ZRO ve SOL Coin İçin Sıradaki Hedefler

Kripto paralar artık haftayı kapatmaya hazırlanıyor ve yarın ABD enflasyon rakamları gelecek. Bitcoin şimdilik 68 bin doları korusa da 72 bin dolar eşiği kazanılmadan geri dönüşten emin olmak zor. Peki analistlerin ZRO ve SOL Coin için son tahminleri bize ne söylüyor?

ZRO ve SOL Coin

AltcoinSherpa takma isimli analist dünkü geri çekilmenin ardından doğru seviyede alım yapacağını açıklamıştı. Bugünse tahmin ettiğinden daha fazla geri çekilme olduğunu ve artık yükselişin başlaması gerektiğini yazdı. 13 saat önce paylaştığı uyarının ardından şimdi aşağıdaki grafiği paylaşarak fiyat hareketinin güçlü olduğundan bahsetti. Alım konusunda gerekli vakti ayıramadığını ve fırsatı kaçırdığını da yazdı.

“ZRO için iyi bir hareket, devam edip etmeyeceğini görelim. Dün gece Hype ve birkaç diğerine odaklandığım için hiç satın almadım, ancak LayerZero için şu ana kadar güçlü bir fiyat hareketi var.”

Yükselişin devamı halinde 2,35 doların kazanılması bekleniyor ve korunacak destek seviyesi 2,235 dolarda.

Solana (SOL) çok fazla güç kaybetti ve BTC fiyatındaki düşüş şimdilik durduğundan bir dönüş görmeliyiz. Önemli destek seviyelerini kaybeden SOL Coin için Columbus oldukça umutlu.

“Düşüş eğilimi ve satıcılar nihayet tükendi. Momentum artık aşağı doğru genişlemiyor ve değer destek seviyesinde istikrar kazanmaya başlıyor – erken emilim. Fiyat HTF düşük seviyelerinde düşüşünü durdurduğunda, genellikle önce üstteki likiditeyi temizlemek için geri dönüyor. Eğilim, kanalın orta/üst trend çizgisine geri dönme yönünde. Burada tutunun → daha yüksek rotasyon Düşük seviyeleri kaybetme → son temizlik → geri kazanma”

Bitcoin Hash Gücü

Madenciler son BTC düşüşüyle zorlu günler yaşıyor ve bu tarihi seviyelerde. Maartunn bugünkü değerlendirmesinde Çin yasaklarından bugüne en kötüsünün olduğunu hatırlattı. Enerji, altyapı fiyatları güncel BTC fiyatı nedeniyle madencilerin zarar yazmasına neden oluyor.

“Bitcoin madenciliği zorluğu %11,16 oranında düştü — bu, Temmuz 2021’de Çin’in madencilik yasağıyla yaşanan çöküşten bu yana en büyük negatif ayarlama. Bu, Bitcoin tarihindeki en büyük 10. zorluk ayarlamasıdır. Hash gücü dinamiklerinde büyük bir sıfırlama.”