünümler ve Büyük Hedefler

Solana’nın fiyat grafiğinde belirginleşen baş ve omuzlar formasyonu, teknik analistler arasında belirgin endişelere yol açıyor. Piyasa analistleri, bu formasyonun klasik bir düşüş sinyali olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle son aylarda grafiğe bakıldığında, yapının neredeyse tamamlandığı görülüyor.

Kripto piyasasında “Shitpoastin” takma adını kullanan bir analist, aylık Solana grafiğinin görünümüne işaret ederken, baş ve omuzlar formasyonunun tamamlandığını ve fiyatın altta 30 dolara kadar destek bulamayabileceğini vurguladı.

Grafikte oluşan bu yapının, fiyatı 30 dolara kadar taşıyacak bir boşluk bırakabileceği öne sürüldü.

Analistlerden Yeni Hedefler

Bitcoinsensus isimli analist de makro çaplı baş ve omuzlar formasyonunun kırılmasıyla düşüşün hızlanabileceği görüşünde. Analiste göre, mevcut yapının devamı halinde Solana fiyatı 50 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.

Bitcoinsensus, hedef fiyatın 50 dolara kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

Piyasa gözlemcileri arasında daha karamsar tahminler de paylaşıldı. Alex Clay, önemli bir talep bölgesi olarak görülen 42 dolar civarının hedef olarak takip edilebileceğini ifade etti. Bu fiyat aralığı, mevcut seviyelere göre yüzde 50’ye yakın ek değer kaybı anlamına geliyor.

Alex Clay, 42 dolar seviyesinin geçmiş döngülerde önemli bir destek noktası olduğunu aktarıyor.

Temel Veriler ve Destek Noktaları

Tüm bu teknik sinyallere rağmen bazı veriler, olası bir taban oluşumuna işaret ediyor. Solana’nın MVRV göstergelerine göre, fiyatın 75 dolar seviyesinde taban bulması mümkün. Geçmişte, özellikle Mart 2022’de test edilen benzer seviyeler sonrasında güçlü fiyat artışları yaşanmıştı.

Uzmanlar, 75 doların aşağı yönlü kırılması durumunda yeni bir satış dalgasının başlayabileceğine dikkat çekiyor. Bu tür bir harekette, fiyat hareketlerinin 2022 yılındaki hızlı düşüşlere benzer sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Teknik açıdan, 30 ila 42 dolar aralığı bir sonraki destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Fiyat baskısına rağmen, Solana ağında işlem hacmi ve kullanıcı aktivitesi oldukça yüksek. Son dönemde, Solana’nın işlem ücretlerinden elde ettiği gelir de Ethereum’u ikiye katlamış durumda. Ancak uzmanlar, fiyat ile ağ verileri arasındaki farkın yatırımcılar için temkinli hareket gerektirdiğini düşünüyor.

Analistlere göre, satış baskısını kıracak en önemli gösterge 100 doların üzerindeki kapanışlar olabilir. Bu seviyenin üzerine çıkılmadığı sürece, baş ve omuzlar yapısının baskısı sürüyor.