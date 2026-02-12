Teknik Analiz

ZRO ve SOL Coin İçin Sıradaki Hedefler

Özet

  • Sherpa ZRO Coin yükselişinin devamı halinde 2,35 doların kazanılmasını bekliyor. Yükseliş için destek seviyesi 2,235 dolarda.
  • Columbus: (Solana'da) Düşüş eğilimi ve satıcılar nihayet tükendi. Momentum artık aşağı doğru genişlemiyor ve değer destek seviyesinde istikrar kazanmaya başlıyor - erken emilim.
  • Bitcoin madenciliği zorluğu %11,16 oranında düştü — bu, Temmuz 2021'de Çin'in madencilik yasağıyla yaşanan çöküşten bu yana en büyük negatif ayarlama. Madenciler zor durumda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar artık haftayı kapatmaya hazırlanıyor ve yarın ABD enflasyon rakamları gelecek. Bitcoin şimdilik 68 bin doları korusa da 72 bin dolar eşiği kazanılmadan geri dönüşten emin olmak zor. Peki analistlerin ZRO ve SOL Coin için son tahminleri bize ne söylüyor?

İçindekiler
1 ZRO ve SOL Coin
2 Bitcoin Hash Gücü

ZRO ve SOL Coin

AltcoinSherpa takma isimli analist dünkü geri çekilmenin ardından doğru seviyede alım yapacağını açıklamıştı. Bugünse tahmin ettiğinden daha fazla geri çekilme olduğunu ve artık yükselişin başlaması gerektiğini yazdı. 13 saat önce paylaştığı uyarının ardından şimdi aşağıdaki grafiği paylaşarak fiyat hareketinin güçlü olduğundan bahsetti. Alım konusunda gerekli vakti ayıramadığını ve fırsatı kaçırdığını da yazdı.

ZRO için iyi bir hareket, devam edip etmeyeceğini görelim. Dün gece Hype ve birkaç diğerine odaklandığım için hiç satın almadım, ancak LayerZero için şu ana kadar güçlü bir fiyat hareketi var.”

Yükselişin devamı halinde 2,35 doların kazanılması bekleniyor ve korunacak destek seviyesi 2,235 dolarda.

Solana (SOL) çok fazla güç kaybetti ve BTC fiyatındaki düşüş şimdilik durduğundan bir dönüş görmeliyiz. Önemli destek seviyelerini kaybeden SOL Coin için Columbus oldukça umutlu.

“Düşüş eğilimi ve satıcılar nihayet tükendi.

Momentum artık aşağı doğru genişlemiyor ve değer destek seviyesinde istikrar kazanmaya başlıyor – erken emilim.

Fiyat HTF düşük seviyelerinde düşüşünü durdurduğunda, genellikle önce üstteki likiditeyi temizlemek için geri dönüyor.

Eğilim, kanalın orta/üst trend çizgisine geri dönme yönünde.

Burada tutunun → daha yüksek rotasyon

Düşük seviyeleri kaybetme → son temizlik → geri kazanma”

Bitcoin Hash Gücü

Madenciler son BTC düşüşüyle zorlu günler yaşıyor ve bu tarihi seviyelerde. Maartunn bugünkü değerlendirmesinde Çin yasaklarından bugüne en kötüsünün olduğunu hatırlattı. Enerji, altyapı fiyatları güncel BTC fiyatı nedeniyle madencilerin zarar yazmasına neden oluyor.

Bitcoin madenciliği zorluğu %11,16 oranında düştü — bu, Temmuz 2021’de Çin’in madencilik yasağıyla yaşanan çöküşten bu yana en büyük negatif ayarlama.

Bu, Bitcoin tarihindeki en büyük 10. zorluk ayarlamasıdır. Hash gücü dinamiklerinde büyük bir sıfırlama.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana (SOL) Şubat 2026’da Kaç Dolara Ulaşacak?

ZEC Coin Alımı İçin Doğru Zaman Mı? Bitcoin için 3 Önemli Grafik

Kurumsallar Kriptoda 1.73 Milyar Dolarlık Satış Yaptı: Sadece Bu Altcoin’i Aldılar

Solana’dan 100 Bin Kullanıcıyı Kapsayan AirDrop: SKR Coin Sahneye Çıktı

ADA, LINK Coin, ENA Grafik Yorumları ve 19-25 Ocak Fiyat Tahminleri

AXS, Fartcoin Grafikleri ve Fiyat Tahminleri

FARTCOIN ve ZEC Hafta Sonu Tahminleri

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Solana Fiyatında Büyük Baskı: Analistler Düşüşün Devamına Dikkat Çekiyor
Bir Sonraki Yazı Ethereum Kurucusu Buterin, AI Hizmetleri İçin Zincir Üzeri Anonim Ödeme Mekanizması Önerdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Yükseliş Sonrası Piyasa Güveninde Belirsizlik Sürüyor
Kripto Para
Bitcoin Kuantum Çağına Giriyor: Kritik Güncelleme Teklifi Masada
BITCOIN Haberleri
Ethereum Vakfı’nda Yönetim Değişikliği ve Uzun Vadeli Vizyon Dönemi
Ethereum (ETH)
Trump Media Bitcoin, Ethereum ve Cronos Odaklı İki Yeni Kripto ETF Başvurusu Yaptı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Tarih Tekerrür Edecek Mi, Yoksa Bitcoin’i Artık Farklı Bir Senaryo mu Bekliyor?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?