Altcoinlerde beklenen yükseliş kısa vadede gelebilir mi?

  • Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt: İranlılar yüz yüze görüşmek istiyor. Görüşmelerden olumlu sonuçlar bekliyoruz.
  • Leavitt: Son günlerde İran tarafında ilerleme kaydettik.
  • 200MA'dan reddedilen Ether 2.400 dolar üzerinde kapanışlara başlamadan gerçek bir altcoin yükselişi görmeyebiliriz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

2026’nın dördüncü ayını da bitirmek üzereyiz ve kripto paralardaki baskı halen ortadan kalkmadı. Gerçek bir boğa piyasası yaşayamayan yatırımcılar Trump’ın seçilmesiyle tetiklenen BTC yükselişiyle yetinmek zorunda kaldı. 2025’i gümrük tarifeleriyle uykusuz geçiren piyasalar şimdi de İran ile ABD arasındaki karşılıklı blöfleri izliyor.

Ethereum (ETH) ve Altcoinler

Adeta tenis maçı izlemek gibi top bir o tarafta bir diğer tarafta. İran açıklamalar yapıp piyasaları sallıyor ardından Trump bambaşka şeyler söyleyip grafikleri başka yöne hareket ettiriyor. Pinpon topuna dönen mumlar ve başı dönen yatırımcılar aylardır uzun süredir uyanma imkanı olmayan bir kabusun içine sıkışıp kaldı.

Trump’ın göreve gelmesi kripto paralara birçok artı sağlasa da “normalin” ortadan kalkması yani dünyanın pandemi dönemindekine benzer bir “anormalin normalleşmesi, kaosun sıradanlaşması” ortamına girmesi işleri değiştirdi. Trump’ın son 50 gündeki açıklamalarına bakarsanız birçok kez İran’ı yok ettiğini birçok kez İran’ı daha iyi hale getireceğini söylediğini görürsünüz. Örneğin bu hafta sonu İran ile ABD’nin müzakerelerin ikinci oturumunu yapması gerekiyordu ancak ateşkesi tek taraflı uzatan Trump “İran’ın acele etmesi gerektiğini” söyleyip süreci uzattı. Ve şu ana kadar hafta sonu toplantı olup olmayacağı belirsiz. 1 saat sonra toplantı ilan edilebilir veya toplantı ilan edildikten 1 saat sonra yine iptal de edilebilir. Özetle ne olacağını taraflar dahil kimse bilmiyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“Witkoff ve Kushner, İran görüşmeleri için Cumartesi sabahı Pakistan’a doğru yola çıkacak.

İran tarafı temasa geçerek yüz yüze görüşme talebinde bulundu.”

Ethereum’a gelecek olursak ETF kanalındaki girişler kurumsal yatırımcıların yükseliş beklediğini söylüyor. Dün 222 milyon önceki gün 335 milyon dolarlık BTC ETF girişi oldu. ETH ETF’leriyse BTC’nin aksine dün 75 milyon dolarlık çıkış yaşadı.

2.370 dolar üzerinde kalıcılık elde edemeyen ETH ilk önemli destek noktası olan 2.253 dolara hareket ediyor. Leavitt “gerekirse Pakistan’a uçmak için herkes hazır bekliyor” diyerek umut verse de İran-ABD sürecinin nasıl sonuçlandığını sadece zaman gösterecek. Dolayısıyla ETH belirsiz ortamda daha fazla düşüş yaşayabilir ve altcoinlerin geri kalanı da onu izleyebilir.

Kısa vadede altcoinlerde beklenen yükselişin gerçekleşmesi için olması gerekenler şöyle;

  • ABD-İran uzun vadeli anlaşma imzalayacak.
  • İsrail İran veya Lübnan’a saldırmayı bırakacak.
  • Aylık enflasyon keskin biçimde düşecek ve petrol fiyatı savaştan önceki seviyelerin de altına inerek 50 günlük enflasyonu önümüzdeki günlerde telafi edecek.
  • İran uranyumu ABD’ye iade edecek, rejim değişecek, Hürmüz Boğazından geçen gemilerden ABD ile ortak şekilde para alacaklar. Yani kalıcı olarak sonu çözülmüş olacak.
  • Warsh bilançoyu küçültürken yani QE’den vazgeçerken agresif biçimde faizleri düşüreceğini açıklayacak.
  • Trump’ın ara seçimleri kazanma ihtimali artacak.

İşte gerçek bir yükseliş için ihtiyacımız olan şey.

ETH analist tahmini

DaanCrypto bugün aşağıdaki grafiği paylaşarak boğa piyasası destek bandından ve haftalık 200MA’dan reddedilen Ether’e dikkat çekti. ETH’nin geçen yıl başlayan düşüş trendinden kurtulmasının yolu bunun üzerinde uzun vadeli kapanışlar görmeye başlamasından geçiyor.

“Boğaların bir süre kontrolü geri alabilmesi için $2400-$2500 üzerinde tutunması gerekiyor derim. O zamana kadar, sabırlı olmak ve daha temkinli tarafta durmak daha iyi.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
