Solana (SOL)

Solana Fiyatında Büyük Baskı: Analistler Düşüşün Devamına Dikkat Çekiyor

Özet

  • Solana son bir ayda önemli bir değer kaybı yaşadı.
  • Analistler baş ve omuzlar formasyonu ile düşük seviyelere işaret ediyor.
  • Ana destek seviyeleri ve potansiyel taban noktaları yakından izleniyor.
COINTURK
COINTURK

Son bir ayda yüzde 42 değer kaybeden Solana, iki yılın en düşük seviyelerini test ettikten sonra kritik bir teknik kırılma noktasına yaklaştı. Büyük kripto para projeleri arasında hızla büyüyen Solana, geçtiğimiz yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 293 dolardan uzaklaşarak yaklaşık 82 dolar düzeyinde işlem görüyor. Aynı dönemde piyasa değeri, milyarlarca dolarlık kayıpla birlikte ciddi bir gerileme yaşadı.

İçindekiler
1 Teknik Görünümler ve Büyük Hedefler
2 Analistlerden Yeni Hedefler
3 Temel Veriler ve Destek Noktaları

Teknik Görünümler ve Büyük Hedefler

Solana’nın fiyat grafiğinde belirginleşen baş ve omuzlar formasyonu, teknik analistler arasında belirgin endişelere yol açıyor. Piyasa analistleri, bu formasyonun klasik bir düşüş sinyali olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle son aylarda grafiğe bakıldığında, yapının neredeyse tamamlandığı görülüyor.

Kripto piyasasında “Shitpoastin” takma adını kullanan bir analist, aylık Solana grafiğinin görünümüne işaret ederken, baş ve omuzlar formasyonunun tamamlandığını ve fiyatın altta 30 dolara kadar destek bulamayabileceğini vurguladı.

Grafikte oluşan bu yapının, fiyatı 30 dolara kadar taşıyacak bir boşluk bırakabileceği öne sürüldü.

Analistlerden Yeni Hedefler

Bitcoinsensus isimli analist de makro çaplı baş ve omuzlar formasyonunun kırılmasıyla düşüşün hızlanabileceği görüşünde. Analiste göre, mevcut yapının devamı halinde Solana fiyatı 50 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.

Bitcoinsensus, hedef fiyatın 50 dolara kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

Piyasa gözlemcileri arasında daha karamsar tahminler de paylaşıldı. Alex Clay, önemli bir talep bölgesi olarak görülen 42 dolar civarının hedef olarak takip edilebileceğini ifade etti. Bu fiyat aralığı, mevcut seviyelere göre yüzde 50’ye yakın ek değer kaybı anlamına geliyor.

Alex Clay, 42 dolar seviyesinin geçmiş döngülerde önemli bir destek noktası olduğunu aktarıyor.

Temel Veriler ve Destek Noktaları

Tüm bu teknik sinyallere rağmen bazı veriler, olası bir taban oluşumuna işaret ediyor. Solana’nın MVRV göstergelerine göre, fiyatın 75 dolar seviyesinde taban bulması mümkün. Geçmişte, özellikle Mart 2022’de test edilen benzer seviyeler sonrasında güçlü fiyat artışları yaşanmıştı.

Uzmanlar, 75 doların aşağı yönlü kırılması durumunda yeni bir satış dalgasının başlayabileceğine dikkat çekiyor. Bu tür bir harekette, fiyat hareketlerinin 2022 yılındaki hızlı düşüşlere benzer sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Teknik açıdan, 30 ila 42 dolar aralığı bir sonraki destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Fiyat baskısına rağmen, Solana ağında işlem hacmi ve kullanıcı aktivitesi oldukça yüksek. Son dönemde, Solana’nın işlem ücretlerinden elde ettiği gelir de Ethereum’u ikiye katlamış durumda. Ancak uzmanlar, fiyat ile ağ verileri arasındaki farkın yatırımcılar için temkinli hareket gerektirdiğini düşünüyor.

Analistlere göre, satış baskısını kıracak en önemli gösterge 100 doların üzerindeki kapanışlar olabilir. Bu seviyenin üzerine çıkılmadığı sürece, baş ve omuzlar yapısının baskısı sürüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Altcoin’de Yeni Bir Dip Mi Yoksa Ralli Mi Geliyor? : 2 Yıllık Trend Çizgisi

Solana (SOL) Şubat 2026’da Kaç Dolara Ulaşacak?

Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) ve Son Bitcoin Tahminleri

Solana Hacim Botlarında 2026’da Yeni Dönem: Boost Legends Öne Çıkıyor

Piyasa Volatil İlerliyor: Popüler Altcoin’de Sinyaller Düşüş Diyor!

Solana’da Gerçek Varlıklara Anında Likidite Sağlayan Yeni Platform Tanıtıldı

Solana (SOL) Avrupa’ya Açılıyor “Stake Gelirli ETP”

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Coinbase 2 Altcoin Daha Listeliyor
Bir Sonraki Yazı ZRO ve SOL Coin İçin Sıradaki Hedefler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Yükseliş Sonrası Piyasa Güveninde Belirsizlik Sürüyor
Kripto Para
Bitcoin Kuantum Çağına Giriyor: Kritik Güncelleme Teklifi Masada
BITCOIN Haberleri
Ethereum Vakfı’nda Yönetim Değişikliği ve Uzun Vadeli Vizyon Dönemi
Ethereum (ETH)
Trump Media Bitcoin, Ethereum ve Cronos Odaklı İki Yeni Kripto ETF Başvurusu Yaptı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Tarih Tekerrür Edecek Mi, Yoksa Bitcoin’i Artık Farklı Bir Senaryo mu Bekliyor?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?